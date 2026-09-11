Perú

Topes a las tasas de interés: esta es la posición de la Asociación de Bancos del Perú

La Asbanc sostiene que estas medidas pueden restringir el financiamiento para personas con mayor riesgo crediticio y favorecer su desplazamiento hacia alternativas informales, mientras defiende la necesidad de ampliar el acceso a préstamos formales bajo supervisión

Según la Asociación de Bancos del Perú, un límite a las tasas de interés puede dificultar el acceso al crédito a personas de menores ingresos, poco historial o mayor riesgo.
Según la Asociación de Bancos del Perú, un límite a las tasas de interés puede dificultar el acceso al crédito a personas de menores ingresos, poco historial o mayor riesgo. Foto: Más Finanzas
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La discusión sobre los topes a las tasas de interés volvió a cobrar relevancia luego de las declaraciones del presidente del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), Julio Velarde, ante el Congreso. El titular del ente emisor advirtió sobre los efectos que puede generar establecer límites al costo del financiamiento, especialmente para las personas que representan un mayor riesgo para las entidades financieras.

“El problema del tope es que no asegura que haya crédito (…) al que le cobraba mucho, deja de darle. No es que le baje la tasa, deja de darle. Entonces, creo que no tiene mucho sentido hacerlo”, señaló Velarde. Frente a las recientes afirmaciones del excongresista de Acción Popular Víctor Andrés García Belaunde sobre las tasas aplicadas en el sistema financiero, la Asociación de Bancos del Perú (Asbanc) difundió una serie de precisiones sobre el impacto de estas medidas.

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¿A quiénes afecta el límite a las tasas?

De acuerdo con la Asociación de Bancos del Perú, establecer un límite a las tasas de interés puede restringir el acceso al financiamiento de personas con menores ingresos, poco historial crediticio o un nivel de riesgo más elevado. La explicación parte de que el costo de un préstamo también considera la posibilidad de incumplimiento por parte del cliente.

Cuando la tasa que permitiría cubrir ese riesgo supera el máximo establecido legalmente, la entidad financiera no puede otorgar el crédito bajo esas condiciones. Como consecuencia, personas que podrían recurrir a bancos, cajas u otras instituciones de microfinanzas terminan fuera del sistema financiero formal.

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Julio Velarde - BCRP
Julio Velarde se ha mostrado en contra de los topes a las tasas de interés. Foto: BCRP

La asociación cita una estimación del BCRP, según la cual, a casi tres años de la implementación de los topes, 542.900 personas habían sido afectadas. De ese total, 218.300 habrían quedado fuera del sistema financiero, mientras que otras 324.600 no habrían logrado incorporarse al crédito formal.

La tasa máxima no representa lo que pagan todos los clientes

Asbanc también aclaró que la tasa máxima fijada por el BCRP no corresponde a la tasa que pagan de manera general los usuarios del sistema financiero. Se trata de un límite regulatorio aplicable a determinadas operaciones y no de un porcentaje que se cobre indistintamente a todos los clientes.

Asimismo, la entidad rechazó que existan operaciones sujetas a este límite con tasas de interés de 200%. Según su explicación, no corresponde sumar intereses y comisiones para presentar el resultado como si se tratara exclusivamente del costo financiero.

Las comisiones responden a servicios adicionales o complementarios, deben ser aceptadas voluntariamente por el cliente y se encuentran reguladas. Además, la SBS supervisa de manera permanente la actividad de las entidades financieras y el cumplimiento de las normas vinculadas con la protección de los consumidores.

Asbanc precisó que la tasa máxima del BCRP es un límite para determinadas operaciones y no la tasa habitual que pagan los clientes. Foto: EFE
Asbanc precisó que la tasa máxima del BCRP es un límite para determinadas operaciones y no la tasa habitual que pagan los clientes. Foto: EFE

Riesgo de mayor exposición al crédito informal

La Asociación de Bancos del Perú sostiene que restringir el acceso al crédito formal no elimina la necesidad de financiamiento de las personas. Por el contrario, quienes no consiguen un préstamo dentro del sistema regulado pueden recurrir a otras alternativas para obtener los recursos que necesitan.

En ese escenario, la asociación advierte sobre una mayor exposición al crédito informal, incluido el denominado “gota a gota”. Según el Instituto Peruano de Economía (IPE), el 49% de las personas que recurrieron a este tipo de financiamiento pagaban tasas anualizadas de 500% o más.

El debate sobre el costo del financiamiento

Para Asbanc, reducir el costo del crédito continúa siendo un objetivo válido y existe margen para mejorar las condiciones de acceso al financiamiento. Sin embargo, considera que los controles aplicados hasta ahora no han conseguido ese resultado y, en cambio, pueden terminar limitando la cantidad de personas que acceden al sistema formal.

La posición de la asociación es que la discusión no debería centrarse en defender tasas elevadas, sino en ampliar el número de peruanos que puedan obtener financiamiento formal, transparente y supervisado, bajo condiciones más favorables.

Para Asbanc, reducir el costo del crédito es válido, pero aún hay margen para mejorar el acceso al financiamiento.
Para Asbanc, reducir el costo del crédito es válido, pero aún hay margen para mejorar el acceso al financiamiento. Foto: Andina

En ese sentido, Asbanc remarcó que un debate de esta magnitud requiere información precisa y criterios técnicos para evaluar los efectos de las medidas sobre el acceso al crédito y el funcionamiento del sistema financiero.

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