Perú

Luis Baca cuestionó el discurso de Keiko Fujimori en la ONU y criticó la abstención de Perú sobre Palestina: “Papelón internacional”

El actor calificó de “papelón internacional” la posición peruana en la votación de la Asamblea General y expresó reparos al mensaje de la mandataria sobre crimen organizado

Luis Baca rechaza participación de Keiko Fujimori en la ONU y destaca frase de Lula
Luis Baca rechaza participación de Keiko Fujimori en la ONU y destaca frase de Lula
Guardar

El actor peruano Luis Baca cuestionó la participación de la presidenta Keiko Fujimori en el 81.º período de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU). A través de sus redes sociales, calificó de “papelón internacional” la posición asumida por Perú en una reciente votación sobre la participación palestina y criticó el contenido del mensaje presidencial ante el organismo internacional.

La reacción del intérprete ocurrió después de la intervención que Fujimori realizó el 22 de septiembre en Nueva York. La mandataria centró parte de su discurso en el combate contra el crimen organizado transnacional y propuso que estas estructuras sean definidas y tratadas como organizaciones terroristas.

PUBLICIDAD

“Después del papelón internacional de Perú y su abstención en la votación a favor de Palestina, además del nefasto discurso presidencial en la ONU, debo confesar: me sentía sin esperanza”, escribió Baca en una publicación de Instagram.

El mensaje del actor vinculó dos hechos de la agenda internacional peruana: la abstención en una votación de la Asamblea General sobre la participación del presidente palestino, Mahmud Abbas, y la exposición de Fujimori ante líderes y representantes de los Estados miembros de Naciones Unidas.

Keiko Fujimori propuso calificar como terroristas a las organizaciones criminales

Durante su intervención, la presidenta sostuvo que Perú enfrenta una “guerra” contra redes criminales con actividades ligadas al narcotráfico, la minería ilegal, el contrabando, la trata de personas, la extorsión y los asesinatos.

PUBLICIDAD

Keiko Fujimori planteó que los grupos criminales transnacionales deben ser considerados organizaciones terroristas. Según expresó, la definición permitiría establecer un marco legal para que las Fuerzas Armadas respalden a la Policía Nacional frente a las amenazas contra el orden interno.

“Por eso, lo primero es determinar y definir al enemigo. Estas organizaciones son grupos terroristas y deben ser enfrentados como lo que son: enemigos del Estado democrático y del bien”, señaló la mandataria durante su discurso.

Luis Baca es cantante, actor y conductor de TV Perú.
Luis Baca es un cantante, actor y conductor peruano.

La presidenta incluyó en su intervención referencias a la seguridad ciudadana, la reforma educativa y el fortalecimiento de las instituciones democráticas. También defendió una respuesta coordinada entre países ante las organizaciones que operan a escala transnacional.

La otra decisión mencionada por Luis Baca fue la abstención de Perú en una resolución de la Asamblea General sobre la participación del presidente de Palestina, Mahmud Abbas, en el foro internacional.

La votación del 17 de septiembre terminó con 152 votos a favor, tres en contra y cuatro abstenciones. Perú integró el grupo de países que no respaldó ni rechazó la resolución, junto con Colombia, Honduras y Panamá. Estados Unidos, Israel y Paraguay votaron en contra.

Cinco exministros y exviceministros de Relaciones Exteriores —Diego García-Sayán, Manuel Rodríguez Cuadros, Eda Rivas Franchini, César Landa Arroyo y José Antonio Meier— solicitaron al gobierno explicar los motivos de la abstención peruana.

Los exfuncionarios señalaron que la postura se apartaría de posiciones previas del Estado peruano sobre los derechos del pueblo palestino y su presencia en Naciones Unidas. Recordaron que Perú reconoció al Estado de Palestina en 2011 y respaldó la resolución A/RES/67/19, aprobada en 2012, que otorgó a Palestina la condición de Estado observador no miembro.

El intérprete peruano cuestionó la intervención presidencial en Nueva York y sostuvo que recuperó la esperanza tras escuchar al mandatario brasileño durante la Asamblea General
El intérprete peruano cuestionó la intervención presidencial en Nueva York y sostuvo que recuperó la esperanza tras escuchar al mandatario brasileño durante la Asamblea General

Baca destacó una frase de Luiz Inácio Lula da Silva

Después de expresar su disconformidad con la participación peruana en la ONU, Luis Baca compartió una reflexión sobre el discurso del presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, quien también intervino en la Asamblea General.

Luego escuché decir a Lula: ‘Latinoamérica no cabe en el patio trasero de nadie’ y supe que no todo estaba perdido de este lado del mundo”, escribió el actor.

Baca ha usado sus plataformas digitales para pronunciarse sobre asuntos políticos y sociales. En este caso, su mensaje se concentró en dos decisiones de la política exterior y de seguridad expuestas durante la semana de alto nivel de la Asamblea General de las Naciones Unidas.

Keiko Fujimori

Temas Relacionados

Luis Bacaperu-entretenimientoKeiko Fujimori

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

César Astudillo podría ser el primer ministro censurado por los diputados: ¿cómo y cuándo será la votación?

Moción de censura cuenta con el respaldo de 35 diputados. Para que esta sea aprobada se requieren de 66 votos

César Astudillo podría ser el primer ministro censurado por los diputados: ¿cómo y cuándo será la votación?

Precio del dólar volvió a subir hoy en Perú: Así cerró el tipo de cambio del 25 de septiembre

Mira los valores de compra y venta de dólares en casas de cambio online y mercado paralelo. El Banco Central de Reserva (BCRP) y Bloomberg reportan los valores, mientras Sunat tiene su ‘tasa de cambio’ propia

Precio del dólar volvió a subir hoy en Perú: Así cerró el tipo de cambio del 25 de septiembre

Llega el Día del Shopping, pero la SBS pide que te preguntes si esa compra deseada afectará tu presupuesto

Este sábado 26 y domingo 27 de septiembre llega el Día del Shopping, con ofertas de hasta 70% de descuento. Pero la SBS pone en foco la protección de tu salud financiera

Llega el Día del Shopping, pero la SBS pide que te preguntes si esa compra deseada afectará tu presupuesto

Alianza Lima vs Esquimo EN VIVO HOY: punto a punto del partido por fecha 1 de la ‘Noche Blanquiazul de Vóley’ 2026

Las ‘blanquiazules’ se reencontrarán con su hinchada en el Polideportivo Luchan Fuentes, su primer rival será el cuadro español. Sigue las incidencias del vibrante amistoso

Alianza Lima vs Esquimo EN VIVO HOY: punto a punto del partido por fecha 1 de la ‘Noche Blanquiazul de Vóley’ 2026

Partidos de hoy, viernes 25 de septiembre de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo

La jornada tendrá duelo emocionantes: Brasil chocará con Australia, Francia chocará con Turquía, Alianza Lima arrancará con su Noche Blanquiazul, y mucho más

Partidos de hoy, viernes 25 de septiembre de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

César Astudillo podría ser el primer ministro censurado por los diputados: ¿cómo y cuándo será la votación?

César Astudillo podría ser el primer ministro censurado por los diputados: ¿cómo y cuándo será la votación?

Renzo Reggiardo minimiza tercer arbitraje que Rutas de Lima le ganó a la MML: “Tiene para largo”

Rafael López Aliaga: “Me voy a tirar abajo los laudos a favor de Rutas de Lima regresando como alcalde”

Fiscalía respalda pedido de Vladimiro Montesinos para que se dé por cumplida su condena por el Caso Pativilca

MML rechaza tercer laudo a favor de Rutas de Lima y pide la nulidad del mismo ante una Corte de EE. UU.

ENTRETENIMIENTO

Tomás Suárez Vértiz habla de ‘Dejarlo todo’, las comparaciones con su padre y su primer álbum: “Soy un artista y no un tributo a Pedro Suárez Vértiz”

Tomás Suárez Vértiz habla de ‘Dejarlo todo’, las comparaciones con su padre y su primer álbum: “Soy un artista y no un tributo a Pedro Suárez Vértiz”

Cómo votar por Perú ante Venezuela en la final del Mundial de Comidas 2026 de Ibai Llanos

Suheyn Cipriani entre las clasificadas: quiénes siguen en carrera por el Miss Perú Universo 2027

Robbie Williams en Lima: Municipalidad de San Miguel canceló segundo concierto y ordena clausura inmediata de Arena 1

¿Por qué se canceló el segundo concierto de Robbie Williams en Arena 1 Park?

DEPORTES

Alianza Lima vs Esquimo EN VIVO HOY: punto a punto del partido por fecha 1 de la ‘Noche Blanquiazul de Vóley’ 2026

Alianza Lima vs Esquimo EN VIVO HOY: punto a punto del partido por fecha 1 de la ‘Noche Blanquiazul de Vóley’ 2026

Partidos de hoy, viernes 25 de septiembre de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo

Dónde ver Alianza Lima vs Esquimo HOY: canal tv online del partido por ‘Noche Blanquiazul de Vóley’ 2026

A qué hora juega Aliana Lima vs Esquimo HOY: partido por fecha 1 de la ‘Noche Blanquiazul de Vóley’ 2026

La selección peruana Sub 20 obtuvo medalla de bronce después de 32 años: triunfazo frente Chile por los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026