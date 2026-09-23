Perú

Nuevo retiro de AFP podría dejar sin pensión mínima de S/600 a un grupo de afiliados

El Congreso bicameral ya tiene su primer proyecto de retiro de AFP, presentado por Catherin Palomino de Juntos Por el Perú. Pero justo viene luego de que entra en vigencia el reglamento de la pensión mínima de S/600

Pareja de ancianos cobrando su pensión
Si quieres recibir una pensión de al menos S/600, entonces no saques tu AFP. - Crédito Andina/Melina Mejía
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Se podría venir el noveno retiro de AFP, si el Congreso le da prioridad al nuevo proyecto de acceso a las pensiones privadas, presentado por la diputada de Juntos Por el Perú Catherin Palomino.

Este estaría dirigido a todos los afiliados y permitiría, así como los de 4 UIT (S/22.000), sacar un monto de las cuentas en las AFP, normalmente bloqueadas.

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Sin embargo, dado que recientemente se aprobó también el reglamento que implementa la pensión mínima de S/600 para la ONP, a la cual también pueden aplicar los afiliados a las AFP, si se aprueba el nuevo acceso, los que en efecto retiren fondos perderían la oportunidad de asegurar esta pensión mínima de S/600 para su vejez.

Mano con billetes de 100 soles
Era inminente. El Congreso vuelve a ir por el retiro AFP, que ahora tendrá que pasar por cámara de diputados y senadores. - Crédito Infobae/Paula Elizalde

Pensión mínima de S/600

Como se recuerda, la Oficina de Normalización Previsional (ONP) informó que finalmente se publicó el reglamento que aprueba el procedimiento para garantizar el acceso de los afiliados al Sistema Privado de Pensiones (SPP) a una pensión mínima o proporcional.

Así, los afiliados a las AFP (ahora también llamadas EAF) podrán acceder a la pensión mínima de S/600, o a una pensión proporcional (de S/300 o S/400, según la cantidad de aportes). Pero para eso deberán cumplir algunos requisitos.

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En el caso del SPP (las AFP), los afiliados pueden acceder al pilar del SNP (la ONP) para obtener una pensión mínima, en tanto cumplan con los siguientes requisitos:

  • No hayan realizado retiros de su cuenta individual de capitalización (CIC) a partir de la entrada en vigor de la Ley N° 32123, Ley de Modernización del Sistema Previsional Peruano
  • Cuentan con el número de aportes requeridos: 20 años (o 120 unidades de aportes) o más para la pensión mínima
  • El monto de su CIC es insuficiente para financiar una pensión mínima o una pensión de jubilación proporcional especial.

Ante la inminente crisis económica y los efectos del Fenómeno del Niño, se ha presentado un proyecto de ley para permitir el retiro voluntario y progresivo de los fondos de la AFP. La propuesta busca priorizar los derechos de los afiliados sobre las ganancias de las administradoras de pensiones. - X @CatherinPalomin

Es decir, si uno retira su AFP, o algún monto, con una posible nueva Ley de retiro AFP —sería la novena de su tipo—, entonces dejará de poder aplicar a pensión mínima de S/600.

Si al jubilarse su AFP no le alcanza para una pensión de S/600, podrá aplicar a este monto si cumplió con los requisitos anteriores y no retiro AFP (a la fecha de vigencia de la Ley). También podrá acceder a una pensión proporcional. Pero todo esto se pierde al retirar AFP.

¿Qué se sabe del nuevo retiro de AFP?

Aún no hay un retiro de AFP confirmado. Pero sí hay un proyecto de ley ya presentado y podría tener apoyo nuevamente en el Congreso e impulsarse para aprobarse en el corto plazo.

adulto mayor cobrando pension en cajero del Banco de la Nación
Pensión de S/1.000 está vigente desde febrero de 2026, pero los de la AFP podrán acceder a una de S/600. - Crédito Andina

Fue la diputada por Huancavelica Catherin Palomino, de Juntos Por el Perú, la que reveló a través de sus redes sociales que presentó un proyecto para retiro de fondos del Sistema Privado de Pensiones dirigido a todos los afiliados.

“La propuesta busca que los afiliados puedan disponer de parte de sus propios recursos ante escenarios de dificultad económica, especialmente considerando los riesgos que los fenómenos climáticos pueden generar sobre la actividad económica y los hogares. El BCRP ha documentado que los eventos asociados a El Niño pueden generar presiones inflacionarias y afectar el crecimiento económico”, apuntó en el video compartido por X (Twitter).

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