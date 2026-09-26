Temblor hoy en Perú EN VIVO: últimos sismos, epicentro y reporte del IGP del 26 de septiembre de 2026

Un sismo de magnitud 4,4 se registró a las 23:26 del miércoles 24 de septiembre frente al litoral de la región Lima, según el reporte del Instituto Geofísico del Perú (IGP). El movimiento tuvo su referencia a 48 kilómetros al suroeste de Huacho, en la provincia de Huaura, y alcanzó una intensidad III en esa ciudad.
El Centro Sismológico Nacional precisó que el evento ocurrió a una profundidad de 46 kilómetros, en un sector del océano Pacífico próximo a la costa. Las coordenadas difundidas fueron 11,47 grados de latitud sur y 77,85 grados de longitud oeste.
Hasta la última actualización disponible, las autoridades no comunicaron daños materiales ni personas afectadas. Tampoco se emitió una alerta de tsunami para el litoral peruano tras el movimiento registrado durante la noche.
El sismo frente a Huaura tuvo una profundidad de 46 kilómetros
El reporte sísmico IGP/CENSIS/RS 2026-0692 consignó que el temblor ocurrió exactamente a las 23:26:28 del 24 de septiembre. La magnitud oficial fue de 4,4, un dato que descartó versiones iniciales que situaban el movimiento en 4,6 grados.
La referencia geográfica del evento fue un punto a 48 kilómetros al suroeste de Huacho, en Huaura, región Lima. Debido a la distancia respecto de la costa y a la profundidad, el sismo se percibió con intensidad III en la ciudad, de acuerdo con el IGP.
Una intensidad de ese nivel puede ocasionar vibraciones leves en puertas, ventanas, objetos suspendidos o muebles livianos. La percepción de un sismo también depende de la cercanía al epicentro, las condiciones del suelo, el tipo de construcción y el lugar donde se encuentre cada persona.
Datos del reporte del IGP:
- Fecha y hora local: 24 de septiembre de 2026, 23:26:28.
- Magnitud: 4,4.
- Profundidad: 46 kilómetros.
- Latitud: -11,47.
- Longitud: -77,85.
- Intensidad: III en Huacho.
- Referencia: 48 kilómetros al suroeste de Huacho, Huaura, Lima.
- Daños o víctimas: no se informaron hasta la última actualización disponible.
Moquegua registró otro movimiento de magnitud 3,3 el 25 de septiembre
El IGP informó además sobre otro movimiento sísmico ocurrido el viernes 25 de septiembre en el sur del país. El reporte IGP/CENSIS/RS 2026-0693 registró un sismo de magnitud 3,3 a las 12:35:13.
El epicentro tuvo como referencia un punto situado a 20 kilómetros al este de Torata, en la provincia de Mariscal Nieto, región Moquegua. El evento se produjo a 11 kilómetros de profundidad y fue percibido con intensidad II en esa localidad.
Las coordenadas difundidas para este sismo fueron 17,12 grados de latitud sur y 70,66 grados de longitud oeste. Hasta el último reporte disponible, no se comunicaron afectaciones personales ni daños en viviendas, infraestructura o servicios básicos.
Datos del movimiento en Moquegua:
- Fecha y hora local: 25 de septiembre de 2026, 12:35:13.
- Magnitud: 3,3.
- Profundidad: 11 kilómetros.
- Latitud: -17,12.
- Longitud: -70,66.
- Intensidad: II en Torata.
- Referencia: 20 kilómetros al este de Torata, Mariscal Nieto, Moquegua.
- Daños o víctimas: no se informaron hasta la última actualización disponible.
Perú registra actividad sísmica por la interacción de placas tectónicas
La ocurrencia de sismos en Perú está vinculada con su ubicación en el Cinturón de Fuego del Pacífico, una zona de alta actividad geológica que bordea gran parte de las costas americanas y asiáticas del océano Pacífico.
En el territorio peruano, los movimientos responden principalmente al proceso de subducción de la placa de Nazca por debajo de la placa Sudamericana. Ese desplazamiento acumula y libera energía en distintos puntos del país, con sismos que pueden producirse frente a la costa, en la sierra o en zonas de la Amazonía.
El IGP publica reportes sísmicos para informar la hora, magnitud, profundidad, ubicación e intensidad de cada evento. Estos datos permiten identificar las características del movimiento y orientar la evaluación de las autoridades locales en las áreas donde fue percibido.
La preparación ante un temblor incluye identificar zonas seguras dentro de viviendas, centros de trabajo, colegios y espacios públicos. También resulta necesario revisar rutas de evacuación y acordar un punto de encuentro familiar fuera del inmueble.
Los muebles altos, estantes, espejos, lámparas, televisores y otros objetos pesados deben estar fijados a paredes resistentes o fuera de zonas de paso. Durante un movimiento sísmico, estos elementos pueden desprenderse, caer o bloquear una salida.
La mochila de emergencia debe contener insumos para las primeras horas
El Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) recomienda mantener una mochila de emergencia en un lugar de fácil acceso. Debe contener artículos que permitan atender las necesidades básicas de las primeras 24 horas después de un sismo u otra emergencia.
Los alimentos, medicamentos, pilas y documentos deben revisarse de forma periódica. Los productos pueden vencer o dejar de ser útiles, mientras que los teléfonos de familiares y servicios de emergencia requieren actualización.
Elementos recomendados para la mochila de emergencia:
- Agua potable y alimentos no perecibles.
- Linterna, radio portátil, pilas y cargador externo.
- Botiquín con gasas, vendas, antiséptico y artículos de primeros auxilios.
- Medicamentos de uso personal, recetas y elementos de apoyo médico.
- Documentos de identidad, llaves y dinero en efectivo de baja denominación.
- Abrigo, manta, mascarillas y productos de higiene.
- Pañales, fórmula, biberones y ropa de recambio para bebés.
- Alimentos, recipientes y artículos necesarios para mascotas.
- Una lista impresa con teléfonos de familiares y servicios de emergencia.
¿Qué hacer durante un sismo de gran magnitud?
Durante un temblor, las autoridades aconsejan conservar la calma y alejarse de ventanas, espejos, estantes, lámparas y artefactos que puedan caer. No se deben utilizar ascensores ni correr hacia las salidas mientras el movimiento continúe.
Una vez que termine el sismo, la evacuación debe realizarse por escaleras si no presentan daños visibles, humo, desprendimientos o cables expuestos. En la vía pública, las personas deben mantenerse lejos de fachadas, postes, letreros, puentes y tendidos eléctricos.
Tras un evento de mayor intensidad, la población debe atender solo los reportes oficiales del IGP, Indeci y las autoridades locales. Los números 116 de los Bomberos Voluntarios, 105 de la Policía Nacional del Perú y 119 para mensajes de voz durante emergencias pueden utilizarse si la situación lo requiere.