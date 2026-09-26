JNJ publica los 12 postulantes para elegir al nuevo jefe de la ONPE: ¿Quiénes son?

Pleno de la JNJ. De izquierda a derecha: Cayo Galindo, Jaime de la Puente, Víctor Chanduví, María Teresa Cabrera, Gino Ríos, Germán Serkovic y Rafael Ruíz. Foto: JNJ

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La Junta Nacional de Justicia (JNJ) dio a conocer la lista de 12 postulantes inscritos en el segundo concurso público del año para seleccionar y nombrar al jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), cargo vacante desde abril pasado tras la renuncia de Piero Corvetto.

Se trata de la Convocatoria n.° 006-2026-SN/JNJ, el segundo intento de la JNJ por cubrir la jefatura del organismo electoral en lo que va del año. El primer concurso había sido declarado desierto tras una serie de contratiempos que dejaron sin candidatos viables al proceso.

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Los postulantes que participarán en este segundo concurso son:

Víctor Omar Álvarez Herrera

Ernesto Antonio Aranda Vergara

Jorge Félix Balarezo Rengifo

Augusto Ernesto Bernuy Alva

Teresa Giovanna Durand Silva

David César Espinoza Acosta

Marco Aurelio Espinoza Rivera

Carlos Martín Eulalio Loyola Escajadillo

José Alfredo Pérez Duharte

Luigino Pilotto Carreño

Sarita Piscoya Morales

Manuel Isidro Vásquez Flores

La Junta Nacional de Justicia de Perú presentó la lista de doce postulantes inscritos en la convocatoria para seleccionar al nuevo jefe de la ONPE.

Como se aprecia, uno de los postulantes es Carlos Martín Eulalio Loyola Escajadillo, quien fue el único candidato que llegó a la última etapa del concurso anterior. Sin embargo, fue excluido por la JNJ por haber omitido declarar dos procesos judiciales en trámite al momento de su inscripción, uno por obligación de dar suma de dinero y otro por indemnización por daños y perjuicios derivados del incumplimiento de normas laborales. La institución consideró que dicha omisión constituía el incumplimiento de un deber expreso de información, no una mera irregularidad formal.

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El candidato reclamó la decisión y el concurso fue reactivado, lo que le permitió llegar a la última etapa, la entrevista personal y la votación que definiría el nombramiento. Sin embargo, el 14 de julio el pleno de la JNJ no logró reunir los votos necesarios para nombrarlo. Solo cuatro de los siete consejeros respaldaron su candidatura, cuando se requieren cinco votos para el nombramiento. Ante ese resultado, la Junta declaró desierto el concurso.

Según pudo conocer Infobae, Loyola Escajadillo presentó una demanda de amparo contra la JNJ para que se vuelva a votar su nombramiento como jefe de la ONPE. El Juzgado Constitucional ya admitió la demanda y convocó la audiencia para julio de 2027.

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Carlos Loyola, candidato para jefe de la ONPE, durante una intervención

Mismas reglas

El 25 de agosto, la JNJ lanzó el segundo proceso de selección con las mismas cuatro etapas eliminatorias del concurso anterior, evaluación de conocimientos, evaluación curricular, estudio de caso y entrevista personal. El cargo continúa a cargo de Bernardo Pachas, gerente general de la ONPE, quien ejerce la jefatura de manera interina desde abril en cumplimiento de la ley orgánica de la entidad.

Según el cronograma difundido por la JNJ, la evaluación de conocimientos, primera fase del concurso, se realizará el 9 de octubre. Ese mismo día se publicarán los resultados.

Las demás fases del concurso serán comunicadas.

Interinato

Bernardo Pachas, gerente general de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y jefe interino de la institución, declaró el 7 de junio que seguiría en el cargo hasta el 3 de julio, fecha en la que la JNJ tenía previsto tomar juramento al nuevo titular del organismo electoral.

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Pachas señaló además que, tras ese nombramiento, “el nuevo jefe se va a sentar con el JNE para proclamar los resultados” de la segunda vuelta presidencial, en referencia a la coordinación con el Jurado Nacional de Elecciones. Sin embargo, ese plazo no se cumplió. El 14 de julio, el pleno de la JNJ no logró reunir los cinco votos necesarios para nombrar a Carlos Martín Eulalio Loyola Escajadillo, único candidato que llegó a la etapa final del primer concurso, lo que llevó a declarar desierto el proceso. Ante ese escenario, Pachas continúa al frente de la ONPE de forma interina.