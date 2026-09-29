Perú

Carrera 8K con mascotas en Lima: ‘Corriendo por una Infancia Feliz’ tendrá nueva categoría el 18 de octubre

¿Quieres correr con tu perro? La carrera 8K de Aldeas Infantiles SOS Perú habilitará una categoría para mascotas y estos son los requisitos que deberán cumplir los participantes.

Un perro blanco pequeño con un pañuelo morado en el cuello corre por una calle mientras varias personas con camisetas red corren detrás
Un perro pequeño con un pañuelo morado corre sujeto a una correa
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La décima edición de la carrera “Corriendo por una Infancia Feliz” tendrá una novedad para quienes acostumbran realizar actividad física junto a sus mascotas. Aldeas Infantiles SOS Perú incorporará por primera vez una categoría de premiación para perros, como parte de la jornada deportiva que busca reunir a familias y corredores en una actividad a favor de niñas, niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad.

La carrera se realizará el domingo 18 de octubre desde las 7:00 a. m. en el Parque Olímpico del Pentagonito, en San Borja. La competencia tendrá un recorrido de 8 kilómetros y los participantes podrán completar el circuito junto a sus compañeros de cuatro patas, siempre que cumplan las disposiciones de seguridad establecidas para los animales.

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“En esta edición contaremos con categorías para personas con discapacidad, mujeres, varones y sumamos por primera vez un espacio para los engreídos de la casa, quienes también son parte importante de muchas familias. Cada participación contribuye al cuidado y protección de más de 46 mil niñas, niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad”, señaló Nancy Martínez, directora nacional de Aldeas Infantiles SOS Perú.

¿Cómo será la carrera con mascotas en San Borja?

Dos camisetas deportivas azul y rojo sobre maniquíes, una figura de perro con pañuelo y una bolsa con cordón sobre una mesa blanca
Dos maniquíes exhiben camisetas deportivas junto a una figura de perro y una mochila promocional de la carrera solidaria de Aldeas Infantiles SOS Perú. (Aldeas Infantiles)

La organización informó que las personas que deseen participar junto a sus perros deberán contar con el kit oficial de la carrera y adquirir adicionalmente la bandana destinada a las mascotas. Este accesorio tendrá un costo de S/ 25 y será necesario para quienes quieran correr junto a sus animales.

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Además, los participantes deberán respetar las medidas de seguridad contempladas en el reglamento de la Municipalidad de San Borja para el ingreso y desplazamiento de animales. Entre estas disposiciones se encuentra el uso obligatorio de correa y, dependiendo de las características y el tamaño del perro, también de bozal.

La organización recomienda considerar las condiciones particulares de cada mascota antes de realizar una actividad física de este tipo. La edad, raza y estado de salud del animal son algunos de los aspectos que deben tomarse en cuenta, así como su comportamiento y resistencia durante el recorrido.

¿Cuánto cuesta participar en la carrera 8K?

La inscripción regular para la décima edición de “Corriendo por una Infancia Feliz” tiene un costo de S/ 59.90. En el caso de las personas acreditadas en Conadis, la tarifa es de S/ 47.90.

Quienes quieran participar con su mascota deberán adquirir, además del kit de la carrera, la bandana oficial para perros por S/ 25.

Las inscripciones se encuentran disponibles a través de Teleticket.

¿Cuándo y dónde será la carrera con mascotas?

La carrera “Corriendo por una Infancia Feliz” se realizará el domingo 18 de octubre desde las 7:00 a. m., en el Parque Olímpico del Pentagonito, en San Borja.

El recorrido será de 8 kilómetros, distribuidos en dos vueltas al circuito. Durante la competencia se instalarán puntos de hidratación para los participantes.

El recojo de los kits está programado para los días 16 y 17 de octubre, de 9:00 a. m. a 5:00 p. m., en el mismo lugar donde se desarrollará la carrera.

La décima edición busca reunir a personas que encuentran en el deporte una oportunidad para compartir y contribuir con una causa vinculada a la protección de la infancia. De acuerdo con Aldeas Infantiles SOS Perú, las inscripciones permiten contribuir con el cuidado y protección de más de 46 mil niñas, niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad.

Para conocer más detalles sobre la carrera y el proceso de inscripción, la organización habilitó el correo empresas.amigas@aldeasinfantiles.org.pe y el número 983 277 248.

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