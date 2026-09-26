Sarampión se dispara en Perú: casos se duplicaron en mes y medio y advierten que podrían cuadruplicarse

Tras 23 años sin fallecidos, un adolescente muere por sarampión en Perú. El exviceministro de Salud, Percy Minaya, advierte que los casos podrían cuadruplicarse, especialmente en la Amazonía, y revela una alarmante caída en la cobertura de vacunación. | Panamericana

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El brote de sarampión que afecta al Perú podría agravarse en las próximas semanas, especialmente en las zonas de la Amazonía que presentan menores coberturas de vacunación. El exviceministro de Salud Pública, Percy Minaya, advirtió que el número de casos podría triplicarse o cuadruplicarse durante el siguiente mes, mientras el país enfrenta su primera muerte por esta enfermedad en 23 años.

La alerta se produce después de que un adolescente de 16 años falleciera en la comunidad de Alto Monte, en el distrito de San Pablo, provincia de Ramón Castilla, en Loreto. El menor no estaba vacunado y murió tras presentar complicaciones asociadas al sarampión, entre ellas un cuadro de neumonía.

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Exviceministro advierte que casos podrían cuadruplicarse

Percy Minaya explicó que la evolución de los contagios resulta preocupante debido a la rapidez con la que se ha incrementado el número de personas diagnosticadas. Según indicó, el 26 de julio el país registraba 1.236 casos confirmados, mientras que actualmente la cifra se acerca a los 2.400 casos, de acuerdo con el corte de información que manejó durante su intervención.

“En el siguiente mes se espera que estos casos tripliquen o cuadrupliquen la cifra actual”, sostuvo el exviceministro, quien señaló que el mayor riesgo se concentra en las ciudades de la Amazonía peruana debido a sus menores niveles de protección inmunológica.

Sin embargo, la cifra oficial consignada en la última alerta epidemiológica citada durante el informe corresponde a un corte anterior. El Ministerio de Salud (Minsa) reportó 1.747 casos confirmados en la semana epidemiológica 33, mientras que la declaración de Minaya alude a una actualización posterior.

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Puno concentra la mayor cantidad de casos

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De acuerdo con la última alerta del Minsa mencionada en el reporte, Puno concentraba la mayor cantidad de contagios, con 1.264 casos confirmados. Le seguía Arequipa, con 292, mientras que Cusco y Madre de Dios también registraban casos, aunque en menor cantidad.

Para Minaya, la expansión territorial del virus es uno de los principales elementos de preocupación. Recordó que el Perú fue certificado en 2003 como un país que había eliminado el sarampión y que los casos comenzaron a reaparecer aproximadamente 40 semanas antes de la fecha de su declaración.

El especialista explicó que los primeros contagios se introdujeron por Puno y posteriormente se extendieron hacia otras regiones, principalmente del sur del país. En las últimas cuatro o cinco semanas, agregó, también comenzaron a detectarse casos en la Amazonía.

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Amazonía enfrenta dificultades para la vacunación

La situación de Loreto evidencia además las dificultades que existen para atender oportunamente a las comunidades alejadas. Alto Monte pertenece al distrito de San Pablo, en la provincia de Ramón Castilla, una zona ubicada en la frontera con Colombia.

Minaya explicó que trasladar a una persona desde esta comunidad hasta Caballococha, donde podría realizarse una evacuación aérea, puede demandar aproximadamente dos horas y media de transporte fluvial.

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En el caso del adolescente fallecido, el exviceministro señaló que las dificultades para realizar el traslado pudieron influir en la atención, aunque aclaró que no puede afirmar que esa haya sido la causa del desenlace.

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También mencionó que algunas comunidades han mostrado resistencia a recibir vacunas, aunque precisó que tampoco puede asegurar que esta situación haya ocurrido específicamente con el adolescente fallecido. Otra posibilidad, indicó, es que las brigadas de vacunación no hayan llegado oportunamente a la zona.

Brechas de vacunación aumentan el riesgo

El sarampión es una enfermedad altamente contagiosa y la vacunación constituye una de las principales herramientas para evitar su propagación. En ese contexto, Minaya alertó sobre las brechas de inmunización existentes en el país.

Según el especialista, la cobertura habría descendido en 80% para la primera dosis y en 75% para la segunda, situación que deja a una parte de la población sin protección suficiente frente al virus.

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El exviceministro también llamó la atención sobre la edad de las personas afectadas. Señaló que entre el 50% y 60% de los casos confirmados corresponderían a personas de entre 10 y 29 años. En San Pablo, donde se registraron los casos de Alto Monte, indicó que aproximadamente el 40% de los afectados tendría entre 16 y 26 años.

Piden una respuesta coordinada ante el avance del sarampión

Para Minaya, la situación requiere una intervención conjunta del Gobierno nacional y los gobiernos regionales, con especial atención en las zonas donde existen dificultades de acceso y bajas coberturas de vacunación.

El especialista consideró que una de las respuestas debería ser la declaratoria de emergencia inmediata para reforzar las acciones de prevención, detección y vacunación en las regiones más afectadas.

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La muerte del adolescente de Loreto marca un punto de preocupación para las autoridades sanitarias, luego de más de dos décadas sin fallecimientos por sarampión en el país. Mientras las autoridades continúan actualizando el número de casos, el principal desafío es cerrar las brechas de vacunación y evitar que la transmisión alcance a más comunidades vulnerables.