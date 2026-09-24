Concierto de Robbie Williams fue cancelado: cierre de Arena 1 alerta a fans por próximos shows en San Miguel

La Municipalidad de San Miguel no ha establecido un plazo para levantar la medida contra Arena 1 y las productoras todavía no han comunicado cambios en sus agendas (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La clausura inmediata de Arena 1 dispuesta por la Municipalidad de San Miguel y la cancelación del segundo concierto de Robbie Williams dejó en alerta a los asistentes de los próximos espectáculos anunciados en la Costa Verde. Sin embargo, la medida comunicada por la comuna se refiere de forma específica a Arena 1 y, hasta ahora, no incluye a Costa 21, un recinto distinto que también opera en el distrito.

La municipalidad suspendió la presentación de Robbie Williams programada para este jueves 24 de septiembre luego de informar que detectó deficiencias durante la primera fecha. El comunicado menciona observaciones en las vías de evacuación, desorden en las salidas y el cierre no autorizado de accesos peatonales tras el término del evento.

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La decisión afectó de inmediato al show que el artista británico debía ofrecer en Arena 1, pero no se ha anunciado un plazo para levantar la clausura ni un pronunciamiento sobre los demás eventos que figuran en la agenda del local. Por ello, los seguidores de los artistas con fechas próximas en la Costa Verde siguen atentos a las comunicaciones de las productoras y las ticketeras.

La clausura alcanza a Arena 1

La Municipalidad de San Miguel precisó que dispuso la “clausura inmediata” de Arena 1, ubicado en la Costa Verde. El texto no indica hasta cuándo se mantendrá la medida ni precisa qué acciones deberá adoptar el recinto para volver a realizar espectáculos.

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Tampoco existe, por ahora, un comunicado municipal que anuncie la suspensión de eventos programados en Costa 21. Aunque ambos espacios se encuentran en San Miguel y forman parte del circuito de la Costa Verde, corresponden a recintos diferentes.

Esta diferencia resulta determinante para la agenda de conciertos. La cancelación de Robbie Williams no implica, por sí sola, que las presentaciones previstas en Costa 21 queden suspendidas. Los organizadores de cada evento deberán confirmar si mantienen sus planes y, de ser necesario, informar eventuales cambios de acceso, horarios o seguridad.

En el caso de los eventos anunciados en Arena 1, la continuidad dependerá de la vigencia de la clausura y de las decisiones que adopten el recinto, las autoridades locales y las empresas promotoras. Si la medida continúa, las productoras tendrían que comunicar alternativas para los asistentes, como una reprogramación, el traslado a otro escenario o los mecanismos de devolución de entradas.

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Por fallas en evacuación, salidas y accesos peatonales cancelan concierto de Robbie Williams en Lima

Lenny Tavárez y J Quiles

El concierto más cercano anunciado en Arena 1 es el de Lenny Tavárez y J Quiles, previsto para el sábado 26 de septiembre a las 19:00. El espectáculo figura en la agenda de la Costa Verde, aunque hasta ahora no se ha difundido una comunicación oficial que confirme una modificación tras la clausura del recinto.

La cercanía de la fecha genera expectativa entre quienes adquirieron entradas. La suspensión del segundo show de Robbie Williams se conoció el mismo día en que debía realizarse, por lo que los asistentes de próximos eventos esperan información concreta sobre el estado de sus presentaciones.

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Si Arena 1 no reanuda sus actividades antes del sábado, los productores del concierto de Lenny Tavárez y J Quiles deberán evaluar si el evento puede realizarse en otro espacio, si corresponde una nueva fecha o si se activa algún proceso para los compradores. Por el momento, esas posibilidades son escenarios eventuales, no decisiones confirmadas.

La Municipalidad de San Miguel señaló que la medida se tomó para salvaguardar la integridad física de la ciudadanía. La comuna cuestionó la falta de previsión y las deficiencias observadas durante la primera fecha de Robbie Williams, pero no ha detallado un cronograma sobre la situación administrativa del recinto.

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Los conciertos programados en Costa 21 no han sido cancelados

En Costa 21, otro espacio de la Costa Verde de San Miguel, se mantiene una agenda de conciertos para los próximos días y semanas. Hasta este jueves 24 de septiembre, no existe un anuncio oficial de cancelación o reprogramación relacionado con el cierre de Arena 1.

La lista de presentaciones previstas incluye:

Caifanes , sábado 26 de septiembre, a las 21:00.

5 Seconds of Summer , domingo 27 de septiembre.

De La Rose , viernes 2 de octubre, a las 20:00.

Cultura Profética , jueves 8 de octubre, a las 21:00.

Chyno y Nacho , viernes 9 de octubre, a las 21:00.

Zayn Malik , miércoles 14 de octubre, a las 21:00.

Grupo Frontera, sábado 17 de octubre, a las 20:00.

Estos espectáculos no están incluidos en el comunicado de la Municipalidad de San Miguel sobre Arena 1. Por tanto, sus asistentes deben tomar como referencia los canales oficiales de las respectivas productoras y de las noleterías ante cualquier modificación logística.

El caso de 5 Seconds of Summer concentra parte de la atención por ser el concierto internacional más próximo en Costa 21. La agrupación australiana tiene previsto presentarse el 27 de septiembre, tres días después de que la municipalidad dispusiera el cierre de Arena 1.

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La cancelación de Robbie Williams dejó pendientes sobre entradas y una nueva fecha

La decisión municipal dejó sin segunda función a Robbie Williams, quien se presentó por primera vez en Perú el miércoles 23 de septiembre. Durante esa fecha, interpretó canciones como “Let Me Entertain You”, “Rock DJ”, “Supreme”, “Millennium”, “Feel” y “Angels”.

Hasta ahora, la Municipalidad de San Miguel no ha indicado un plazo para levantar la clausura de Arena 1. Tampoco la promotora ONE Entertainment ni la ticketera han informado sobre una reprogramación, traslado o devolución para los compradores de entradas del show cancelado.

Segundo concierto de Robbie Williams es cancelado. (Imagen Ilustrativa Infobae)