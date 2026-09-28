El Niño extraordinario eleva la alerta en Perú: lluvias podrían superar los 100 mm en un día durante el verano de 2027

Residentes y rescatistas caminan por calles anegadas en una localidad peruana afectada por las intensas lluvias vinculadas al fenómeno El Niño.

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El comportamiento del océano frente a la costa peruana mantiene un escenario climático excepcional de cara a los próximos meses. El meteorólogo Jonathan Cárdenas explicó en el programa Punto Final que las temperaturas del mar ya superan registros de episodios anteriores y que las condiciones previstas para el verano podrían traducirse en lluvias de gran intensidad en la costa.

Según Cárdenas, el fenómeno presenta características que superan los registros de eventos anteriores, incluidos los episodios de 1982-1983 y 1997-1998. El especialista señaló que la temperatura del mar frente al Perú se encuentra cinco grados por encima de los valores normales en la región Niño 1+2.

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El escenario también contempla diferencias importantes según la zona del país. Mientras la costa tendría una elevada probabilidad de precipitaciones, la sierra sur y la selva enfrentarían un déficit de lluvias, con posibles efectos sobre la agricultura, el abastecimiento y la logística.

Para Lima, el pronóstico incluye temperaturas poco habituales y la posibilidad de superar los 35 °C durante el verano de 2027. Cárdenas indicó que las proyecciones actuales contemplan numerosos días por encima de los 30 °C en el litoral limeño.

Costa norte tendría más de 90 % de probabilidad de lluvias excesivas

Hombres realizan labores de limpieza y remoción de escombros en una zona de Perú afectada por las inundaciones del Fenómeno El Niño de 1982-1983. (Universidad de Piura)

Cárdenas explicó que los distintos escenarios analizados por entidades meteorológicas coinciden en un patrón de precipitaciones elevadas para la costa norte. Tumbes, Piura y Lambayeque aparecen entre las regiones con mayor probabilidad de registrar lluvias por encima de sus valores habituales, mientras que parte de Cajamarca también figura dentro del escenario previsto.

El especialista precisó que en la costa norte existe una probabilidad superior al 90% de exceso de lluvia. Dentro de ese porcentaje, alrededor del 70% correspondería a precipitaciones de gran magnitud.

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En los últimos días ya se registraron valores elevados. Cárdenas mencionó el caso de Cabo Inga, donde se alcanzaron cerca de 60 milímetros de lluvia en un solo día. Para los próximos meses, el especialista señaló que podrían presentarse precipitaciones superiores a 100 milímetros durante una jornada.

Cien milímetros de lluvia equivalen a 100 litros de agua por metro cuadrado. De acuerdo con Cárdenas, precipitaciones sucesivas de esa magnitud también pueden provocar incrementos importantes en los caudales de los ríos.

El río Tumbes registra un incremento marcado de su caudal

Vista aérea del puente Tumbes que tuvo que ser cerrado al tránsito debido a la erosión causada por el desbordamiento del río. - Crédito: Milagros Rodríguez Pereyra

El meteorólogo utilizó el comportamiento reciente del río Tumbes como referencia para explicar los efectos que puede producir el incremento de las precipitaciones. Según su explicación, el caudal pasó de unos 20 metros cúbicos por segundo a 60 y posteriormente superó los 500 metros cúbicos por segundo.

Cárdenas señaló que el río puede comenzar a desbordarse en distintos sectores próximos a Tumbes cuando alcanza los 1.000 metros cúbicos por segundo.

El especialista también se refirió a las lluvias registradas en las zonas altas de Tumbes, particularmente en Los Amotapes, cerca del límite con Ecuador. Las precipitaciones superiores a 60 milímetros también alcanzaron sectores del litoral.

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En Máncora y Punta Sal se registraron lluvias superiores a los 20 milímetros, pese a que no se esperaba una cantidad similar para esta época. Para Cárdenas, estos episodios constituyen una manifestación temprana del escenario previsto para los siguientes meses.

Sierra sur y selva enfrentarían un escenario de déficit de lluvias

El impacto previsto no se limita a las precipitaciones excesivas. Cárdenas explicó que el fenómeno asociado al calentamiento del Pacífico puede producir un comportamiento contrario en la sierra sur y la selva, donde se proyecta un déficit de lluvias.

Esta diferencia puede afectar a las actividades agrícolas. El meteorólogo señaló que una menor disponibilidad de precipitaciones puede perjudicar a los productos de pan llevar y generar un incremento de precios.

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El especialista también advirtió sobre posibles dificultades en la logística de la costa. Según explicó, los efectos sobre las vías de comunicación podrían complicar el transporte a lo largo de la carretera Panamericana, con especial atención sobre la Panamericana Norte.

Temperatura del mar supera los valores registrados en episodios anteriores

Cárdenas explicó que el calentamiento del Pacífico presenta niveles excepcionales. Frente a la costa peruana, en la región Niño 1+2, la temperatura se encuentra cinco grados por encima de lo normal. En la región 3.4 del Pacífico central, el incremento supera los tres grados.

El meteorólogo indicó que ambas zonas se encuentran dentro de los niveles más altos de sus respectivas categorías. Para el Pacífico central, Cárdenas utilizó la categoría de Niño muy fuerte, mientras que para las aguas frente al Perú precisó que la clasificación corresponde a un Niño extraordinario.

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El especialista también aclaró que expresiones como “superniño” o “Niño Godzilla” no corresponden a categorías técnicas. En el caso peruano, explicó que la clasificación contempla los niveles débil, moderado, fuerte y extraordinario.

Según Cárdenas, las condiciones extraordinarias frente a la costa peruana podrían mantenerse por lo menos hasta enero de 2027. Además, señaló que los modelos meteorológicos continúan proyectando un incremento de las temperaturas y precipitaciones durante el verano.

Lima podría superar los 35 °C durante el verano de 2027

Una persona se protege del sol en el malecón de Lima ante el aumento de las temperaturas asociadas al fenómeno El Niño Costero. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El pronóstico también contempla temperaturas elevadas para Lima. Cárdenas señaló que las proyecciones apuntan a numerosos días con temperaturas superiores a los 30 °C en la zona litoral durante el verano de 2027.

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El especialista explicó que Lima suele registrar temperaturas cercanas o superiores a los 30 °C solo en determinadas ocasiones durante el verano. En sectores alejados del litoral, como La Molina, San Juan de Lurigancho y Carabayllo, los registros pueden alcanzar valores mayores.

Para la franja costera, sin embargo, el escenario previsto contempla temperaturas superiores a los 30 °C durante un periodo prolongado. Cárdenas indicó que podrían presentarse más de 35 °C, mientras que en el norte del país ya se registran valores de 35 °C y 36 °C.

El especialista también señaló que el periodo más intenso de precipitaciones podría ubicarse entre diciembre, enero y febrero, según las condiciones observadas en las proyecciones actuales.

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