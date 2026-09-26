Perú

Temblor hoy en Perú EN VIVO: últimos sismos, epicentro y reporte del IGP del 26 de septiembre de 2026

Los reportes oficiales registraron eventos de 4,4 cerca de la costa de Huaura y de 3,3 al este de Torata, sin afectaciones comunicadas

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Un gran sismo es una amenaza latente para Perú. Exploramos los puntos débiles en la infraestructura y la preparación del país, desde la seguridad de las viviendas hasta la continuidad de los servicios básicos. Aprende sobre las medidas esenciales, como la mochila de emergencia y la identificación de zonas seguras, que pueden marcar la diferencia.

Un sismo de magnitud 4,4 se registró a las 23:26 del miércoles 24 de septiembre frente al litoral de la región Lima, según el reporte del Instituto Geofísico del Perú (IGP). El movimiento tuvo su referencia a 48 kilómetros al suroeste de Huacho, en la provincia de Huaura, y alcanzó una intensidad III en esa ciudad.

El Centro Sismológico Nacional precisó que el evento ocurrió a una profundidad de 46 kilómetros, en un sector del océano Pacífico próximo a la costa. Las coordenadas difundidas fueron 11,47 grados de latitud sur y 77,85 grados de longitud oeste.

Hasta la última actualización disponible, las autoridades no comunicaron daños materiales ni personas afectadas. Tampoco se emitió una alerta de tsunami para el litoral peruano tras el movimiento registrado durante la noche.

Fotografía satelital de Perú con puntos rojos sobre Lima y Moquegua, el logotipo del Instituto Geofísico del Perú y una fecha en la base.
Un mapa satelital del Instituto Geofísico del Perú identifica las regiones de Lima y Moquegua mediante puntos rojos con fecha del 26 de septiembre de 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)
07:16 hsHoy

El sismo frente a Huaura tuvo una profundidad de 46 kilómetros

El reporte sísmico IGP/CENSIS/RS 2026-0692 consignó que el temblor ocurrió exactamente a las 23:26:28 del 24 de septiembre. La magnitud oficial fue de 4,4, un dato que descartó versiones iniciales que situaban el movimiento en 4,6 grados.

La referencia geográfica del evento fue un punto a 48 kilómetros al suroeste de Huacho, en Huaura, región Lima. Debido a la distancia respecto de la costa y a la profundidad, el sismo se percibió con intensidad III en la ciudad, de acuerdo con el IGP.

Una intensidad de ese nivel puede ocasionar vibraciones leves en puertas, ventanas, objetos suspendidos o muebles livianos. La percepción de un sismo también depende de la cercanía al epicentro, las condiciones del suelo, el tipo de construcción y el lugar donde se encuentre cada persona.

Sismógrafo con pantalla y rodillo de papel junto a hojas impresas con un logotipo circular y un mapa costero con puntos rojos.
Un sismógrafo y un mapa con epicentros registran la actividad telúrica en la costa del departamento de Lima junto a informes del Instituto Geofísico del Perú. (Imagen Ilustrativa Infobae)
07:10 hsHoy

Datos del reporte del IGP:

  • Fecha y hora local: 24 de septiembre de 2026, 23:26:28.
  • Magnitud: 4,4.
  • Profundidad: 46 kilómetros.
  • Latitud: -11,47.
  • Longitud: -77,85.
  • Intensidad: III en Huacho.
  • Referencia: 48 kilómetros al suroeste de Huacho, Huaura, Lima.
  • Daños o víctimas: no se informaron hasta la última actualización disponible.
Mapa satelital de la costa de Perú con dos puntos rojos rodeados por ondas concéntricas y un logotipo circular azul en la esquina inferior derecha.
Un mapa del Instituto Geofísico del Perú ubica los epicentros de sismos recientes registrados frente a Huaura y en Torata. (Imagen Ilustrativa Infobae)
07:01 hsHoy

Moquegua registró otro movimiento de magnitud 3,3 el 25 de septiembre

El IGP informó además sobre otro movimiento sísmico ocurrido el viernes 25 de septiembre en el sur del país. El reporte IGP/CENSIS/RS 2026-0693 registró un sismo de magnitud 3,3 a las 12:35:13.

El epicentro tuvo como referencia un punto situado a 20 kilómetros al este de Torata, en la provincia de Mariscal Nieto, región Moquegua. El evento se produjo a 11 kilómetros de profundidad y fue percibido con intensidad II en esa localidad.

Las coordenadas difundidas para este sismo fueron 17,12 grados de latitud sur y 70,66 grados de longitud oeste. Hasta el último reporte disponible, no se comunicaron afectaciones personales ni daños en viviendas, infraestructura o servicios básicos.

Sismo en Moquegua
Un fuerte sismo impactó a todos los ciudadanos de la zona sur del país. Foto: Andina
06:34 hsHoy

Datos del movimiento en Moquegua:

  • Fecha y hora local: 25 de septiembre de 2026, 12:35:13.
  • Magnitud: 3,3.
  • Profundidad: 11 kilómetros.
  • Latitud: -17,12.
  • Longitud: -70,66.
  • Intensidad: II en Torata.
  • Referencia: 20 kilómetros al este de Torata, Mariscal Nieto, Moquegua.
  • Daños o víctimas: no se informaron hasta la última actualización disponible.
06:27 hsHoy

Perú registra actividad sísmica por la interacción de placas tectónicas

La ocurrencia de sismos en Perú está vinculada con su ubicación en el Cinturón de Fuego del Pacífico, una zona de alta actividad geológica que bordea gran parte de las costas americanas y asiáticas del océano Pacífico.

En el territorio peruano, los movimientos responden principalmente al proceso de subducción de la placa de Nazca por debajo de la placa Sudamericana. Ese desplazamiento acumula y libera energía en distintos puntos del país, con sismos que pueden producirse frente a la costa, en la sierra o en zonas de la Amazonía.

Dos publicaciones del Centro Sismológico Nacional con reportes sísmicos y un mapa satelital de Tumbes con una estrella verde
Un reporte del Centro Sismológico Nacional de Perú detalla dos sismos registrados en la región de Tumbes junto a un mapa con la ubicación del epicentro. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El IGP publica reportes sísmicos para informar la hora, magnitud, profundidad, ubicación e intensidad de cada evento. Estos datos permiten identificar las características del movimiento y orientar la evaluación de las autoridades locales en las áreas donde fue percibido.

Vista aérea de acantilados de tierra con edificios en la parte superior, una autopista con autos en la base y olas del océano
Edificios residenciales construidos sobre los acantilados de Lima se ubican en una de las zonas costeras con mayor riesgo sísmico en Perú. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La preparación ante un temblor incluye identificar zonas seguras dentro de viviendas, centros de trabajo, colegios y espacios públicos. También resulta necesario revisar rutas de evacuación y acordar un punto de encuentro familiar fuera del inmueble.

Los muebles altos, estantes, espejos, lámparas, televisores y otros objetos pesados deben estar fijados a paredes resistentes o fuera de zonas de paso. Durante un movimiento sísmico, estos elementos pueden desprenderse, caer o bloquear una salida.

05:48 hsHoy

La mochila de emergencia debe contener insumos para las primeras horas

El Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) recomienda mantener una mochila de emergencia en un lugar de fácil acceso. Debe contener artículos que permitan atender las necesidades básicas de las primeras 24 horas después de un sismo u otra emergencia.

Los alimentos, medicamentos, pilas y documentos deben revisarse de forma periódica. Los productos pueden vencer o dejar de ser útiles, mientras que los teléfonos de familiares y servicios de emergencia requieren actualización.

Un hombre, un niño y una mujer colocan botellas de agua, conservas, botiquín y radio junto a una mochila azul con el emblema de INDECI.
Una familia peruana organiza suministros de primera necesidad y una mochila de emergencia recomendada por el INDECI para estar preparados ante posibles sismos. (Imagen Ilustrativa Infobae)
05:21 hsHoy

Elementos recomendados para la mochila de emergencia:

  • Agua potable y alimentos no perecibles.
  • Linterna, radio portátil, pilas y cargador externo.
  • Botiquín con gasas, vendas, antiséptico y artículos de primeros auxilios.
  • Medicamentos de uso personal, recetas y elementos de apoyo médico.
  • Documentos de identidad, llaves y dinero en efectivo de baja denominación.
  • Abrigo, manta, mascarillas y productos de higiene.
  • Pañales, fórmula, biberones y ropa de recambio para bebés.
  • Alimentos, recipientes y artículos necesarios para mascotas.
  • Una lista impresa con teléfonos de familiares y servicios de emergencia.
Mochila roja abierta sobre una mesa rodeada de botellas de agua, alimentos en conserva, linterna, radio, botiquín, mantas y mascarillas.
Una mochila de emergencia contiene insumos de primera necesidad, agua, alimentos y botiquín para la preparación ante un sismo. (Imagen Ilustrativa Infobae)
05:05 hsHoy

¿Qué hacer durante un sismo de gran magnitud?

Durante un temblor, las autoridades aconsejan conservar la calma y alejarse de ventanas, espejos, estantes, lámparas y artefactos que puedan caer. No se deben utilizar ascensores ni correr hacia las salidas mientras el movimiento continúe.

Sala con sofá azul, mesa de madera, estantería inclinada con libros en el suelo, un cuadro torcido en la pared y una lámpara colgada.
Un movimiento telúrico provoca el desprendimiento de libros, la inclinación de adornos y el desplazamiento de muebles en una sala de estar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una vez que termine el sismo, la evacuación debe realizarse por escaleras si no presentan daños visibles, humo, desprendimientos o cables expuestos. En la vía pública, las personas deben mantenerse lejos de fachadas, postes, letreros, puentes y tendidos eléctricos.

Dos hombres con cascos de seguridad y chalecos reflectantes examinan la grieta de una pared de tierra y anotan datos en una tabla.
El Colegio de Ingenieros del Perú desplegará a más de 500 voluntarios para revisar estructuras de viviendas en Lima. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tras un evento de mayor intensidad, la población debe atender solo los reportes oficiales del IGP, Indeci y las autoridades locales. Los números 116 de los Bomberos Voluntarios, 105 de la Policía Nacional del Perú y 119 para mensajes de voz durante emergencias pueden utilizarse si la situación lo requiere.

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