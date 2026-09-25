Perú perdió ‘Mundial de Comidas’ de Ibai Llanos: Venezuela campeonó y dejó en segundo lugar al ceviche peruano

Venezuela se consagró campeón del Mundial de Comidas de Ibai Llanos con el pabellón criollo.

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Venezuela se consagró campeón del Mundial de Comidas de Ibai Llanos tras vencer a Perú en la final de la competencia digital. El pabellón criollo venezolano reunió 3 millones 241 mil votos, mientras que el cebiche peruano alcanzó 2 millones 881 mil respaldos.

La definición reunió más de seis millones de votos en las redes sociales de Ibai Llanos. El streamer español anunció el resultado con un video en el que reveló las cifras de la votación y celebró la respuesta de los usuarios venezolanos.

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Perú llegó a la final después de superar a Argentina con el cebiche y la Inca Kola. Venezuela, en tanto, consiguió su clasificación luego de imponerse a Ecuador con el pabellón criollo y la maltina. El duelo final repitió el enfrentamiento del Mundial de Desayunos, competencia en la que Perú obtuvo el primer lugar con el pan con chicharrón.

“En este papel tengo el ganador del Mundial de Comidas. Más de seis millones de votos que ha habido en total y el ganador es el siguiente: Venezuela, 3 millones 241 mil votos. Perú, 2 millones 881 mil votos. Venezuela es el campeón del Mundial de Comidas”, anunció Ibai Llanos.

Perú quedó fuera del Mundial de Comidas de Ibai Llanos: Venezuela campeonó y dejo en segundo lugar al ceviche peruano

Venezuela ganó con el pabellón criollo

El pabellón criollo fue la propuesta elegida para representar a Venezuela en el torneo gastronómico digital. El plato avanzó en las distintas etapas de la competencia hasta imponerse al cebiche peruano en la votación definitiva.

Durante el anuncio, Ibai Llanos mostró el trofeo que recibirá el país ganador, una estatuilla que aún debe ser completada antes de ser entregada. El streamer celebró el resultado con referencias a Venezuela y dio paso al himno nacional del país.

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“Esto, venezolanos, es para vosotros, que no está terminado, lo tengo que llevar al joyero. Tres, dos, uno. ¡Siu! Y ahora el himno venezolano para celebrarlo”, expresó Llanos durante la transmisión.

El creador de contenido felicitó a sus seguidores venezolanos y señaló que la competencia, aunque se desarrolla en redes sociales, fue una muestra de la movilización y el respaldo de la comunidad digital del país.

“Venezolanos, enhorabuena por la victoria. Sé que es un premio de redes sociales que simplemente se participa votando, pero de verdad, muchas gracias por seguirme desde Venezuela”, manifestó.

El pabellón criollo venezolano superó al cebiche peruano y se quedó con el trofeo del Mundial de Comidas.

Ibai Llanos envió un mensaje a los seguidores venezolanos

Ibai Llanos destacó la participación de los usuarios venezolanos durante la final y les envió un mensaje de aliento. El streamer aseguró que esperaba que el resultado les hubiera permitido vivir un momento de alegría como comunidad.

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“Y mucha fuerza y mucho ánimo porque sé que han sido meses y años muy complicados para todos vosotros. Espero que al menos esto os haya sacado una sonrisa, lo hayáis pasado bien. Sé que habéis estado muy unidos, votando entre todos, pasando los vídeos y de corazón lo agradezco”, expresó.

El creador español también habló de una posible visita a Venezuela. “Me encantaría visitar Venezuela para conoceros a muchos de vosotros”, afirmó luego de confirmar que el pabellón criollo había superado al cebiche peruano.

La victoria venezolana llegó después de una final que mantuvo expectantes a usuarios de ambos países. Desde el inicio de la votación, peruanos y venezolanos promovieron sus platos en TikTok, Instagram, YouTube y Facebook, con publicaciones, llamados a votar y videos sobre sus tradiciones gastronómicas.

El resultado final dejó a Venezuela en el primer lugar del Mundial de Comidas 2026. Perú, por su parte, terminó segundo con una cifra cercana a los tres millones de votos, una participación que Ibai Llanos destacó durante su mensaje posterior al anuncio.

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Ibai Llanos felicitó a los seguidores venezolanos por la movilización digital durante la competencia.

El mensaje de Ibai Llanos para Perú tras la final

El streamer también dedicó unas palabras a los seguidores peruanos, quienes buscaban repetir el triunfo alcanzado en el Mundial de Desayunos. Llanos reconoció que el país volvió a demostrar una fuerte capacidad de convocatoria, aunque esta vez no logró quedarse con el campeonato.

“Y a mis hermanos peruanos, ¿qué deciros? No habéis ganado, pero habéis quedado segundos. Sé que el año pasado hubo mucha más locura con el pan con chicharrón, pero este año, ojo, no ha estado nada mal el ceviche que ha conseguido casi tres millones de votos en la final”, dijo.

Perú había llegado a la definición tras vencer a Argentina en semifinales. En ese duelo, el cebiche y la Inca Kola sumaron 1 millón 900 mil votos, frente a los 1 millón 184 mil que obtuvo la propuesta argentina compuesta por asado y fernet con Coca-Cola.

Venezuela, por su parte, derrotó a Ecuador en la otra llave semifinal. El pabellón criollo y la maltina lograron 2 millones 308 mil votos, mientras que el encebollado ecuatoriano alcanzó 1 millón 511 mil. Así se configuró una final que volvió a enfrentar a Perú y Venezuela después del Mundial de Desayunos.

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La competencia cerró con Venezuela como campeón y Perú en el segundo puesto. Para los seguidores peruanos, el resultado deja el recuerdo del título conseguido con el pan con chicharrón; para Venezuela, representa el primer lugar en una edición marcada por la movilización digital alrededor del pabellón criollo.