Temblor hoy en Perú EN VIVO: últimos sismos, epicentro y reporte del IGP del 26 de septiembre de 2026

Un gran sismo es una amenaza latente para Perú. Exploramos los puntos débiles en la infraestructura y la preparación del país, desde la seguridad de las viviendas hasta la continuidad de los servicios básicos. Aprende sobre las medidas esenciales, como la mochila de emergencia y la identificación de zonas seguras, que pueden marcar la diferencia.

Un sismo de magnitud 4,4 se registró a las 23:26 del miércoles 24 de septiembre frente al litoral de la región Lima, según el reporte del Instituto Geofísico del Perú (IGP). El movimiento tuvo su referencia a 48 kilómetros al suroeste de Huacho, en la provincia de Huaura, y alcanzó una intensidad III en esa ciudad.

El Centro Sismológico Nacional precisó que el evento ocurrió a una profundidad de 46 kilómetros, en un sector del océano Pacífico próximo a la costa. Las coordenadas difundidas fueron 11,47 grados de latitud sur y 77,85 grados de longitud oeste.

Hasta la última actualización disponible, las autoridades no comunicaron daños materiales ni personas afectadas. Tampoco se emitió una alerta de tsunami para el litoral peruano tras el movimiento registrado durante la noche.