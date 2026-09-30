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Wilder Cartagena valora la reacción de Perú ante México después de una dura goleada: “Tampoco hay que exagerar mucho”

El volante de la ‘bicolor’ analizó el 1-1 en Nueva Jersey y destacó la mejoría del equipo respecto al duelo ante Estados Unidos, aunque pidió tomar el resultado con mesura

El mediocampista nacional resaltó la respuesta del equipo luego de la dura goleada sufrida ante Estados Unidos. (Video: Bicolor )
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La selección peruana mostró una respuesta diferente frente a México luego de la dura derrota sufrida ante Estados Unidos. El empate 1-1 en Nueva Jersey permitió al equipo dirigido por Mano Menezes recuperar algunas sensaciones y competir de mejor manera ante un rival exigente. Sin embargo, dentro del plantel existe la idea de tomar este resultado con tranquilidad y continuar trabajando en un proceso que recién comienza.

Uno de los futbolistas que analizó lo ocurrido fue Wilder Cartagena. El mediocampista reconoció que el rendimiento ante los aztecas fue distinto al mostrado en el debut de la gira por Norteamérica, aunque pidió evitar conclusiones apresuradas. Para el volante, la ‘bicolor’ todavía se encuentra en una etapa de construcción y cada partido sirve para seguir adquiriendo experiencia.

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“Es un empate positivo, creo que se vio una selección diferente a lo que fue el partido con Estados Unidos. Tampoco hay que exagerar mucho, estamos en crecimiento. El sábado estuvimos en crecimiento y ahora también. Así que seguimos trabajando”, señaló Cartagena después del compromiso.

Cartagena valoró la evolución del plantel

El volante también puso énfasis en el proceso de adaptación que vienen atravesando los futbolistas que recibieron una oportunidad durante esta fecha FIFA. La renovación del plantel es uno de los aspectos que viene marcando esta etapa bajo la conducción de Menezes, quien continúa evaluando alternativas para conformar un grupo competitivo.

Wilder Cartagena fue titular en el empate de Perú ante México.
Wilder Cartagena fue titular en el empate de Perú ante México. Crédito: Agencias

Para Cartagena, la experiencia que los nuevos integrantes están acumulando con este tipo de partidos será importante. El jugador consideró que enfrentarse a selecciones con mayor recorrido internacional permite que los jóvenes comprendan las exigencias que implica competir con la camiseta peruana.

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“Creo que los chicos están entendiendo el ritmo de los partidos. Están mejorando día a día y eso va a servir para que la selección esté mejor”, explicó.

El empate ante México llegó después de una actuación que también permitió observar diferentes variantes dentro del equipo. Perú tuvo momentos en los que logró manejar la pelota y generar situaciones, mientras que en otros pasajes tuvo que replegarse y defender ante la presión del conjunto mexicano.

“Es un nuevo proceso, con nuevos jugadores”

Cartagena también habló sobre la goleada por 4-1 ante Estados Unidos, un resultado que generó cuestionamientos por la diferencia mostrada entre ambos equipos. Para el mediocampista, aquel encuentro debe servir como una experiencia para identificar la realidad del plantel y corregir los aspectos que todavía necesitan mayor trabajo.

“Fue duro el resultado contra Estados Unidos, pero sabemos que estamos en crecimiento. Es un nuevo proceso, con nuevos jugadores y tenemos que entenderlo. A veces esos golpes duros sirven para darte cuenta cuál es la realidad y de ahí seguir creciendo para adelante”, manifestó.

Wilder Cartagena está dentro de la consideración de Mano Menezes.
Wilder Cartagena está dentro de la consideración de Mano Menezes. Crédito: FPF

El jugador evitó considerar aquella derrota como un punto definitivo sobre el nivel de la selección. Por el contrario, sostuvo que este nuevo proceso necesita tiempo y continuidad para que los futbolistas puedan asimilar las ideas del comando técnico y responder mejor ante diferentes escenarios.

En esa línea, el empate frente a México representa un paso más dentro de una preparación que tendrá todavía dos pruebas. Perú continuará su gira por Norteamérica ante Canadá, este sábado 3 de octubre en Montreal, y posteriormente se medirá con Colombia el martes 6 de octubre en Miami.

Los próximos encuentros permitirán a Menezes seguir observando a sus jugadores y determinar qué nombres pueden consolidarse dentro de su proyecto. Mientras tanto, Cartagena considera que la clave está en mantener la calma, aprovechar cada partido y entender que el equipo todavía se encuentra en plena etapa de crecimiento.

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