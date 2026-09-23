Cronograma de pagos de octubre 2026 del Banco de la Nación: Fechas para pensiones y remuneraciones

El Banco de la Nación lista los tres cronogramas que deben seguir los trabajadores públicos y pensionistas sobre sus pagos. - Crédito Banco de la Nación

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El martes 22 de septiembre fue el último en que los trabajadores públicos pudieron acercarse a cobrar su sueldo, y así pasa otro mes y los jubilados que cobran pensión de la ONP ya esperan su pago a inicios de octubre.

Como se sabe, no se trata de un solo cronograma de pagos, sino que el gobierno publicó en su momento tres, lo que lista el Banco de la Nación: para sueldos, pensiones a cargo de la ONP, y algunas pensiones bajo el régimen de la Ley 20530. Cada mes a quienes se les paga primero a los jubilados:

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Pensionistas de la ONP cobran del miércoles 7 al sábado 24 de octubre (los últimos son los que reciben su pago en casa)

Pensionistas bajo el régimen 20530 no manejados por la ONP cobran del miércoles 14 al lunes 19 de octubre

Trabajadores públicos cobran sus remuneraciones del martes 20 al viernes 23 de octubre.

Así se detallan las fechas de pagos en todo el año para trabajadores públicos, según la entidad. - Crédito Captura de El Peruano

Cronograma de octubre

Por un lado, los trabajadores públicos cobrarán sus sueldos en las siguientes fechas (como se señala en la resolución ministerial):

Educación (incluye Universidades), Presidencia del Consejo de Ministros, Transportes y Comunicaciones, Defensa, Poder Judicial, Ministerio Público, Economía y Finanzas, Justicia, Gobiernos Regionales: Unidades Ejecutoras, Contraloría General de la República, Congreso de la República, Agrario y de Riego, Energía y Minas: martes 20 de octubre

Interior, Desarrollo e Inclusión Social, Vivienda, Construcción y Saneamiento, Defensoría del Pueblo, Relaciones Exteriores: miércoles 21 de octubre

Salud, Mujer y Poblaciones Vulnerables, Cultura, Ambiental, Trabajo y Promoción del Empleo, Registro Nacional de Identificación y Estado Civil: jueves 22 de octubre

Producción, Comercio Exterior y Turismo, Oficina Nacional de Procesos Electorales, Fuero Militar Policial, Junta Nacional de Justicia, Jurado Nacional de Elecciones, Tribunal Constitucional: viernes 23 de octubre.

Un grupo de trabajadores CAS se congregó durante la noche en el Cercado de Lima para manifestar sus demandas laborales. Portando pancartas y banderas nacionales, los manifestantes expresaron su reclamo por el pago íntegro de la Compensación por Tiempo de Servicios (CTS) y el 100% de las gratificaciones. Los carteles exhibidos durante la protesta reflejaban el pedido de mejoras en sus condiciones laborales y la exigencia de cumplimiento de estos beneficios por parte de las autoridades.

Cronograma de pensión ONP

Cada mes, quienes cobrarán primero serán los pensionistas de la ONP. En octubre recibirán sus pagos en estas fechas:

Apellidos A-C: miércoles 7 de octubre

Apellidos D-L: viernes 9 de octubre

Apellidos M-Q: lunes 12 de octubre

Apellidos R-Z: martes 13 de octubre

Inicio del pago a domicilio: jueves 15 de octubre

Fin de pago a domicilio: sábado 24 de octubre.

Por otro lado, para los otros regímenes de pensiones que paga esta institución, estos se darán en estas fechas:

Decreto Ley N° 18846 : Abono en cuenta bancaria: Banco de la Nación, BBVA, GNB Perú, Scotiabank, Interbank y Banbif: miércoles 14 de octubre

Decreto Ley N° 20530 y pensiones por encargo . Abono en cuenta bancaria: Banco de la Nación, BBVA, GNB Perú, Scotiabank, Interbank y Banbif: miércoles 14 de octubre

Ley N° 30003 pensionistas pesqueros : Abono en cuenta bancaria - Banco de la Nación, BBVA, GNB Perú, Scotiabank, Interbank y Banbif: miércoles 14 de octubre

Ley N° 26790 – pensionistas del seguro complementario de trabajo de riesgo: Abono en cuenta bancaria - Banco de la Nación (cobertura supletoria, fondo minero y reaseguro), BBVA, GNB Perú, Scotiabank, Interbank y Banbif: miércoles 14 de octubre.

Para todos estos el pago a domicilio se dará del sábado 17 al sábado 24 de octubre.

Mientras, el pago de pensiones irá desde el 7 de octubre. - Crédito Andina

Pensiones del decreto 20530

Se debe resaltar que aún hay trabajadores que reciben sus pensiones a través de otras entidades. Como se sabe, estos pasarán progresivamente a la ONP. Mientras, cobran en estas fechas:

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Educación (incluye Universidades), Presidencia del Consejo de Ministros, Transportes y Comunicaciones, Defensa, Poder Judicial, Ministerio Público, Economía y Finanzas, Justicia, Gobiernos Regionales: Unidades Ejecutoras, Contraloría General de la República, Congreso de la República, Agrario y de Riego, Energía y Minas: miércoles 14 de octubre

Interior, Desarrollo e Inclusión Social, Vivienda, Construcción y Saneamiento, Defensoría del Pueblo, Relaciones Exteriores: jueves 15 de octubre

Salud, Mujer y Poblaciones Vulnerables, Cultura, Ambiental, Trabajo y Promoción del Empleo, Registro Nacional de Identificación y Estado Civil: viernes 16 de octubre

Producción, Comercio Exterior y Turismo, Oficina Nacional de Procesos Electorales, Junta Nacional de Justicia, Jurado Nacional de Elecciones, Tribunal Constitucional: lunes 19 de octubre.