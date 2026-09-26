BTS en San Marcos: organizadores aún no presentan plan de seguridad y licencia para autorizar los conciertos, señala la MML

El grupo surcoreano BTS y el Estadio de San Marcos ilustran la expectativa por la gira Arirang World Tour en la ciudad de Lima. (Infobae Perú)

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Los tres conciertos de BTS en Lima deberán pasar por una serie de evaluaciones y cumplir requisitos de seguridad antes de recibir las autorizaciones correspondientes para realizarse en el estadio San Marcos. Así lo informó Mario Casaretto, gerente de Gestión del Riesgo de Desastres de la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML), en diálogo con Exitosa.

La declaración se conoce dos días después de que la Municipalidad de San Miguel ordenara la clausura de Arena 1 y cancelara el segundo concierto de Robbie Williams, luego de detectar deficiencias relacionadas con las vías de evacuación, las salidas y los accesos peatonales durante el primer espectáculo.

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En el caso de BTS, Casaretto explicó que los organizadores aún no han realizado estos trámites, aunque todavía se encuentran dentro de los plazos establecidos, y deberán presentar la documentación necesaria para que las distintas gerencias de la MML puedan evaluar las condiciones del evento.

¿Qué requisitos debe cumplir el concierto de BTS?

El funcionario detalló que los organizadores deberán presentar un plan de seguridad, solicitar un plan de desvíos y gestionar la licencia correspondiente para obtener la autorización del evento.

“Todo tiene plazos, ellos tienen que presentar su plan de seguridad, solicitar plan de desvíos, solicitar la licencia para poder ser autorizado el evento a través de las gerencias competentes en la Municipalidad de Lima”, señaló Casaretto.

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Los miembros del grupo BTS posan juntos sobre una imagen del Estadio San Marcos iluminado durante un concierto en Perú. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cada procedimiento será revisado por las áreas correspondientes de la comuna. El plan de desvíos deberá ser evaluado por la Gerencia de Movilidad Urbana, mientras que la autorización del evento estará a cargo de la Gerencia de Desarrollo Económico.

Por su parte, la Gerencia de Gestión del Riesgo de Desastres deberá emitir la resolución relacionada con las condiciones de riesgo del espectáculo, como parte de las evaluaciones previas.

MML aún espera documentos de los organizadores

Casaretto señaló que el Estadio San Marcos ya ha recibido anteriormente conciertos de artistas de gran convocatoria, por lo que existen antecedentes de eventos masivos gestionados mediante planes de seguridad.

“Creo que el estadio de San Marcos ha albergado grandes artistas y gran cantidad de público que se ha podido de alguna forma manejar a través de un plan de seguridad que se establece previamente”, sostuvo.

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Sin embargo, destacó que la magnitud de la convocatoria de BTS requiere especial atención. El funcionario hizo referencia también a que el público de estos conciertos está compuesto principalmente por adolescentes y jóvenes.

Por ahora, la MML se encuentra a la espera de la documentación para iniciar las coordinaciones con el equipo de seguridad de la empresa promotora.

“Todavía está dentro de los plazos, estamos a la espera ya de recibirlos para poder empezar a hacer el trabajo con la gente de seguridad de la promotora”, puntualizó.

Los conciertos de BTS están programados para el 7, 9 y 10 de octubre en el Estadio San Marcos. Hasta el momento, estas fechas se mantienen previstas; la declaración de la MML corresponde al proceso de evaluación y autorización que deben cumplir los organizadores.

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