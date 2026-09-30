Perú

Corte de agua para este viernes 02 de octubre: ¿Cuáles son los distritos afectados?

La medida se enmarca en las acciones de mantenimiento preventivo que buscan asegurar un adecuado suministro y mejorar el funcionamiento de la infraestructura responsable de llevar agua potable a los hogares de Lima Metropolitana

La suspensión temporal del servicio responde a las labores de mantenimiento preventivo que realiza Sedapal para garantizar el adecuado suministro y mejorar el funcionamiento de la red de distribución de agua potable en Lima - Créditos: Magnific.
La suspensión temporal del servicio responde a las labores de mantenimiento preventivo que realiza Sedapal para garantizar el adecuado suministro y mejorar el funcionamiento de la red de distribución de agua potable en Lima - Créditos: Magnific.
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El Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) programó para este viernes 2 de octubre un nuevo corte de agua en distintos puntos comprendidos dentro de su cronograma de trabajos. La medida responde a las labores de mantenimiento preventivo que la empresa ejecuta periódicamente en su red de distribución.

La restricción temporal del suministro afectará a las viviendas ubicadas en las zonas donde se desarrollarán las intervenciones. Asimismo, los establecimientos comerciales que operan en dichos sectores deberán adoptar previsiones ante la suspensión del servicio durante el periodo establecido.

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Ante esta situación, Sedapal recomienda a los usuarios tomar las precauciones necesarias antes del inicio de los trabajos y almacenar una cantidad suficiente de agua para cubrir sus principales necesidades. El abastecimiento podrá verse limitado mientras duren las labores programadas en cada sector.

¿Cuáles son los distritos afectados?

San Martín de Porres

  • A. H. Jazmines del Naranjal
  • APV Juan C. Noriega Tejada
  • Asoc. Propietarios Urb. Los Alisos
  • Asoc. Señor de los Milagros
  • Asoc. Virgen del Sol II etapa
  • Asoc. Vivienda Las Orquídeas del Norte
  • Urb. El Rosario del Norte
  • Urb. Naranjal
  • Urb. Programa Residencial Los Olivos

Hora: 12 m - 8 p. m.

Sedapal informó que los trabajos corresponden a un programa de prevención orientado a garantizar las condiciones del servicio y reforzar la red encargada de abastecer de agua potable a Lima - Créditos: Magnific.
Sedapal informó que los trabajos corresponden a un programa de prevención orientado a garantizar las condiciones del servicio y reforzar la red encargada de abastecer de agua potable a Lima - Créditos: Magnific.

La Molina

  • Urb. Sol de La Molina I, II, III y IV etapa
  • Urb. Las Lagunas de La Molina I, II y III etapa
  • Urb. El Mástil de La Laguna
  • Cuadrante: Av. Elías Aparicio, El Lindero, Av. La Molina, Av. Laguna Grande
  • Urb. San Remo
  • Urb. Molina Real
  • Urb. Las Laderas
  • Asoc. Viv. Los Huertos y (Pilones)
  • Urb. La Riviera
  • Coop. Viv. Musa I, II, III, IV y V etapa
  • Asoc. Piedra Viva
  • Asoc. Los Arbolitos
  • Urb. Lagunas de La Molina I, II y III etapa
  • Urb. El Mástil de la laguna
  • Urb. San Francisco
  • Urb. Las Terrazas

Hora: 1 p. m. - 11:50 p. m.

San Juan de Miraflores

  • A. H. Los Excedentes
  • Asoc. El Progreso
  • Urb. María Misionera
  • P.J. Jesús Poderoso
  • Urb. Popular Pamplona Baja
  • Urb. Popular Ciudad de Dios
  • Urb. Panamericana
  • Urb. El Arenal
  • A. H. Cerro Histórico
  • Urb. Villa Panamericana
  • A. H. Horacio Zevallos Mz. D Lt. 2A
  • A. H. Los Sauces
  • A. H. 6 D
  • A. H. 6 de Julio

Hora: 8 a. m. - 8 p. m.

Sedapal anunció que este viernes 02 de octubre está programado un corte de agua en varios distritos - Créditos: Magnific.
Sedapal anunció que este viernes 02 de octubre está programado un corte de agua en varios distritos - Créditos: Magnific.

Ate

  • A. H. Huaycán zona N
  • UCV 177
  • UCV 177B
  • UCV 177C
  • UCV 175B
  • UCV 175C
  • UCV 177
  • UCV 176
  • UCV 176B
  • UCV 174
  • UCV 174B
  • UCV 174C
  • UCV 175
  • UCV 179
  • UCV 179-B
  • UCV 179C

Hora: 8 a. m. - 8 p. m.

Consejos para ahorrar agua en casa

  • Cierra el caño mientras te cepillas los dientes o te afeitas.
  • Toma duchas cortas y evita dejar correr el agua innecesariamente.
  • Repara de inmediato las fugas en caños, tuberías e inodoros.
  • Utiliza la lavadora solo cuando tengas una carga completa.
  • Reutiliza el agua de lavar frutas y verduras para regar las plantas.
  • Coloca un balde mientras esperas que salga agua caliente de la ducha y úsala para limpiar.
  • Evita descongelar alimentos bajo el chorro del caño.
  • Lava el auto con un balde en lugar de utilizar una manguera.
  • Riega las plantas temprano por la mañana o al atardecer para reducir la evaporación.
  • Instala dispositivos ahorradores en caños y duchas para reducir el consumo.

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