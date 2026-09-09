Leslie Shaw revela que Vania Bludau le pagó la vivienda durante tres meses y sorprende a Mario Irivarren

Leslie Shaw reveló en La Manada Galáctica que Vania Bludau la ayudó en una etapa en la que no podía conseguir vivienda.

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Leslie Shaw protagonizó un momento inesperado durante su participación en el pódcast ‘La Manada Galáctica’, luego de revelar un capítulo desconocido de su historia personal vinculado a Vania Bludau. La cantante contó que la modelo la respaldó durante una etapa complicada de su vida, cuando enfrentaba serias dificultades para conseguir vivienda y ya había agotado sus ahorros.

El relato, cargado de gratitud y anécdotas puntuales, tomó por sorpresa a los conductores del espacio, en particular a Mario Irivarren, expareja de Bludau, quien guardó silencio durante varios segundos ante la confesión de la artista.

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Leslie Shaw recuerda cómo Vania Bludau se convirtió en su “sugar” durante tres meses

Leslie Shaw reveló que Vania Bludau asumió sus gastos de vivienda durante aproximadamente tres meses, en un periodo en el que la cantante no lograba alquilar ningún inmueble por falta de documentación. La artista utilizó un término coloquial para describir ese respaldo económico.

“No podía comprarme una casa porque no tenía papeles. No podía alquilar ningún sitio porque nadie te alquila sin papeles, y Vania fue mi sugar como tres meses”, admitió Shaw ante los conductores del pódcast. La cantante detalló además que sus intentos por retribuir económicamente el gesto de su amiga resultaron infructuosos en todas las ocasiones.

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En una sincera entrevista, la cantante Leslie Shaw confiesa que durante una etapa muy difícil de su vida, su amiga Vania Bludau la apoyó económicamente. ¡Descubre la historia completa aquí! Video: TikTok @tvmosmasclips

“Yo le decía: ‘Vania, déjame pagar algo’. Y no me dejaba pagar. Le decía: ‘Vania, ¿no me vas a cobrar después?’. ‘No, gringuita linda. ¿Qué te pasa?’, me decía. No me dejaba pagar nada. Le decía que me dejara pagar aunque sea el mantenimiento, pero nada”, agregó la artista.

Shaw enfatizó que la amistad con Bludau continúa hasta la fecha y que la modelo jamás exigió una devolución del dinero invertido en aquel periodo. El relato dejó en evidencia la solidez de un vínculo que se mantuvo pese al paso de los años y a los cambios que ambas atravesaron en su vida personal.

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El difícil momento que atravesaba la cantante antes de recibir ayuda

La confesión de Leslie Shaw expuso el contexto de crisis personal que enfrentaba antes de recibir el respaldo de Vania Bludau. Según su propio relato, la situación se desencadenó tras renunciar a su disquera, gastar la totalidad de sus ahorros y poner fin a su relación con Stefano Alcántara. La cantante detalló que, en medio de esas dificultades, llegó a vivir temporalmente en un vehículo mientras buscaba alternativas de vivienda.

“Me salvó porque yo no tenía dónde estar. Encima me dio covid; ella me recibió con covid. Con fiebre, le dije: ‘Amiga, estoy viviendo en una camioneta vieja. Nadie me quiere alquilar, he renunciado a la disquera’. Ya me había gastado toda mi plata, me robó mi asistente, nadie me quería alquilar, terminé con Stefano. Estuve mal como un año y medio”, se sinceró Shaw.

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Vania Bludau expresa su descontento en una entrevista nocturna mientras se muestra el polémico ampay en Argentina de Mario Irivarren, Said Palao y Francho.

El testimonio permitió conocer con mayor detalle una etapa que la artista no había expuesto públicamente hasta esta aparición en el pódcast. La combinación de problemas económicos, laborales y sentimentales que describió configuró un periodo que ella misma calificó como prolongado y complejo, con una duración aproximada de un año y medio.

La reacción de Mario Irivarren y el eco en redes sociales

Mario Irivarren mantuvo un silencio notorio mientras Leslie Shaw narraba su experiencia junto a Vania Bludau, expareja del conductor con quien mantuvo una relación sentimental que concluyó en 2022, tras poco más de un año juntos. Su expresión de sorpresa no pasó inadvertida para los demás integrantes del set, quienes aprovecharon el momento para lanzar bromas sobre la situación.

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La mención de Bludau en un contexto tan personal generó comentarios inmediatos entre los presentes, dado el historial sentimental que unió al conductor con la modelo. Los conductores del espacio bromearon sobre el gesto de asombro de Irivarren, que se prolongó por varios segundos antes de que la conversación retomara su curso habitual.

El episodio también tuvo repercusión en redes sociales, donde los usuarios destacaron la actitud desinteresada de Vania Bludau y la calificaron como una amiga genuina por el respaldo brindado sin condiciones económicas de por medio. Otros internautas centraron sus comentarios en la reacción de Irivarren, con referencias jocosas al supuesto “50/50” y menciones a su gesto de sorpresa durante el relato de la cantante.

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