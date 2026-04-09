Mincetur lanza subvenciones de hasta S/120 mil para proyectos de turismo local sostenible: así puedes acceder al financiamiento

La estrategia apuntará a consolidar la imagen del Perú como un destino asociado al turismo sostenible y a propuestas de viaje con alto valor experiencial. Foto: Blog Usil

El Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) activó el proceso previo para una de las iniciativas más esperadas por el sector: el programa “Turismo Emprende 2026”, orientado a fortalecer el turismo comunitario en todo el país. A través de la publicación de las bases iniciales del concurso público, se abre una etapa clave para que organizaciones y emprendedores revisen, formulen observaciones y se preparen para acceder a financiamiento estatal.

La convocatoria, en su modalidad “Experiencias en Comunidad”, busca impulsar proyectos turísticos con identidad local y enfoque sostenible. En un contexto de recuperación progresiva del sector, el programa apunta a dinamizar economías regionales, generar empleo y posicionar la oferta turística peruana con mayor valor cultural. Las bases preliminares ya están disponibles y el Mincetur habilitó un plazo específico para recibir consultas antes de su versión final.

Turismo Emprende 2026: subvenciones de hasta S/120 mil para proyectos comunitarios

Mincetur promueve actividades de turismo accesible e inclusivo. (Foto: El Peruano)

El programa Turismo Emprende 2026 contempla la entrega de subvenciones no reembolsables de hasta S/120 mil, dirigidas a iniciativas de turismo comunitario en distintas regiones del Perú. Esta modalidad está enfocada en Organizaciones de Base Comunitaria (OBC) y Unidades Productivas (UP) que se encuentren debidamente registradas ante el Mincetur.

En términos concretos, las Unidades Productivas podrán acceder a montos de hasta S/60 mil, siempre que acrediten un aporte mínimo de S/6 mil. Por su parte, las Organizaciones de Base Comunitaria podrán recibir hasta S/120 mil, con una contrapartida mínima de S/10 mil. Estos recursos están destinados a mejorar o crear experiencias turísticas que integren identidad cultural, sostenibilidad ambiental e inclusión social.

El objetivo es claro: convertir experiencias locales en productos turísticos innovadores, capaces de competir en el mercado nacional e internacional. Esto incluye desde circuitos vivenciales en comunidades rurales hasta propuestas vinculadas a gastronomía, naturaleza o tradiciones ancestrales.

El Mincetur ha precisado que las consultas y comentarios sobre las bases estarán habilitados hasta el 13 de abril, a través del correo oficial del programa. Además, los interesados pueden revisar todos los documentos en la web institucional, en el apartado correspondiente a las bases 2026.

Esta fase de consulta permitirá ajustar detalles técnicos antes de la publicación definitiva, lo que resulta clave para garantizar una mayor participación y claridad en los requisitos. La entidad también hizo un llamado directo a las organizaciones comunitarias a aprovechar esta oportunidad para fortalecer capacidades, innovar y acceder a financiamiento estratégico.

Crecimiento del turismo en Perú impulsa nuevas oportunidades para emprendedores

La meta del Mincetur es diversificar la propuesta turística del Perú y captar a más viajeros del extranjero. Foto: difusión

El lanzamiento de esta convocatoria se produce en un escenario donde el turismo en Perú muestra señales de recuperación. De acuerdo con datos del Mincetur, entre enero y febrero de 2026 el país recibió 543.618 turistas internacionales, lo que representa un incremento de 4,1% respecto al mismo periodo del año anterior.

Este crecimiento equivale a la llegada de más de 21 mil visitantes adicionales, impulsado principalmente por mercados como Chile, Estados Unidos y Ecuador, que concentran una parte significativa del flujo turístico hacia el país.

El principal punto de ingreso continúa siendo el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, que canaliza más de la mitad de las llegadas internacionales. Este dinamismo también se refleja en el movimiento interno y en la consolidación de destinos locales, lo que abre una ventana de oportunidad para emprendimientos turísticos en regiones.

En este contexto, programas como Turismo Emprende cobran mayor relevancia, ya que permiten canalizar recursos hacia iniciativas que buscan integrarse a esta reactivación. Desde su creación en 2017, el programa ha financiado más de 8500 proyectos en todo el país, con una inversión que supera los S/150 millones, consolidándose como uno de los principales instrumentos del Estado para el desarrollo del sector.

Además, el Mincetur adelantó que en mayo de 2026 se lanzará una nueva modalidad del programa, dirigida a prestadores de servicios turísticos, lo que ampliará el alcance a micro y pequeñas empresas del rubro.