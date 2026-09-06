Mario Irivarren desmintió a Onelia Molina tras la polémica po 50/50: “No soy roño, no miserable”

El video es un reportaje de entretenimiento que presenta a Mario Irivarren en una entrevista. El entrevistado discute aspectos de sus finanzas personales.

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Mario Irivarren respondió a los comentarios de Onelia Molina sobre la forma en que dividían los gastos durante su relación. La odontóloga había señalado que ambos asumían la mitad de las salidas, una afirmación que provocó comentarios sobre la situación económica del exchico reality.

Ante las cámaras de Amor y Fuego, el conductor de streaming descartó que su manera de administrar el dinero responda a la avaricia. Señaló que no se siente afectado por las críticas que surgieron después de las declaraciones de su expareja.

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“Que digan lo que quieran. No le presto atención a este tipo de comentarios. Yo sé que no soy ni avaro, ni roño, ni miserable”, sostuvo Mario Irivarren.

Mario Irivarren aclara su postura sobre el reparto de gastos en su relación tras las recientes declaraciones de Onelia Molina.

El influencer explicó que procura mantener un orden en sus finanzas. Para él, gastar con cuidado no equivale a ser mezquino, sino a reconocer el esfuerzo que le ha costado obtener sus ingresos.

“Nunca he sido avaro, nunca he sido mezquino, nunca he sido ridículo, no despilfarro el dinero como si no me costara ganarlo”, afirmó en declaraciones recogidas por Amor y Fuego.

Irivarren indicó que aún no ha alcanzado una situación económica que le permita despreocuparse por completo de sus gastos. Aun así, aseguró que tiene la capacidad de manejar sus obligaciones y darse algunos gustos sin mayores inconvenientes. “Aún no soy millonario ni tengo la vida resuelta, pero en cuanto a gastos, sinceramente no me hago mayor problema”, agregó el conductor.

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El exintegrante de realities también sostuvo que parte del público tiene una imagen incompleta de él debido a lo que se muestra en televisión. Según dijo, la exposición frente a las cámaras no alcanza para definir cómo se comporta en su vida privada.

Mario Irivarren responde a las preguntas de un reportero durante un evento nocturno en una transmisión de televisión.

“Si te guías de lo que sabes de mí a través de una cámara de televisión, puedes tener un concepto totalmente distinto de quién de verdad soy”, manifestó. “Yo soy mucho más de lo que puedes ver a través de una cámara”, completó.

En otro momento, Irivarren habló de los errores que ha cometido durante los 15 años que lleva vinculado a la televisión y al entretenimiento. El influencer aseguró que esas experiencias le permitieron cambiar su perspectiva y afrontar una etapa que considera favorable en lo laboral y personal.

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“De mis aciertos y de mis errores siempre he aprendido, y finalmente, 15 años después, sigo acá y sigo mejor que nunca”, expresó. También señaló que busca actuar de manera correcta, aunque reconoció que no siempre lo consigue.

“No soy perfecto, nadie lo es, pero mi objetivo en la vida sí es tratar de ser mejor persona cada día”, declaró. “Fallo, por supuesto, y he fallado mucho, pero aprendo de mis errores”, añadió.

Onelia Molina revela su impactante reacción al enterarse del ampay de Mario Irivarren mientras conducía, decidiendo detener su vehículo por la noticia.

Mario Irivarren da detalles de la compra de su nuevo departamento

Mario Irivarren también se refirió a la compra de un departamento, inmueble que pagó al contado y que definió como parte de su estrategia para alcanzar independencia económica fuera de la televisión.

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El conductor contó que durante años intentó impulsar negocios y proyectos propios. Ese camino, según relató, incluyó pérdidas de dinero y momentos de duda sobre su capacidad para trabajar en rubros distintos al mundo del espectáculo.

“Siempre he buscado la independencia económica de la televisión, y en ese intento de querer hacer cosas nuevas, he fallado, he fallado mucho, he perdido mucho dinero”, precisó.

Mario Irivarren comparte una publicación en sus redes sociales en la que muestra las llaves de su nuevo departamento desde la cocina del inmueble.

Irivarren admitió que los resultados adversos lo llevaron a cuestionarse si podía desarrollarse en otros ámbitos. Sin embargo, afirmó que con el tiempo las oportunidades comenzaron a aparecer y le permitieron ordenar sus planes financieros.

“Me he llevado a cuestionar si de verdad sirvo para algo más que no sea la televisión, y me sentí incontento, inconforme, hasta que por fin se me fueron dando las cosas”, indicó.

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Para el influencer, la adquisición del departamento refleja ese proceso. “Ese departamento que me lo he comprado así al contado, al cash, es la prueba viva de que la vida premia a quienes saben ser pacientes, a quienes aprenden de sus errores”, reiteró.