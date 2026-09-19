Subsidio de combustible: Link para consultar si accedes a la devolución de S/4 por galón

Así puedes consultar si estás dentro del padrón del MEF. - Crédito Andina

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Finalmente hoy sábado 19 de septiembre el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) habilitó una plataforma web para que los mototaxistas de Loreto, Ucayali y Madre de Dios puedan iniciar el registro de sus compras de gasolina o gasohol para acceder al beneficio de S/4 por galón.

Es así que, inicialmente, al poner los datos de sus licencias, los mototaxistas podrán corroborar primero si son beneficiarios de esta subvención, que funciona de forma de devolución de S/4 por galón (si se compra más se devuelve más), con un máximo de hasta S/100 cada mes. Y como se recuerda, también los transportistas del servicio público acceden a este.

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Los mototaxistas podrán entrar a este enlace para corroborar si están considerados, y también podrán registrar sus boleta de los galones comprados para la devolución: https://mototaxi.mef.gob.pe/sifoc/login

Mientras, los transportistas podrán entrar a este enlace para saber si les toca el subsidio y registrar también sus boletas: https://soluciones.atu.gob.pe/subsidio_transportista_du007/login

Mototaxistas podrán cobrar subsidio, pero con requisitos.

Para mototaxistas

Ojo, el subsidio para mototaxistas aplica para las regiones de Loreto, Ucayali y Madre de Dios. Para realizar el registro, los conductores deberán ingresar a esta plataforma web: https://mototaxi.mef.gob.pe/sifoc/registro-ciudadano.

Este beneficio contempla S/4 por cada galón de gasolina o gasohol adquirido, hasta un máximo de S/100 mensuales por beneficiario, y tendrá una vigencia de tres meses, contados desde el día siguiente de la publicación del Decreto de Urgencia.

Asimismo, el beneficio está dirigido a los conductores del servicio de transporte público de personas en vehículos automotores menores de categoría L5 (mototaxis), que cumplan con las condiciones establecidas en la norma

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Contar con DNI vigente

Tener licencia de conducir vigente Clase B, Categoría II-C

Contar con un vehículo L5 identificado mediante su Placa Única Nacional de Rodaje

Tener SOAT vigente o, según corresponda, CAT vigente emitido por una AFOCAT.

Mototaxistas se habían juntado con Keiko Fujimori en campaña. - Crédito REUTERS/Sebastian Castaneda

Ten en cuenta que las compras de combustible deben realizarse en Loreto, Ucayali o Madre de Dios, en establecimientos que cuenten con inscripción vigente en el Registro de Hidrocarburos de Osinergmin, y deben estar sustentadas con un comprobante electrónico de pago.

¿Cómo registrarse?

Debes saber que el registro es completamente digital y no requiere usuario ni contraseña. Para realizarlo, el conductor deberá ingresar los datos de su licencia de conducir, de su vehículo y del comprobante electrónico de pago correspondiente a la compra de combustible.

Luego, una vez registrada la compra quedará en proceso de validación. La plataforma permitirá al conductor consultar el estado de sus registros y el beneficio acumulado. La información del comprobante será validada con la SUNAT, mientras que el MEF realizará las verificaciones correspondientes para determinar las compras que cumplen con las condiciones establecidas y el monto del beneficio que corresponde a cada conductor.

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El Gobierno prevé aprobar un subsidio de hasta S/100 mensuales para mototaxistas que utilizan gasolina regular. Julio García, presidente de la Federación Nacional de Mototaxistas del Perú, respaldó la medida, pero pidió precisar los requisitos y garantizar que el beneficio llegue a los trabajadores que cumplen las condiciones. Fuente: Exitosa Noticias

Luego de la validación y determinación del beneficio, el MEF remitirá la información de los beneficiarios al Banco de la Nación, entidad encargada de realizar el pago directamente al beneficiario identificado con su DNI o a su representante debidamente autorizado.

Esto significará una devolución de S/4 por galón comprado, con un máximo mensual de S/100. Se recuerda a los mototaxistas guardar sus comprobantes de pago para que puedan registrarlos y les toque la devolución.