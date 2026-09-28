Gobierno de Keiko Fujimori oficializa el aumento del sueldo mínimo: primer tramo se aplicará desde octubre

Desde el Palacio de Gobierno, el ministro de Trabajo, Juan Sheput, anuncia un importante incremento en la remuneración mínima vital, explicando que la medida fue tomada de manera institucional y consensuada para beneficiar a los trabajadores del país. | Canal N

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El Gobierno de la presidenta Keiko Fujimori oficializó este lunes que el aumento de la remuneración mínima vital (RMV) comenzará a aplicarse el próximo 1 de octubre, como parte del incremento anunciado para elevar el sueldo mínimo hasta los 1.300 soles.

El primer tramo contempla un alza de S/100, por lo que la RMV pasará de los actuales S/1.130 a S/1.230 desde octubre. Los S/70 restantes se aplicarán posteriormente, hasta completar el incremento previsto y situar el salario mínimo en S/1.300.

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El ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Juan Sheput, señaló que la decisión fue adoptada después de un proceso que incluyó estudios económicos y la participación del Consejo Nacional de Trabajo y Promoción del Empleo (CNTPE), integrado por representantes de los trabajadores, los empleadores y el Estado.

“Este aumento de la remuneración mínima vital no tiene consecuencias inflacionarias, ni tampoco es una cuestión populista, porque nace de un debido trabajo en equipo (...) gobernar es practicar el diálogo social, pero también tomar decisiones”, afirmó en una rueda de prensa.

En una ceremonia oficial en el Palacio de Gobierno, la presidenta Keiko Fujimori firmó el decreto supremo que incrementa la remuneración mínima vital. El aumento se aplicará en dos etapas a partir de octubre. | Canal N

“Y se decidió otorgar el primer tramo a partir del primero de octubre, en consonancia en el marco de lo planteado por el ministro de Economía, que dijo que se podía dar este aumento entre octubre y noviembre de este año, pues las condiciones estaban dadas”, agregó.

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Fujimori, quien firmó el decreto supremo que oficializa el incremento salarial, señaló que los S/70 restantes comenzarán a aplicarse tras el fenómeno de El Niño, cuya evolución, según las previsiones citadas por el Gobierno, podría extenderse hasta comienzos de 2027.

Añadió que unos 600.000 trabajadores se beneficiarán de la medida y sostuvo que, si su administración hubiera aplicado “expectativas pasadas”, habría “podido firmar al día siguiente” el alza.

“Pero como señalé claramente al gabinete y a todos los peruanos, este Gobierno actuará siempre de manera institucional. Por eso saludo el esfuerzo del ministro de Trabajo, que convocó inmediatamente al Consejo Nacional del Trabajo, reunión que no se hacía en los últimos ocho años”, dijo.

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La mandataria mencionó que en esa reunión “hubo discrepancia en los tiempos, por supuesto, pero tiene el respaldo de todos los sectores, de los sindicatos, por lo tanto, de los trabajadores y también del sector privado y del Gobierno”.

La RMV pasará a S/1.230: el incremento inicial será de S/100, desde los actuales S/1.130. Los S/70 restantes se aplicarán posteriormente hasta alcanzar los S/1.300

Fujimori también destacó que la medida contempla un respaldo para las micro y pequeñas empresas. “No solamente estamos pensando en los trabajadores, sino también en la micro y pequeña empresa, porque somos conscientes que el Perú depende de los emprendedores y de este sector del capitalismo popular, que es el motor de nuestra economía”, afirmó.

“Y conversando con el ministro de Economía y con el premier, era importante darle un bono, un respaldo, para que esta medida tenga este impulso y pueda llevarse a cabo de manera sostenible. Por eso es que a la micro y pequeña empresa, aquellos que tienen entre dos a diez trabajadores, recibirán a fin de mes de octubre un bono de cien soles por cada trabajador que ellos tengan”, explicó.

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La RMV se mantiene en S/1.130 desde enero de 2025, cuando el Gobierno de la expresidenta Dina Boluarte aprobó un aumento de S/105 mediante el Decreto Supremo 006-2024-TR.