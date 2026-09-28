Mario Irivarren y Tabata Suárez: las fotos y mensajes que reavivan los rumores de romance

Mario Irivarren aviva rumores de una posible relación con Tabata Suárez tras compartir fotos de su viaje

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Mario Irivarren y Tabata Suárez volvieron a alimentar las versiones sobre una posible relación sentimental luego de compartir fotografías de una escapada a Paracas y dejarse mensajes que llamaron la atención de sus seguidores. Ninguno de los dos ha confirmado que mantenga un romance, aunque sus publicaciones de las últimas semanas muestran una cercanía constante.

El exchico reality publicó en Instagram varias imágenes de su viaje con la influencer. En la primera foto, ambos aparecen sonrientes ante la cámara y él la abraza por la cintura. La publicación incluyó una frase que generó reacciones entre los usuarios: “La T y la M (tus papis)”.

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Las demás fotografías muestran momentos de la visita que realizaron juntos a Paracas. Tabata Suárez respondió a la publicación con un comentario que reforzó las especulaciones de los seguidores: “¿Así o más bonitos?”.

El intercambio se produjo días después de que ambos compartieran imágenes de otro viaje, esta vez a Huancaya. Las escapadas y las dedicatorias públicas han dado lugar a comentarios sobre un posible vínculo amoroso entre Irivarren y Suárez.

El viaje a Paracas generó nuevas reacciones

Las fotos del viaje a Paracas se difundieron a través de la cuenta de Instagram de Mario Irivarren. El conductor y figura televisiva publicó imágenes de distintos momentos de la salida junto a Tabata Suárez, incluida la fotografía en la que aparece abrazándola por la cintura.

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La frase elegida por Irivarren, “La T y la M (tus papis)”, recibió comentarios de seguidores que interpretaron el mensaje como otra señal de la confianza que mantienen. Suárez reaccionó en la misma publicación con una pregunta dirigida a los usuarios: “¿Así o más bonitos?”.

Las publicaciones no incluyen una confirmación de que ambos sean pareja. Hasta el momento, ni Irivarren ni Suárez han hecho un anuncio público para definir su relación. Las fotografías y mensajes en redes sociales constituyen los elementos que han dado lugar a las versiones entre sus seguidores.

La reciente escapada se suma a los contenidos que ambos compartieron en los últimos días. En esa ocasión, el artista y conductor difundió un mensaje referido a los viajes espontáneos y a las experiencias que viven juntos.

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Los viajes a Huancaya y Paracas reforzaron las especulaciones sobre una posible relación entre ambos.

Mario Irivarren y Tabata Suárez ya habían llamado la atención por un viaje a Huancaya. Las imágenes de esa visita se difundieron el 24 de septiembre y mostraron a ambos en distintos espacios del destino turístico.

Tras esa escapada, Suárez escribió: “Larga vida a nuestros planes, así”. Por su parte, Irivarren publicó un mensaje en el que expresó su deseo de que nunca falten las salidas de fin de semana, los viajes improvisados y las ganas de vivir nuevas experiencias.

El conductor señaló en redes sociales que condujo más de ocho horas para llegar a Huancaya. Las fotos de ese recorrido también provocaron comentarios sobre el vínculo que ambos mantienen, debido a las muestras públicas de afecto y a la frecuencia con la que aparecen juntos.

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Ninguno de los dos ha confirmado públicamente que mantenga un romance.

El viaje a Paracas confirmó que la cercanía entre ambos se ha mantenido. Las publicaciones compartidas por los dos han acumulado reacciones de usuarios que siguen las novedades de sus respectivas cuentas.

No hay confirmación oficial

Las imágenes de Paracas se conocen en un contexto en el que los dos han compartido contenidos de sus viajes de manera consecutiva. En ambos casos, los mensajes fueron acompañados por fotografías juntos y comentarios de seguidores que les pidieron confirmar si existe un romance.

Por ahora, las interacciones se limitan a las publicaciones públicas de ambos. La posible relación entre Mario Irivarren y Tabata Suárez sigue sin confirmación oficial, pese a la cercanía que exhiben en sus recientes viajes a Paracas y Huancaya.

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La influencer comentó “¿Así o más bonitos?” en la publicación que realizó el exchico reality.

Esta relación también fue comentada en televisión por Jazmín Pinedo. La conductora señaló que conoce a la influencer desde hace varios años y sostuvo que Mario se encuentra “feliz” junto a ella.

Pinedo describió a Suárez como una mujer trabajadora, segura y consciente de lo que busca. El interés sobre la vida sentimental de Irivarren surgió meses después de su separación de Onelia Molina. Desde entonces, el exchico reality ha evitado confirmar públicamente una nueva relación.

Mario Irivarren y Tabata Suárez compartieron imágenes de su reciente escapada a Paracas.