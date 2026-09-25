Resultados de la Noche Blanquiazul 2026 HOY: así van los partidos de la presentación de Alianza Lima

Resultados de la Noche Blanquiazul 2026

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Hoy, viernes 25 de septiembre, arranca la Noche Blanquiazul 2026. Alianza Lima se reencontrará con su hinchada en la esperada presentación que tendrá la participación de Boca Juniors de Argentina, CAV Esquimo de España y EC Pinheiros de Brasil.

El cuadrangular amistoso se vivirá en el Polideportivo Lucha Fuentes de Villa El Salvador y las ‘íntimas’ se enfrentarán al cuadro español en la primera jornada. Será el tercer cotejo de preparación tras la Brasil Cup 2026.

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Resultados de la Noche Blanquiazul 2026

Viernes 25 de septiembre

- EC Pinheiros vs Boca Juniors (15:00 horas / Polideportivo Lucha Fuentes / América TVGO)

- Alianza Lima vs CAV Esquimo (17:45 horas / Polideportivo Lucha Fuentes / América TV, América TVGO)

Sábado 26 de septiembre

- EC Pinheiros vs CAV Esquimo (16:00 horas / Polideportivo Lucha Fuentes / América TVGO)

- Alianza Lima vs Boca Juniors (18:00 horas / Polideportivo Lucha Fuentes / América TV, América TVGO)

Domingo 27 de septiembre

- Boca Juniors vs CAV Esquimo (15:30 horas / Polideportivo Lucha Fuentes / América TVGO)

- Alianza Lima vs EC Pinheiros (18:00 horas / Polideportivo Lucha Fuentes / América TV, América TVGO)

*Hora de Perú

Así se jugará la Noche Blanquiazul 2026

Canal TV para ver la Noche Blanquiazul 2026

El partido de Alianza Lima será transmitido en vivo por América TV, a través de las señales 4 y 704 HD. El canal posee los derechos exclusivos de la Noche Blanquiazul de Vóley 2026.

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La cobertura también estará disponible en la plataforma América tvGO, que emitirá las tres jornadas del cuadrangular internacional mediante streaming.

En Infobae Perú se podrá seguir el encuentro punto a punto, con foco en el desempeño de las ‘íntimas’. La web ofrecerá la previa, las incidencias principales, el resumen y el resultado del debut de Alianza Lima.

Las 'blanquiazules' tendrán su presentación oficial en tres fechas a partir del viernes 25 al domingo 27 de septiembre en Villa El Salvador. (América TV)

El plantel de Alianza Lima para la temporada 2026/2027

Alejandro Schneider tendrá 14 jugadoras disponibles para los dos próximos partidos de Alianza Lima debido a la lesión de Diana de la Peña. La central podría perderse, al menos, el debut del equipo en el torneo nacional. Su ausencia reduce de forma temporal las opciones del entrenador para el inicio de la competencia.

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El plantel blanquiazul reúne a 15 voleibolistas y todavía podría incorporar a una extranjera. Actualmente, el conjunto cuenta con seis jugadoras foráneas. La profundidad de la nómina será necesaria para una campaña 2026/2027 que podría incluir la Liga Peruana de Vóley, el Sudamericano y el Mundial de Clubes.

Cristina Cuba (armadora)

Maria Alejandra Marin (armadora)

Ioana Baciu (opuesta)

Taylor Fricano (opuesta)

Sandra Ostos (punta)

Esmeralda Loroña (punta)

Daniela Bulaich (punta)

Nayeli Yábar (punta)

Ysabella Sánchez (punta)

Clarivett Yllescas (central)

Flavia Montes (central)

Allie Holland (central)

Diana de la Peña (central)

Zahira Quiñe (líbero)

Esmeralda Sánchez (líbero)

Dónde ver Alianza Lima vs Esquimo por Noche Blanquiazul 2026. - créditos: Alianza Lima vóley

Fecha de inicio de la Liga Peruana de Vóley 2026/2027

La Liga Peruana de Vóley 2026/2027 comenzará el 17 de octubre en el Polideportivo Lucha Fuentes, ubicado en Villa El Salvador. La organización aún no publicó el fixture correspondiente a la primera fecha.

El certamen tendrá 12 participantes: los 11 clubes de la competencia y la selección peruana sub 19, que solo jugará durante la etapa inicial. La edición podría organizarse en tres fases, con un formato similar al utilizado en la temporada pasada.

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El reglamento reducirá de siete a seis el número máximo de jugadoras extranjeras que cada institución podrá inscribir. El límite en cancha se mantendrá en tres voleibolistas foráneas por equipo. La medida busca ampliar las oportunidades de competencia para las jugadoras nacionales a lo largo del torneo.

Alianza Lima finalizó su participación en la Brasil Cup 2026: conoce sus próximos dos eventos previo a la Liga Peruana de Vóley 2026/2027.