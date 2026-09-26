Perú

Patricia Juárez no apoya a Samuel Daza y confirma que le pidió disculpas a Rafael López Aliaga

Senadora de Fuerza Popular afirma que el candidato de su partido a la alcaldía de Lima “se excedió” al referirse al líder de Renovación Popular

La senadora y vocera de Fuerza Popular, Patricia Juárez, detalla en una entrevista las razones por las que su partido ofreció disculpas a Rafael López Aliaga. Juárez consideró que la actitud de Samuel Daza, candidato a la alcaldía de Lima, fue "agresiva" durante el debate.
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La senadora Patricia Juárez, vocera de Fuerza Popular, confirmó que se comunicó con Rafael López Aliaga, candidato de Renovación Popular a teniente alcalde de Lima, para presentarle disculpas en nombre de su partido por las expresiones que utilizó su propio candidato, Samuel Daza, durante el debate municipal 2026. La legisladora sostuvo que Daza “se excedió” en el tono con el que se dirigió a su rival durante el intercambio televisado.

En entrevista con Canal N, Juárez explicó que el diálogo con López Aliaga se produjo en el marco de una conversación sobre otros asuntos, en la que ambos terminaron por abordar lo ocurrido en el debate.

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“Sí, me pareció que se excedió en las expresiones que tuvo respecto al candidato López Aliaga. Y entonces, me pareció que lo correcto era decirle que le expresaba las disculpas a nombre del partido porque siempre nosotros hemos tratado en las campañas políticas de conservar la ecuanimidad, de conservar las formas. Creemos que si bien es cierto una campaña siempre tiene algunos matices, pero creo que nunca se debe perder el respeto ni llegar a ese tipo de, de agravios que se dieron en ese momento”, declaró la senadora fujimorista.

Tres retratos yuxtapuestos de Patricia Juárez, Samuel Daza con corbata naranja y Rafael López Aliaga ante micrófonos
Patricia Juárez, Samuel Daza y Rafael López Aliaga aparecen en tres imágenes individuales mientras hablan ante micrófonos.

Tenso intercambio

Durante la segunda jornada del debate municipal 2026, el candidato de Fuerza Popular, Samuel Daza, protagonizó uno de los cruces más tensos de la noche con Rafael López Aliaga, líder de Renovación Popular. El intercambio incluyó referencias a la gestión edil de López Aliaga, su candidatura presidencial fallida y las cifras de inseguridad del actual Gobierno.

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Daza abrió el ataque con una alusión directa a la relación que ambos mantuvieron mientras el fujimorista fue alcalde de Ancón: “Cuando yo era alcalde, soñaba con que me llames. Pero nunca lo hiciste. ¿Sabes por qué? Porque la Lima invisible nunca la viste. Hoy me llamaste diez veces. ¿Lo recuerdas? Tengo todo lo que me has escrito. Pero lo único que mi padre me enseñó es a decir la verdad. La verdad duele, pero no ofende. Y yo creí en ti, pero nos defraudaste”.

El candidato fujimorista continuó con un señalamiento sobre la derrota electoral de López Aliaga en la contienda presidencial: “Que pena que te siga doliendo la presidencia que perdiste”.

López Aliaga respondió con una acusación directa sobre las cifras de inseguridad durante la gestión de la presidenta Keiko Fujimori. “El Gobierno que usted representa tiene 300 muertos”, dijo.

Un debate que se salió de las propuestas para entrar al terreno personal. Samuel Daza arremete contra Rafael López Aliaga con acusaciones de promesas incumplidas y de haberlo contactado insistentemente. Vea aquí el tenso intercambio que marcó el debate electoral. | Canal N

Daza retomó la palabra para cuestionar el cumplimiento de las promesas de campaña de su rival. “Admiro la capacidad que tienes para mentir”, señaló. El exalcalde de Lima replicó con una expresión coloquial para referirse a la resistencia frente a las críticas. “Se necesita tener pellejo de chancho”, dijo.

El candidato de Fuerza Popular volvió a la carga con un señalamiento sobre la postulación de López Aliaga a la alcaldía, que calificó de encubierta. “Nos mentiste cuando dijiste que no ibas a postular”, dijo. El cruce escaló cuando Daza cuestionó la inclusión de aspirantes con antecedentes penales en las listas de Renovación Popular: “Usted no combate la delincuencia, la promueve”.

López Aliaga defendió su posición al señalar que el sistema del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) había certificado inicialmente a esos candidatos sin antecedentes, aunque reconoció que decidió suspender su militancia partidaria como respuesta.

López Aliaga apeló a los resultados de su gestión municipal: “Vecinos de Lima, he sufrido una serie de injurias y ataques, pero es el precio para pagar porque después de esto está la alegría de mucha gente que recién tiene agua en su casa, recién tiene alimento, tiene un horno, seguridad, infraestructura”.

Daza, por su parte, resumió sus propuestas de campaña con referencias a figuras históricas del fujimorismo y del aprismo: “Resumo mi propuesta de mil escaleras emulando al gran Luis Castañeda Lossio. Línea 3 del Metro de Lima recordando al presidente Alan García. Mil equipos técnicos de respuestas inmediatas con policías para devolver la seguridad como mi presidente Alberto Fujimori”.

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