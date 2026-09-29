Perú

SBS autoriza el ingreso de un nuevo banco al Perú: BTG Pactual operará con foco en grandes empresas

La entidad de origen brasileño recibió la autorización para iniciar operaciones bancarias en el país. Su negocio estará dirigido principalmente a corporaciones, grandes empresas y clientes institucionales, con servicios de crédito, tesorería y banca de inversión

BTG Pactual
La estrategia del nuevo banco en el país se concentra en la banca corporativa, tesorería y productos para inversionistas institucionales.
Guardar

El sistema financiero peruano sumará un nuevo participante. La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) autorizó el funcionamiento de Banco BTG Pactual Perú S.A., entidad que concentrará sus operaciones principalmente en clientes corporativos, grandes empresas e inversionistas institucionales.

La autorización fue otorgada mediante la Resolución SBS N.° 02364-2026 publicada hoy y permite que el banco avance hacia el inicio efectivo de sus operaciones en el Perú. Su oficina principal estará ubicada en San Isidro, Lima.

PUBLICIDAD

La llegada de BTG Pactual no apunta, al menos inicialmente, al mercado masivo de cuentas, tarjetas o créditos para personas. Su estrategia estará centrada en banca corporativa, tesorería y banca de inversión, con productos dirigidos a personas jurídicas.

El proceso para obtener una licencia bancaria comenzó en 2025. En enero de este año, la SBS ya había autorizado la organización de Banco BTG Pactual Perú, paso previo a la autorización de funcionamiento.

Fachada de la SBS
La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP autorizó el funcionamiento de Banco BTG Pactual Perú S.A. con sede principal en San Isidro. - Crédito Andina

¿Qué servicios ofrecerá Banco BTG Pactual en Perú?

La entidad prevé iniciar su oferta con créditos directos, cartas fianza y captación de depósitos, mientras avanza con los trámites para incorporar otros productos financieros en el país.

PUBLICIDAD

José Antonio Blanco, CEO de BTG Pactual Perú, explicó que tanto los préstamos como los depósitos estarán orientados a grandes empresas, corporaciones y clientes institucionales, segmento en el que el grupo ya mantiene operaciones financieras en el país.

El ejecutivo indicó en una entrevista al diario Gestión que el banco espera comenzar a operar antes de que termine 2026, una vez concluidos los últimos ajustes y pruebas de sus sistemas. La oferta completa de servicios se desplegaría de manera progresiva durante 2027.

BTG Pactual realizó además un aporte inicial de capital de US$100 millones para la nueva operación. Según Blanco, la meta para el primer año es alcanzar aproximadamente US$500 millones tanto en colocaciones de créditos como en captaciones de depósitos.

BTG Pactual
Banco BTG Pactual proyecta el inicio efectivo de sus actividades en el mercado peruano antes de finalizar el año 2026.

El grupo ya tenía presencia en el mercado peruano

La licencia bancaria amplía una operación que no parte desde cero. BTG Pactual ya estaba presente en Perú a través de negocios relacionados con intermediación de valores, administración de fondos y otros servicios financieros especializados.

El grupo es de origen brasileño y desarrolla actividades de banca de inversión, crédito corporativo, gestión de activos y patrimonios, entre otras líneas de negocio. Actualmente tiene presencia en distintos mercados de América Latina, Estados Unidos y Europa.

La nueva entidad será una subsidiaria de BTG Pactual Chile, que tendrá prácticamente la totalidad de la participación accionaria, de acuerdo con información brindada por la empresa.

La puesta en marcha también implicará nuevas contrataciones. BTG Pactual proyecta cerrar 2026 con alrededor de 50 trabajadores en el banco y elevar esa cifra a aproximadamente 60 durante 2027. Las incorporaciones estarán distribuidas entre áreas de negocios, riesgos y operaciones.

Según la entidad, se trata además del primer banco de origen brasileño que obtiene una licencia bancaria en Perú. Con la autorización ya concedida, el siguiente paso será completar las pruebas operativas antes de abrir formalmente sus servicios al mercado.

Temas Relacionados

SBSBTG PactualBancosperu-economia

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

¿La Noche de las Pumas será transmitido por señal abierta?: Universitario revela detalles de su presentación de vóley

El equipo de Paco Hervás tendrá su evento este viernes 9 de octubre en el Polideportivo Lucha Fuentes y se enfrentará a Sancor Seguros Vôlei Londrina

¿La Noche de las Pumas será transmitido por señal abierta?: Universitario revela detalles de su presentación de vóley

Voto Informado: así puedes consultar los planes de gobierno de los candidatos por Lima y los 43 distritos de la capital

En los comicios de este 4 de octubre por las Elecciones Regionales y Municipales 2026, las mesas de sufragio atenderán entre las 7:00 a. m. y las 5:00 p. m.

Voto Informado: así puedes consultar los planes de gobierno de los candidatos por Lima y los 43 distritos de la capital

Avance del mar afecta zona turística de Zorritos y preocupa a empresarios del sector

El terreno ocupado por varios establecimientos turísticos había sido ganado al mar décadas atrás, luego que las aguas se retiraran entre 300 y 400 metros en determinados sectores

Avance del mar afecta zona turística de Zorritos y preocupa a empresarios del sector

Doña Peta comete infidencia al revelar el género del bebé de Paolo Guerrero y Ana Paula Consorte

La madre del futbolista confirmó el embarazo de la brasilera y sorprendió al hablar del género

Doña Peta comete infidencia al revelar el género del bebé de Paolo Guerrero y Ana Paula Consorte

Semana de la Moda de París: Natalie Vértiz y Alessia Rovegno se lucieron en evento donde cantó Celine Dion y desfiló Kendall Jenner

Las modelos nacionales documentaron los preparativos y la velada realizada frente a la Torre Eiffel, que culminó con la interpretación de “I’m Alive”

Semana de la Moda de París: Natalie Vértiz y Alessia Rovegno se lucieron en evento donde cantó Celine Dion y desfiló Kendall Jenner
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Candidatos a la alcaldía de Comas en las Elecciones municipales 2026: lista completa de los postulantes y los partidos por el que postulan

Candidatos a la alcaldía de Comas en las Elecciones municipales 2026: lista completa de los postulantes y los partidos por el que postulan

Voto Informado: así puedes consultar los planes de gobierno de los candidatos por Lima y los 43 distritos de la capital

Si tengo RQ, ¿la Policía me puede detener e impedirme votar este domingo 4 de octubre? Esto dice la ley

Gobierno publicará “en los próximos días” la norma para que alumnos violentos puedan ser expulsados

Luis Galarreta amenaza al Congreso: “Ojalá recapaciten, porque hasta ahora hemos mantenido paciencia y actitud republicana”

ENTRETENIMIENTO

Doña Peta comete infidencia al revelar el género del bebé de Paolo Guerrero y Ana Paula Consorte

Doña Peta comete infidencia al revelar el género del bebé de Paolo Guerrero y Ana Paula Consorte

Semana de la Moda de París: Natalie Vértiz y Alessia Rovegno se lucieron en evento donde cantó Celine Dion y desfiló Kendall Jenner

Erika Villalobos cuenta por primera vez cómo se enteró del ampay de Aldo Miyashiro antes de que saliera al aire: “Él quiso volver, lo pago caro”

Shirley Arica quedó en shock al saber que Jonathan Rojas es expareja de Luciana Roy y ella no dudó en encararla por besarlo

Mario Irivarren habla por primera vez de su relación con Tabata Suárez: “Soy extremadamente afortunado”

DEPORTES

A qué hora juega Perú vs México HOY: partido amistoso en Nueva Jersey por fecha FIFA 2026

A qué hora juega Perú vs México HOY: partido amistoso en Nueva Jersey por fecha FIFA 2026

¿La Noche de las Pumas será transmitido por señal abierta?: Universitario revela detalles de su presentación de vóley

Perú vs México EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido amistoso por fecha FIFA 2026

Se conoció la tajante postura de Héctor Cúper ante las interrogantes sobre su continuidad en Universitario

Universitario vs Gerdau Minas: día y hora del debut ‘crema’ en la Copa Brasilia de vóley 2026