SBS autoriza el ingreso de un nuevo banco al Perú: BTG Pactual operará con foco en grandes empresas

La estrategia del nuevo banco en el país se concentra en la banca corporativa, tesorería y productos para inversionistas institucionales.

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El sistema financiero peruano sumará un nuevo participante. La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) autorizó el funcionamiento de Banco BTG Pactual Perú S.A., entidad que concentrará sus operaciones principalmente en clientes corporativos, grandes empresas e inversionistas institucionales.

La autorización fue otorgada mediante la Resolución SBS N.° 02364-2026 publicada hoy y permite que el banco avance hacia el inicio efectivo de sus operaciones en el Perú. Su oficina principal estará ubicada en San Isidro, Lima.

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La llegada de BTG Pactual no apunta, al menos inicialmente, al mercado masivo de cuentas, tarjetas o créditos para personas. Su estrategia estará centrada en banca corporativa, tesorería y banca de inversión, con productos dirigidos a personas jurídicas.

El proceso para obtener una licencia bancaria comenzó en 2025. En enero de este año, la SBS ya había autorizado la organización de Banco BTG Pactual Perú, paso previo a la autorización de funcionamiento.

La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP autorizó el funcionamiento de Banco BTG Pactual Perú S.A. con sede principal en San Isidro. - Crédito Andina

¿Qué servicios ofrecerá Banco BTG Pactual en Perú?

La entidad prevé iniciar su oferta con créditos directos, cartas fianza y captación de depósitos, mientras avanza con los trámites para incorporar otros productos financieros en el país.

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José Antonio Blanco, CEO de BTG Pactual Perú, explicó que tanto los préstamos como los depósitos estarán orientados a grandes empresas, corporaciones y clientes institucionales, segmento en el que el grupo ya mantiene operaciones financieras en el país.

El ejecutivo indicó en una entrevista al diario Gestión que el banco espera comenzar a operar antes de que termine 2026, una vez concluidos los últimos ajustes y pruebas de sus sistemas. La oferta completa de servicios se desplegaría de manera progresiva durante 2027.

BTG Pactual realizó además un aporte inicial de capital de US$100 millones para la nueva operación. Según Blanco, la meta para el primer año es alcanzar aproximadamente US$500 millones tanto en colocaciones de créditos como en captaciones de depósitos.

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Banco BTG Pactual proyecta el inicio efectivo de sus actividades en el mercado peruano antes de finalizar el año 2026.

El grupo ya tenía presencia en el mercado peruano

La licencia bancaria amplía una operación que no parte desde cero. BTG Pactual ya estaba presente en Perú a través de negocios relacionados con intermediación de valores, administración de fondos y otros servicios financieros especializados.

El grupo es de origen brasileño y desarrolla actividades de banca de inversión, crédito corporativo, gestión de activos y patrimonios, entre otras líneas de negocio. Actualmente tiene presencia en distintos mercados de América Latina, Estados Unidos y Europa.

La nueva entidad será una subsidiaria de BTG Pactual Chile, que tendrá prácticamente la totalidad de la participación accionaria, de acuerdo con información brindada por la empresa.

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La puesta en marcha también implicará nuevas contrataciones. BTG Pactual proyecta cerrar 2026 con alrededor de 50 trabajadores en el banco y elevar esa cifra a aproximadamente 60 durante 2027. Las incorporaciones estarán distribuidas entre áreas de negocios, riesgos y operaciones.

Según la entidad, se trata además del primer banco de origen brasileño que obtiene una licencia bancaria en Perú. Con la autorización ya concedida, el siguiente paso será completar las pruebas operativas antes de abrir formalmente sus servicios al mercado.