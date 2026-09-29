Carrera 8K con mascotas en Lima: ‘Corriendo por una Infancia Feliz’ tendrá nueva categoría el 18 de octubre

Un perro pequeño con un pañuelo morado corre sujeto a una correa

Guardar

La décima edición de la carrera “Corriendo por una Infancia Feliz” tendrá una novedad para quienes acostumbran realizar actividad física junto a sus mascotas. Aldeas Infantiles SOS Perú incorporará por primera vez una categoría de premiación para perros, como parte de la jornada deportiva que busca reunir a familias y corredores en una actividad a favor de niñas, niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad.

La carrera se realizará el domingo 18 de octubre desde las 7:00 a. m. en el Parque Olímpico del Pentagonito, en San Borja. La competencia tendrá un recorrido de 8 kilómetros y los participantes podrán completar el circuito junto a sus compañeros de cuatro patas, siempre que cumplan las disposiciones de seguridad establecidas para los animales.

PUBLICIDAD

“En esta edición contaremos con categorías para personas con discapacidad, mujeres, varones y sumamos por primera vez un espacio para los engreídos de la casa, quienes también son parte importante de muchas familias. Cada participación contribuye al cuidado y protección de más de 46 mil niñas, niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad”, señaló Nancy Martínez, directora nacional de Aldeas Infantiles SOS Perú.

¿Cómo será la carrera con mascotas en San Borja?

Dos maniquíes exhiben camisetas deportivas junto a una figura de perro y una mochila promocional de la carrera solidaria de Aldeas Infantiles SOS Perú. (Aldeas Infantiles)

La organización informó que las personas que deseen participar junto a sus perros deberán contar con el kit oficial de la carrera y adquirir adicionalmente la bandana destinada a las mascotas. Este accesorio tendrá un costo de S/ 25 y será necesario para quienes quieran correr junto a sus animales.

PUBLICIDAD

Además, los participantes deberán respetar las medidas de seguridad contempladas en el reglamento de la Municipalidad de San Borja para el ingreso y desplazamiento de animales. Entre estas disposiciones se encuentra el uso obligatorio de correa y, dependiendo de las características y el tamaño del perro, también de bozal.

La organización recomienda considerar las condiciones particulares de cada mascota antes de realizar una actividad física de este tipo. La edad, raza y estado de salud del animal son algunos de los aspectos que deben tomarse en cuenta, así como su comportamiento y resistencia durante el recorrido.

¿Cuánto cuesta participar en la carrera 8K?

La inscripción regular para la décima edición de “Corriendo por una Infancia Feliz” tiene un costo de S/ 59.90. En el caso de las personas acreditadas en Conadis, la tarifa es de S/ 47.90.

PUBLICIDAD

Quienes quieran participar con su mascota deberán adquirir, además del kit de la carrera, la bandana oficial para perros por S/ 25.

Las inscripciones se encuentran disponibles a través de Teleticket.

¿Cuándo y dónde será la carrera con mascotas?

La carrera “Corriendo por una Infancia Feliz” se realizará el domingo 18 de octubre desde las 7:00 a. m., en el Parque Olímpico del Pentagonito, en San Borja.

El recorrido será de 8 kilómetros, distribuidos en dos vueltas al circuito. Durante la competencia se instalarán puntos de hidratación para los participantes.

El recojo de los kits está programado para los días 16 y 17 de octubre, de 9:00 a. m. a 5:00 p. m., en el mismo lugar donde se desarrollará la carrera.

PUBLICIDAD

La décima edición busca reunir a personas que encuentran en el deporte una oportunidad para compartir y contribuir con una causa vinculada a la protección de la infancia. De acuerdo con Aldeas Infantiles SOS Perú, las inscripciones permiten contribuir con el cuidado y protección de más de 46 mil niñas, niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad.

Para conocer más detalles sobre la carrera y el proceso de inscripción, la organización habilitó el correo empresas.amigas@aldeasinfantiles.org.pe y el número 983 277 248.