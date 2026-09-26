La Base Naval del Callao ya tiene seis internos de máxima seguridad: ¿Quiénes son vecinos de alias ‘El Pulpo’?

Latina Noticias Mediodía emitió un amplio reportaje periodístico sobre el traslado de alias Jhonsson Pulpo a la Base Naval del Callao bajo custodia policial. La nota menciona la presencia de otros reclusos en el centro penitenciario e incluye imágenes de archivo de internos como Vladimiro Montesinos.

Guardar

Jhonsson Smit Cruz Torres, alias Jhonsson Pulpo, fue trasladado al Centro de Reclusión de Máxima Seguridad de la Base Naval del Callao, donde cumplirá 36 meses de prisión preventiva mientras avanza la investigación que lo vincula con el secuestro del empresario minero Jenss Lara Tantaquilla y el asesinato de cuatro personas en Trujillo.

El investigado, señalado como cabecilla de la organización criminal Los Pulpos, llegó al penal bajo un dispositivo de seguridad de la Policía Nacional del Perú. Durante el traslado utilizó un chaleco antibalas y permaneció bajo custodia desde su salida de las instalaciones de la Dirección Contra el Terrorismo.

PUBLICIDAD

Con su ingreso, Cruz Torres se convirtió en el sexto interno recluido en el establecimiento de máxima seguridad ubicado en la Base Naval del Callao. El centro alberga a condenados y procesados por delitos de terrorismo, violaciones a los derechos humanos y crimen organizado bajo un régimen penitenciario especial.

Composición: Infobae Perú

Jhonsson Pulpo cumplirá prisión preventiva por el secuestro de Jenss Lara

La medida cautelar fue dictada por 36 meses dentro de la investigación por el secuestro de Jenss Lara Tantaquilla, empresario minero que fue capturado el 30 de agosto en Trujillo. El caso también incluye el homicidio de cuatro personas que acompañaban al empresario durante el ataque.

La Fiscalía investiga a Cruz Torres por los presuntos delitos de secuestro extorsivo, homicidio calificado y organización criminal. Según la hipótesis fiscal, el investigado habría tenido un rol de dirección dentro de la estructura criminal asociada a los hechos ocurridos en la región La Libertad.

PUBLICIDAD

Jhonsson Smit Cruz Torres camina custodiado por agentes tácticos durante su ingreso al Centro de Reclusión de Máxima Seguridad de la Base Naval del Callao.

Las autoridades ubicaron y capturaron a Jhonsson Pulpo en La Paz, Bolivia, a inicios de septiembre. Tras su retorno al Perú, permaneció bajo custodia policial mientras se realizaban diligencias judiciales y fiscales antes de que se concretara su internamiento en el Centro de Reclusión de Máxima Seguridad.

El traslado se produjo después de la resolución judicial que ordenó la prisión preventiva. La medida no equivale a una sentencia y busca asegurar la presencia del investigado durante las diligencias, así como evitar riesgos para el desarrollo de la investigación.

Fotografía cedida que muestra a Jhonsson Smit Cruz Torres, apodado 'Jhonsson Pulpo' líder de la banda criminal Los Pulpos. EFE/ Ministerio del Interior de Perú

Cruz Torres también registra una condena de cadena perpetua en otro proceso por robo agravado con subsecuente muerte. Esa sentencia corresponde a un caso distinto de la investigación que motivó su reciente traslado a la Base Naval del Callao.

PUBLICIDAD

La llegada de Jhonsson Pulpo modificó la composición de uno de los recintos penitenciarios con mayores medidas de control del país. El régimen del centro contempla vigilancia permanente, restricciones en las comunicaciones y supervisión de los desplazamientos de los internos.

Vladimiro Montesinos cumple condenas por crímenes cometidos durante los años 90

Entre los reclusos del penal se encuentra Vladimiro Montesinos Torres, exasesor presidencial durante el gobierno de Alberto Fujimori. Montesinos cumple condenas por los casos La Cantuta y Pativilca, vinculados con ejecuciones perpetradas por el Grupo Colina.

En marzo de 2026, el Poder Judicial le impuso además una condena de 20 años de prisión por el asesinato de la periodista Ruth Melissa Alfaro Méndez y de Víctor Hugo Ruiz León. Ambos murieron en 1991 por la explosión de sobres bomba enviados a sus domicilios.

PUBLICIDAD

El exasesor presidencial Vladimiro Montesinos viste traje y corbata en una transmisión sobre los internos de la Base Naval del Callao.

La sentencia estableció que Montesinos fue autor mediato de los homicidios calificados. El fallo también lo declaró responsable por tentativa de homicidio contra el defensor de derechos humanos Augusto Zúñiga Paz, el excongresista Ricardo Letts Colmenares y el periodista Carlos Arroyo Reyes.

La permanencia de Montesinos en la Base Naval se enmarca en el régimen especial del Centro de Reclusión de Máxima Seguridad, conocido como Cerec. Ese sistema dispone control las 24 horas y limita el contacto de los presos con el exterior.

Agentes tácticos de la policía custodian a un detenido en la Base Naval del Callao en Perú.

El lugar también alberga a Erick Luis Moreno Hernández, alias El Monstruo, investigado como cabecilla de Los Injertos del Cono Norte. Las autoridades lo vinculan con una organización investigada por extorsiones, sicariato y otros delitos cometidos en Lima Norte.

PUBLICIDAD

El Instituto Nacional Penitenciario resolvió su reclusión en la Base Naval luego de una evaluación de su Junta de Clasificación. La decisión se adoptó bajo el criterio de que el penal cuenta con condiciones de seguridad acordes con el perfil de los internos procesados o condenados por delitos de alta complejidad.

Polay, Feliciano y Artemio completan la lista de internos del penal

Los otros tres internos son Víctor Polay Campos, Óscar Ramírez Durand, alias camarada Feliciano, y Florencio Eleuterio Flores Hala, alias camarada Artemio. Polay fue uno de los principales dirigentes del Movimiento Revolucionario Túpac Amaru, mientras que Ramírez y Flores integraron la cúpula de Sendero Luminoso.

Víctor Polay Campos permanece recluido en la Base Naval del Callao tras la ratificación de dieciocho meses de prisión preventiva por parte del Poder Judicial de Perú.

Polay Campos cumplió una condena de 35 años de prisión a inicios de 2026. No obstante, continuó recluido después de que el Poder Judicial ratificó una orden de 18 meses de prisión preventiva en el proceso denominado Las Gardenias.

PUBLICIDAD

Efectivos militares y personal de seguridad realizan revisiones a visitantes mediante escáneres y detectores de metal en el cerco perimétrico de una cárcel en Perú. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ese expediente investiga crímenes cometidos contra integrantes de la comunidad LGBTI durante la actividad del Movimiento Revolucionario Túpac Amaru en la región San Martín. La Fiscalía atribuye a Polay presuntos delitos de homicidio calificado y terrorismo agravado, por los cuales solicitó cadena perpetua.

Ramírez Durand y Flores Hala cumplen condenas por delitos de terrorismo. Ambos fueron dirigentes de Sendero Luminoso en distintos momentos de la organización y permanecen sometidos al régimen especial que regula el funcionamiento del Cerec.

El último censo en cárceles se realizó en 2017; ahora se busca reflejar la realidad actual del sistema penitenciario.

La incorporación de Jhonsson Pulpo dejó seis internos en la Base Naval del Callao: Montesinos, Moreno Hernández, Polay Campos, Ramírez Durand, Flores Hala y Cruz Torres. El penal reúne así a procesados y condenados vinculados con organizaciones criminales, terrorismo y graves violaciones a los derechos humanos.

PUBLICIDAD

La prisión preventiva de Cruz Torres se extenderá mientras la Fiscalía reúne elementos sobre el secuestro de Jenss Lara y el cuádruple asesinato ocurrido en Trujillo. El proceso judicial determinará si las imputaciones presentadas por el Ministerio Público derivan en una acusación formal y un eventual juicio oral.