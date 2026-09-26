El “ArmyBus” de BTS que sorprende en Lima: un conductor peruano convirtió su unidad en un homenaje al grupo de K-pop

Un conductor de transporte público en Lima, fanático de BTS, decidió decorar completamente su unidad de trabajo en honor a la banda surcoreana. Este reportaje te muestra el interior del 'Army Bus', una iniciativa única que incluye pósters, stickers y hasta boletos conmemorativos para los pasajeros. | Panamericana

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La llegada de BTS a Perú ya se siente en distintos espacios de Lima. Mientras ARMY cuenta los días para los conciertos del grupo surcoreano, un bus de transporte público fue convertido en una experiencia temática dedicada a la banda, con fotografías de los siete integrantes, música, dinámicas y hasta boletos personalizados para los pasajeros.

La iniciativa nació de una situación que compartieron sus propios creadores: no lograron conseguir entradas para las fechas de BTS en Lima. En lugar de alejarse de la celebración, el conductor Luis Quillatupa y la cobradora Fiorela decidieron transformar la unidad en un espacio dedicado al fandom peruano.

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Así nació el Army Bus de BTS en Lima

Quillatupa contó que la idea comenzó después de que él y la cobradora no consiguieran entradas para los conciertos. Poco a poco empezaron a decorar el vehículo hasta convertirlo en un bus completamente inspirado en BTS y en su actual gira mundial, ‘Arirang’.

La decoración incluye fotografías de los integrantes, banners, imágenes en las ventanas, puertas y paredes, además de un diseño especial en el techo. Según sus responsables, el trabajo tomó aproximadamente un mes y cada espacio de la unidad fue intervenido para darle una temática relacionada con la agrupación.

Varios seguidores del grupo de K-pop BTS viajan a bordo de un autobús decorado con figuras de cartón de los integrantes de la banda. (Latina)

“Cada rincón, las llantas, los costados, el techo, las paredes, las ventanas, las puertas, incluso las puertas, todo tiene temática”, contó Fiorela durante una entrevista para Latina.

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La iniciativa también se volvió viral en redes sociales. De acuerdo con sus responsables, una de sus publicaciones llegó al millón de reproducciones en TikTok, lo que permitió que el Army Bus fuera conocido por seguidores de BTS dentro y fuera del Perú.

¿Cuál es la ruta del Army Bus?

El conductor explicó que la unidad puede ser encontrada desde la zona del Óvalo, la Fontana, en La Molina, para luego recorrer sectores como La Encalada, Primavera y Angamos.

Además del recorrido habitual, los domingos se realizan viajes especiales dirigidos a ARMY, con música de BTS, juegos, dinámicas y actividades para que los pasajeros puedan compartir con otros seguidores. El pasaje para estos recorridos temáticos tiene un valor de S/20, según explicó Fiorela, debido principalmente al incremento del precio del combustible. Las reservas se coordinan previamente mediante un grupo de WhatsApp.

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ARMY recibe un boleto especial al subir al bus

Uno de los detalles que prepararon los responsables del vehículo es un boleto personalizado. Los pasajeros pueden solicitarlo gratuitamente y llevarse como recuerdo un diseño relacionado con el Army Bus y los integrantes de BTS.

También se realizan dinámicas durante los recorridos. Las preguntas sobre BTS, juegos, canto y baile pueden permitir que algunos pasajeros obtengan premios o incluso viajes gratuitos, de acuerdo con las actividades organizadas por el equipo.

Un grupo de seguidores viaja en un autobús temático iluminado con luces de neón mientras una presentadora interactúa con el público. (Latina)

“Si tú no eres ARMY, del Army Bus bajas siendo ARMY”, comentó Fiorela durante la transmisión, entre risas, al explicar la experiencia que buscan ofrecer a los pasajeros.

Un espacio para conocer a otros fans de BTS

La experiencia también se ha convertido en un punto de encuentro para seguidores de distintas edades. Durante uno de los recorridos participaron madres e hijas, fans que conocen al grupo desde hace años y otros seguidores que recién se acercaron a BTS.

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Una de las pasajeras contó que conoció al grupo a través de ‘Dynamite’ e ‘IDOL’ y posteriormente compartió su afición con su madre. Otra fan señaló que sigue a BTS desde 2013.

Las pasajeras también intercambian regalos, conocidos dentro del fandom como freebies, y participan en juegos relacionados con los integrantes y canciones del grupo.

Army Bus prepara recorridos para los días de concierto

La iniciativa no se limitará a los recorridos previos. Quillatupa explicó que también se han organizado servicios para recoger a ARMY después de los conciertos.

Según contó, algunas de las reservas ya fueron realizadas por fans procedentes de México y Chile, quienes solicitaron el servicio para retornar después del espectáculo. La modalidad será mediante inscripción previa y el objetivo es facilitar el traslado de los pasajeros debido a la hora en que culminarían los conciertos.

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“Vamos a recogerlos ahí por Miraflores. Nadie más sube previa inscripción”, explicó el conductor.

Así, el Army Bus se suma a las distintas iniciativas que han surgido en Lima alrededor de la llegada de BTS para los conciertos que se realizarán los días 7, 9 y 10 de octubre. Para sus creadores, el proyecto comenzó como una manera de vivir la experiencia del grupo pese a no haber conseguido entradas, pero terminó convirtiéndose en un espacio para que ARMY pueda cantar, conocer a otros fans y celebrar el regreso de la agrupación surcoreana al Perú.