Fondos mutuos baten récord en Perú con S/64.769 millones administrados: estas fueron las carteras más rentables

El patrimonio de los fondos mutuos en Perú creció 15,48% interanual y 0,59% frente al mes previo, según la Asociación de Administradoras de Fondos del Perú.

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El patrimonio administrado por los fondos mutuos en Perú alcanzó un récord de S/ 64.769 millones al cierre de agosto de 2026, mientras que el número de partícipes superó los 530 mil inversionistas.

Los datos de la Asociación de Administradoras de Fondos del Perú (FMP) reflejan un crecimiento anual tanto en los recursos gestionados como en la cantidad de personas que mantienen inversiones en estos productos.

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El patrimonio avanzó 15,48% en los últimos doce meses

El monto total administrado por la industria llegó a S/ 64.769 millones, lo que implicó un alza de 15,48% frente a agosto de 2025. En comparación con julio, el incremento fue de 0,59%.

La cantidad de partícipes se situó en 530.332. Esa cifra representó una expansión de 14,55% en relación con el mismo mes del año anterior y de 0,69% frente al registro mensual previo.

Según la FMP, durante los primeros ocho meses de 2026 el número de inversionistas creció 8,23%, mientras que el patrimonio administrado aumentó 10,30%. La evolución consolida una mayor presencia de estos instrumentos dentro de las alternativas de ahorro e inversión disponibles en el sistema financiero peruano.

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La rentabilidad de los fondos mutuos fue positiva en todas las categorías en agosto y Sura Acciones lideró en soles con 30,75% en el año y 52,01% en doce meses.

La oferta llegó a 216 alternativas de inversión

Fernando Osorio, secretario general de la FMP, informó que la industria cuenta actualmente con 216 fondos mutuos. Los productos ofrecen distintas estrategias, monedas, plazos y niveles de exposición a instrumentos de deuda, acciones o mercados internacionales.

La asociación indicó que algunas opciones permiten aportes iniciales desde S/ 20 o USD 5. La comercialización se realiza por medio de bancos, entidades financieras y agentes de bolsa autorizados por la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV).

Entre las administradoras con productos disponibles figuran BBVA Asset Management SAF, Credicorp Capital SAF, Fondos Sura SAF, Interfondos y Scotia Fondos.

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El mercado de fondos mutuos en Perú estuvo marcado en agosto por señales sobre la Reserva Federal, un dólar más débil y el avance de los índices MSCI Emerging Markets y MSCI World. REUTERS/Elizabeth Frantz

Los fondos de acciones encabezaron la rentabilidad en soles y dólares

El desempeño fue positivo en todas las categorías durante agosto, de acuerdo con el reporte sectorial. Entre los fondos denominados en soles, Sura Acciones registró la mayor rentabilidad acumulada en 2026, con 30,75%, y alcanzó un retorno de 52,01% en los últimos doce meses.

También destacaron Credicorp Capital Crecimiento VCS, con una ganancia de 34,42% en el último año, y BBVA Dinámico Global S/, que obtuvo una rentabilidad de 12,16% en ese período.

En dólares, el mejor resultado correspondió a Van Eck El Dorado Perú ETF, que acumuló una rentabilidad de 34,69% en lo que va de 2026 y de 69,65% en los últimos doce meses.

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Dentro de los productos en moneda estadounidense, Credicorp Capital Acciones obtuvo un retorno anual de 60,11%, mientras que Credicorp Capital Acciones Asia alcanzó 41,46%.

Van Eck El Dorado Perú ETF fue el fondo mutuo en dólares con mayor rentabilidad, con 34,69% en 2026 y 69,65% en los últimos doce meses.

El avance de los mercados internacionales favoreció a la industria

La FMP atribuyó parte del resultado mensual a factores externos. Durante agosto, los mercados recibieron señales mixtas sobre la política monetaria de la Reserva Federal de Estados Unidos, en un escenario marcado también por la debilidad global del dólar y el avance de los activos de mercados emergentes.

El índice MSCI Emerging Markets subió 3,4% durante agosto y acumuló una ganancia de 24,3% en los primeros ocho meses del año. El MSCI World, que reúne acciones de mercados desarrollados, avanzó 2,6% en el mes y 13,4% desde enero.

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En el ámbito local, el sector minero de la Bolsa de Valores de Lima (BVL) encabezó las ganancias, con un avance cercano a 37% en soles entre enero y agosto, impulsado por la cotización de los metales. El Banco Central de Reserva del Perú mantuvo su tasa de referencia en 4,25% durante agosto.