Corte de agua para este viernes 02 de octubre: ¿Cuáles son los distritos afectados?

La suspensión temporal del servicio responde a las labores de mantenimiento preventivo que realiza Sedapal para garantizar el adecuado suministro y mejorar el funcionamiento de la red de distribución de agua potable en Lima - Créditos: Magnific.

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El Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) programó para este viernes 2 de octubre un nuevo corte de agua en distintos puntos comprendidos dentro de su cronograma de trabajos. La medida responde a las labores de mantenimiento preventivo que la empresa ejecuta periódicamente en su red de distribución.

La restricción temporal del suministro afectará a las viviendas ubicadas en las zonas donde se desarrollarán las intervenciones. Asimismo, los establecimientos comerciales que operan en dichos sectores deberán adoptar previsiones ante la suspensión del servicio durante el periodo establecido.

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Ante esta situación, Sedapal recomienda a los usuarios tomar las precauciones necesarias antes del inicio de los trabajos y almacenar una cantidad suficiente de agua para cubrir sus principales necesidades. El abastecimiento podrá verse limitado mientras duren las labores programadas en cada sector.

¿Cuáles son los distritos afectados?

San Martín de Porres

A. H. Jazmines del Naranjal

APV Juan C. Noriega Tejada

Asoc. Propietarios Urb. Los Alisos

Asoc. Señor de los Milagros

Asoc. Virgen del Sol II etapa

Asoc. Vivienda Las Orquídeas del Norte

Urb. El Rosario del Norte

Urb. Naranjal

Urb. Programa Residencial Los Olivos

Hora: 12 m - 8 p. m.

Sedapal informó que los trabajos corresponden a un programa de prevención orientado a garantizar las condiciones del servicio y reforzar la red encargada de abastecer de agua potable a Lima - Créditos: Magnific.

La Molina

Urb. Sol de La Molina I, II, III y IV etapa

Urb. Las Lagunas de La Molina I, II y III etapa

Urb. El Mástil de La Laguna

Cuadrante: Av. Elías Aparicio, El Lindero, Av. La Molina, Av. Laguna Grande

Urb. San Remo

Urb. Molina Real

Urb. Las Laderas

Asoc. Viv. Los Huertos y (Pilones)

Urb. La Riviera

Coop. Viv. Musa I, II, III, IV y V etapa

Asoc. Piedra Viva

Asoc. Los Arbolitos

Urb. Lagunas de La Molina I, II y III etapa

Urb. El Mástil de la laguna

Urb. San Francisco

Urb. Las Terrazas

Hora: 1 p. m. - 11:50 p. m.

San Juan de Miraflores

A. H. Los Excedentes

Asoc. El Progreso

Urb. María Misionera

P.J. Jesús Poderoso

Urb. Popular Pamplona Baja

Urb. Popular Ciudad de Dios

Urb. Panamericana

Urb. El Arenal

A. H. Cerro Histórico

Urb. Villa Panamericana

A. H. Horacio Zevallos Mz. D Lt. 2A

A. H. Los Sauces

A. H. 6 D

A. H. 6 de Julio

Hora: 8 a. m. - 8 p. m.

Sedapal anunció que este viernes 02 de octubre está programado un corte de agua en varios distritos - Créditos: Magnific.

Ate

A. H. Huaycán zona N

UCV 177

UCV 177B

UCV 177C

UCV 175B

UCV 175C

UCV 177

UCV 176

UCV 176B

UCV 174

UCV 174B

UCV 174C

UCV 175

UCV 179

UCV 179-B

UCV 179C

Hora: 8 a. m. - 8 p. m.

Consejos para ahorrar agua en casa

Cierra el caño mientras te cepillas los dientes o te afeitas.

Toma duchas cortas y evita dejar correr el agua innecesariamente.

Repara de inmediato las fugas en caños, tuberías e inodoros.

Utiliza la lavadora solo cuando tengas una carga completa.

Reutiliza el agua de lavar frutas y verduras para regar las plantas.

Coloca un balde mientras esperas que salga agua caliente de la ducha y úsala para limpiar.

Evita descongelar alimentos bajo el chorro del caño.

Lava el auto con un balde en lugar de utilizar una manguera.

Riega las plantas temprano por la mañana o al atardecer para reducir la evaporación.

Instala dispositivos ahorradores en caños y duchas para reducir el consumo.