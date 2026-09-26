Canal TV que transmitirá el Atenea Open 2026: presentación oficial de las ‘diosas’ con Perú Sub 19

Canal TV que transmitirá el Atenea Open 2026

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Hoy, sábado 26 de septiembre, Atlético Atenea vivirá su Atenea Open 2026 en el Coliseo Carmela Estrella, situado en Lurigancho-Chosica, con un formato diferente al de sus ediciones anteriores.

El esperado evento tendrá a la selección peruana sub 19 como rival de las ‘diosas’. La programación no contará con la participación de clubes de la Liga Peruana de Vóley. Las ‘diosas’ empezarán una nueva histora luego de consolidarse como una de las revelaciones de la temporada 2025/26.

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Dónde ver el Atenea Open 2026

La presentación oficial de Atlético Atenea será transmitida por Latina Televisión a partir de las 17:00 horas. La señal también ofrecerá el amistoso de presentación frente a la Selección Peruana Sub 19. El acceso por streaming será gratuito desde la página web y la aplicación de Latina.

La cobertura incluirá una emisión exclusiva en el canal de YouTube de Latina Deportes, según informó la televisora. “Latina te trae en exclusiva la presentación oficial de las ‘Diosas de Atenea’”.

Las 'diosas' tendrán su presentación oficial de cara al inicio de la Liga Peruana de vóley 2026/2027. (Latina TV)

Programación del Atenea Open 2026

Sábado 26 de septiembre

- Atenea Sub 10 vs Sport Orange (10:00 horas / Coliseo Carmela Estrella, Lurigancho-Chosica)

- Atenea Sub 11 vs Esporte Diamante (11:00 horas / Coliseo Carmela Estrella, Lurigancho-Chosica)

- Atenea Sub 12 vs CSD Ferroviario (12:00 horas / Coliseo Carmela Estrella, Lurigancho-Chosica)

- Atenea Sub 13 vs Yukamu (13:00 horas / Coliseo Carmela Estrella, Lurigancho-Chosica)

- Atenea Sub 15 vs Esporte Diamante (14:00 horas / Coliseo Carmela Estrella, Lurigancho-Chosica)

- Presentación oficial del plantel (16:00 horas / Coliseo Carmela Estrella, Lurigancho-Chosica)

- Atenea vs Perú Sub 19 (17:00 horas / Coliseo Carmela Estrella, Lurigancho-Chosica)

Así se jugará el Atenea Open 2026

Segundo amistoso de Atlético Atenea

Atlético Atenea jugará un segundo amistoso ante Regatas Lima el domingo 11 de octubre en el Polideportivo Lucha Fuentes de Villa El Salvador.

La presidente del club, Alexandra Villarán, confirmó el encuentro de preparación para las ‘diosas’, que sumarán una nueva prueba antes del comienzo de la Liga Peruana de Vóley 2026/2027.

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El plan de la entrenadora Lorena Góngora contempla varios partidos amistosos para que el plantel llegue en condiciones al inicio del certamen. El equipo ateniense tiene entre sus principales figuras a Julieta Lazcano y Nicole Pérez.

Atlético Atenea jugará segundo amistoso previo al inicio de la Liga Peruana de Vóley 2026/2027.

Los refuerzos de Atlético Atenea para la temporada 2026/2027

Andrea Ampuero se incorporó a Atlético Atenea para la próxima temporada de la Liga Peruana de Vóley. La experimentada jugadora integra el grupo de refuerzos que el club presentó para su nuevo proyecto deportivo.

Se suma a las contrataciones de Nayeli Vílchez, Almendra Escobedo y las argentinas Nayla Da Silva y Julieta Lazcano, cuyos anuncios se realizaron con bombos y platillos.

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El plantel conservará además una parte de la base que representó a las ‘diosas’. El club confirmó la renovación de Macarena Zegarra, Saskya Silvano, Bárbara Agresott, Thaisa Mc Leod, María José Rojas, Nicole Pérez e Isabel Fernández. Las siete voleibolistas continuarán vinculadas a Atenea durante una temporada más.

Julieta Lazcano fue presentada por Atlético Atenea para la Liga Peruana de Vóley 2026/2027.

Fecha de inicio de la Liga Peruana de vóley 2026/2027

La Liga Peruana de Vóley 2026/2027 tiene previsto comenzar el 17 de octubre en el Polideportivo Lucha Fuentes de Villa El Salvador, aunque la organización aún no publicó el fixture de la fecha inaugural.

El campeonato reunirá a 11 clubes y a la selección peruana sub 19, que competirá como el duodécimo participante solo durante la fase inicial. La estructura podría mantener las tres etapas que tuvo la temporada anterior.

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El campeonato reducirá de siete a seis el número de jugadoras extranjeras que cada institución puede inscribir. La medida no modifica el máximo de tres voleibolistas foráneas que cada equipo puede utilizar de manera simultánea en la cancha.