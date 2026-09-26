El 24,1% de la fuerza laboral en Perú está altamente expuesta a la IA generativa: ¿qué significa para los trabajadores?

En Perú, el 72% de las personas conectadas cree que la IA modificará la forma en que desempeñará su actual trabajo en los próximos cinco años. Foto: ComexPerú

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La inteligencia artificial generativa comienza a modificar no solo las funciones que desempeñan los trabajadores, sino también las capacidades que las empresas buscan al contratar o desarrollar talento. En Perú, el 72% de las personas conectadas considera que esta tecnología cambiará la manera en que realizará su trabajo actual durante los próximos cinco años, de acuerdo con Ipsos.

A esta percepción se suma un dato del INEI: el 24,1% de la fuerza laboral peruana se desempeña en ocupaciones con una alta exposición relativa a la IA generativa. No obstante, incluso dentro de este grupo, menos del 17% de las tareas se verían afectadas en promedio. El impacto, por tanto, no implica necesariamente la desaparición de los puestos de trabajo, sino una transformación de sus funciones.

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La formación profesional cambia con la llegada de la IA

Este escenario fue analizado durante el foro “El valor estratégico del aprendizaje práctico para transformar las organizaciones”, organizado por Cibertec y LLYC. El encuentro reunió a líderes de talento y ejecutivos para discutir cómo la digitalización y la inteligencia artificial están modificando las capacidades que requieren las compañías.

La transformación también alcanza a la formación profesional. Según el Foro Económico Mundial, cerca del 40% de las habilidades necesarias para desempeñar los puestos de trabajo cambiarán hacia 2030. Para Yuri Herrera, director general de Cibertec, esto hace que estudiar y trabajar sean procesos cada vez más conectados.

La exposición a esta tecnología no supone necesariamente que los empleos desaparezcan, sino que sus tareas y responsabilidades pueden cambiar. Foto: difusión

“La formación profesional ya no puede entenderse como un proceso que termina cuando una persona obtiene un título e inicia su vida laboral. Hoy ambos mundos conviven cada vez más: se aprende trabajando y se trabaja mientras se sigue aprendiendo. Esa experiencia práctica permite desarrollar capacidades para resolver problemas reales, adaptarse y aplicar conocimiento en entornos que cambian rápidamente”, señaló.

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La experiencia práctica gana importancia para los trabajadores

El acceso generalizado a herramientas de IA también modifica el valor de determinadas competencias. Jimena Villavicencio, directora de Asuntos Corporativos de LLYC, sostuvo que conocer una herramienta ya no será suficiente cuando su disponibilidad sea cada vez mayor.

“Cuando todos tienen acceso a las mismas herramientas y a la misma inteligencia, la ventaja deja de estar únicamente en saber más y pasa a estar en saber qué hacer con ese conocimiento. La IA puede generar respuestas; el diferencial humano estará en saber qué preguntarle, qué cuestionar y qué hacer con lo que recibe”, sostuvo.

Esta perspectiva coloca el criterio y la capacidad para interpretar información en una posición relevante. Para quienes recién ingresan al mercado laboral, la participación en proyectos y la resolución de problemas concretos pueden permitir adquirir antes competencias que tradicionalmente se desarrollaban durante los primeros años de experiencia.

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La disponibilidad cada vez mayor de herramientas de IA también está cambiando la importancia de ciertas habilidades profesionales. Foto: Defensoría del Pueblo

Aprender mientras se trabaja será parte de la trayectoria

Mariana Rodriguez, fundadora de Cibertec, destacó que la formación técnica debe acompañar la velocidad con la que evolucionan las herramientas. “La formación técnica cobra cada vez más valor porque permite que las personas no solo conozcan una tecnología, sino que aprendan a aplicarla y resolver problemas concretos con ella. Hoy las empresas necesitamos perfiles que puedan adaptarse rápido, seguir aprendiendo y llevar ese conocimiento a la práctica”.

En este escenario, el aprendizaje continuo adquiere un papel central. Las capacidades demandadas pueden modificarse junto con la tecnología, por lo que el upskilling y el reskilling forman parte de una trayectoria laboral que ya no termina con la incorporación a una empresa.

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La experiencia profesional también adquiere nuevas características. El trabajador con mayor recorrido no necesariamente se diferencia solo por la cantidad de conocimientos acumulados, sino por su capacidad para integrar perspectivas, orientar a otros y contribuir al desarrollo de los equipos.

Así, la experiencia práctica, la formación especializada y las capacidades para utilizar la IA de manera crítica aparecen como elementos cada vez más vinculados al desarrollo profesional. El desafío para los trabajadores será incorporar nuevas herramientas sin dejar de fortalecer aquellas habilidades que permiten convertir la información generada por la tecnología en decisiones y soluciones concretas.