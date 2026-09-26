Presidenta de Arena confirma que realización de conciertos en el recinto sigue en espera tras cancelación de Robbie Williams

Arena espera una respuesta de San Miguel tras clausura y cancelación de Robbie Williams. One Entertainment

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La presidenta de Arena, el sector de cultura y espectáculos de la Cámara de Comercio de Lima, Doris Espinoza, confirmó que la realización de los próximos conciertos en Arena Park sigue en espera luego de la cancelación de la segunda fecha del show de Robbie Williams y de la clausura dispuesta por la Municipalidad de San Miguel.

En una entrevista con Christian Hudtwalcker, en Ahora y en la hora, Espinoza indicó que todavía no existe claridad sobre las razones que llevaron al cierre del recinto ubicado en la Costa Verde. La representante del sector cuestionó que la medida se comunicara tras los incidentes registrados en las salidas del primer concierto y afirmó que esperan una explicación formal por parte de la comuna.

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“Todavía no hemos llegado a la verdad del asunto. Todo es una nebulosa”, manifestó. Según sostuvo, el promotor del espectáculo habría obtenido las autorizaciones necesarias con anticipación, por lo que consideró que la clausura del local debe diferenciarse de los permisos otorgados para la presentación del artista británico.

La entrevista ocurrió después de la suspensión de la segunda fecha de Robbie Williams, que estaba prevista para el 24 de septiembre. La cancelación se produjo luego de que la Municipalidad de San Miguel anunciara el cierre inmediato de Arena Parque tras advertir problemas en el plan de evacuación y en las salidas del público.

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Arena cuestiona el cierre de un acceso peatonal durante la salida del público

Espinoza señaló que uno de los puntos que debe investigarse es el bloqueo de un puente peatonal que conducía hacia San Miguel. De acuerdo con su versión, ese acceso permaneció cerrado al finalizar el primer concierto, lo que obligó a parte de los asistentes a buscar rutas alternativas.

La presidenta de Arena afirmó que las imágenes difundidas mostraron restricciones en una vía de evacuación. “La pregunta es quién mandó colocar las rejas en el pasaje peatonal, en el puente”, declaró.

Robbie Williams tendrá una nueva fecha en Lima tras la suspensión de su concierto del 24 de septiembre en Arena 1 Park.

Durante la conversación, Hudtwalcker precisó que debía establecerse si el cierre fue dispuesto por la municipalidad, por los organizadores u otra entidad vinculada al operativo. Espinoza coincidió en que no se puede atribuir responsabilidad sin una investigación previa.

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“No podemos decir ahora mismo de quién es culpa. Si fue la municipalidad quien ordenó que pusieran esas vallas o fue el organizador, no lo podemos determinar en estos momentos”, señaló. La representante indicó que solicitaron información para conocer quién tomó la decisión de bloquear el paso.

Según Espinoza, el problema se originó porque el público no pudo utilizar una ruta que debía mantenerse libre. “El puente estaba cerrado. Entonces, el público se vio obligado a trepar por el acantilado”, sostuvo durante la entrevista.

Doris Espinoza pide conocer si hubo fallas en el operativo municipal

La presidenta de Arena remarcó que la realización de conciertos exige un plan de seguridad sujeto a condiciones establecidas por las municipalidades. Explicó que los promotores suelen asumir los costos de efectivos policiales, serenazgo, fiscalizadores y seguridad privada, de acuerdo con el aforo de cada evento.

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“Nosotros pagamos esa seguridad. La municipalidad nos obliga a pagar los fiscalizadores, los policías y los serenazgos, con una cantidad determinada de acuerdo al aforo”, afirmó.

Espinoza cuestionó que, pese a la presencia de personal de seguridad y fiscalización, el acceso peatonal se mantuviera bloqueado. También sostuvo que ninguna persona natural o empresa privada debería cerrar una vía pública sin autorización.

La Municipalidad de San Miguel, según el comunicado leído durante la entrevista, atribuyó la decisión a una falta de previsión y a deficiencias en la organización y seguridad del concierto de Robbie Williams. La comuna señaló que detectó problemas en las vías de evacuación, desorden durante la salida de los asistentes y un “cierre no autorizado de accesos peatonales” al final del espectáculo.

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Seguidores de Robbie Williams permanecieron durante horas en los exteriores de Arena 1 Park tras la cancelación del concierto. Latina Noticias

El municipio agregó que la seguridad del público y la tranquilidad de los vecinos son principios que no pueden ponerse en riesgo. Por ese motivo, informó que el concierto programado para el día siguiente no se realizaría y anunció la clausura inmediata del recinto.

Espinoza consideró que, antes de aplicar la medida, correspondía establecer un diálogo con los involucrados para determinar lo ocurrido y corregir las deficiencias. “Esperamos un pronunciamiento oficial de la Municipalidad de San Miguel o que nos cite para conversar en una mesa de diálogo y arreglar todos los problemas que existen”, expresó.

El concierto de Trueno fue trasladado y otros eventos continúan en compás de espera

La cancelación de Robbie Williams tuvo efectos en la agenda de espectáculos prevista en Arena Park. Espinoza confirmó que el concierto del rapero argentino Trueno, programado inicialmente para el 1 de octubre, fue reprogramado en el Parque de la Exposición.

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Otros eventos previstos para las siguientes semanas permanecen sin una decisión definitiva. “Están en compás de espera. Esperamos que eso se solucione en los próximos días y que se pueda coordinar un mejor plan de evacuación”, señaló la presidenta de Arena.

La representante aclaró que los espectáculos en Costa 21, también situado en San Miguel, continúan sin modificaciones. Ese recinto tiene una veintena de conciertos anunciados hasta diciembre. “No podemos especular qué va a pasar en el futuro, pero, por el momento, esperamos un pronunciamiento oficial de la Municipalidad de San Miguel, o que nos cite para conversar en una mesa de diálogo y arreglar todos los problemas que existen”, agregó.

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Próximos conciertos programados:

Trueno — 1 de octubre de 2026

Blessd — 29 de octubre de 2026

Ken-Y — 30 de octubre de 2026

Marco Antonio Solís — 7 de noviembre de 2026

Soy Luna — 20 de noviembre de 2026

Gorillaz — 23 de noviembre de 2026

Eros Ramazzotti — 24 de noviembre de 2026

Lenny Tavárez y Justin Quiles — 12 de diciembre de 2026

Espinoza aprovechó la entrevista para advertir que Lima tiene una oferta limitada de espacios adecuados para espectáculos de gran escala. Mencionó que existen iniciativas privadas para desarrollar nuevos recintos, aunque varias no han avanzado o fueron descartadas.

También planteó que los locales acondicionados para los Juegos Panamericanos puedan emplearse en actividades culturales. Según sostuvo, esa alternativa permitiría aprovechar infraestructura pública y ampliar las opciones para conciertos y otros eventos masivos.

La Municipalidad de San Miguel no ha establecido un plazo para levantar la medida contra Arena 1 y las productoras todavía no han comunicado cambios en sus agendas (Imagen Ilustrativa Infobae)