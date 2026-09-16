Perú

Tres sectores de la economía ya se encuentran en recesión, alerta el MEF: “No será posible pasar el 4% este año”, según Cuba

La industria y la construcción podrían compensar en parte la caída de los sectores afectados por el Fenómeno El Niño, pero podría no ser suficiente, según el MEF

Elmer Cuba, ministro de Economía y Finanzas
El aumento del precio del petróleo hasta USD 100 por barril y los cambios en las tasas de interés figuran entre los riesgos externos para la economía peruana.
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La pesca, el agro y la industria textil ya atraviesan una recesión por los efectos del Fenómeno El Niño, afirmó el ministro de Economía y Finanzas, Elmer Cuba, quien anticipó que el evento climático impedirá que Perú alcance un crecimiento superior al 4% durante 2026.

El titular del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) sostuvo que la intensidad del fenómeno ya tiene consecuencias en las actividades productivas más expuestas. Pese a ese escenario, mantuvo la proyección oficial de un crecimiento de 3,4% para este año y para 2027.

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La pesca acumuló una caída de 31% durante el primer semestre

No va a ser posible pasar a 4% este año, porque tenemos un Fenómeno El Niño de una magnitud no vista, tal vez, en 50 años”, señaló Cuba ante la Comisión de Economía del Senado. El ministro afirmó que el impacto ya se percibe en la pesca, la agricultura y el rubro de confecciones.

Los indicadores sectoriales muestran el deterioro de esas actividades. De acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) citadas por el medio, la pesca acumuló una contracción de 31% en los primeros seis meses del año. El sector presentó resultados negativos en cinco de ese período y registró su mayor caída en junio, con 73%.

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La actividad agropecuaria cayó 8% en junio, aunque acumuló un crecimiento de 0,6% durante el primer semestre. En tanto, la fabricación de prendas de vestir registró una reducción mensual de hasta 20%. “La pesca, el agro y textil ya están en recesión ahora”, dijo.

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La pesca acumuló una contracción de 31% en el primer semestre y cayó 73% en junio, según el Instituto Nacional de Estadística e Informática.

El MEF evalúa declarar en emergencia al sector textil

Cuba indicó que el Gobierno evalúa extender al sector textil las facilidades financieras que ya se prevén para las actividades pesquera y agropecuaria. La medida permitiría que las empresas del rubro accedan a reprogramaciones de créditos bajo esquemas autorizados por la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones (SBS).

“El objetivo es que la SBS pueda incorporar en los planes de los bancos un mejor manejo de la deuda para ese sector”, explicó el ministro. Añadió que sostuvo conversaciones con el titular del Ministerio de la Producción para impulsar una declaratoria de emergencia que incluya a la industria textil.

La propuesta apunta a flexibilizar las condiciones de pago de las deudas de las empresas afectadas por el fenómeno climático. El Gobierno ya ha aplicado mecanismos similares para facilitar la reprogramación de créditos en sectores que enfrentan una caída de ingresos por eventos naturales.

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La actividad agropecuaria retrocedió 8% en junio, mientras la fabricación de prendas de vestir registró una reducción mensual de hasta 20%.

Industria y construcción podrían compensar parte de la menor actividad

El ministro señaló que la debilidad de la pesca, el agro y el textil podría ser compensada parcialmente por el desempeño de otras actividades. Mencionó a la industria y a la construcción como los sectores que ayudan a sostener la expansión de la economía.

El MEF proyecta un crecimiento de 3,4% para 2026, una estimación superior al 3,2% que manejaba en abril. Cuba indicó que el escenario base contempla una expansión de hasta 4% en los próximos años, aunque remarcó que esa posibilidad depende de la evolución de los riesgos internos y externos.

Un agravamiento del Fenómeno El Niño podría reducir el crecimiento durante el cuarto trimestre de 2026 y el primer trimestre de 2027, advirtió el ministro. El impacto dependerá de la magnitud que alcance el evento y de su efecto sobre la producción, el transporte y los precios.

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El Gobierno evalúa extender a la industria textil la reprogramación de créditos que ya aplica a la pesca y la actividad agropecuaria mediante esquemas autorizados por la SBS.

El petróleo y las tasas internacionales figuran entre los riesgos externos

Cuba también mencionó factores internacionales que podrían afectar la evolución de la economía peruana. Entre ellos, citó un posible aumento del precio del petróleo hasta los USD 100 por barril, el encarecimiento de los combustibles y modificaciones en las tasas de interés de los principales bancos centrales.

El titular del MEF señaló que esos elementos obligan a mantener cautela sobre las proyecciones. La evolución del fenómeno climático será uno de los principales factores para determinar el resultado económico del país durante los próximos meses.

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