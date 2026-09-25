Algunas regiones podrían caer en recesión por el fenómeno El Niño, reconoce el MEF

Se viene un gran impacto del fenómeno El Niño que golpearía a la economías de las regiones. - Crédito Andina/Norman Córdova

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Se viene un fenómeno El Niño extraordinario. Pero, a pesar de los efectos que pueda tener, el ministro de Economía y Finanzas (MEF), Elmer Cuba, recordó que las estimaciones de crecimiento en el Perú superan el 3% para este año.

Pero ya el fenómeno El Niño está afectando a sectores como la pesca y el textil, además de que se registrarían escenarios de recesión focalizada en algunas regiones del país.

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“En ese caso van a tener una recesión focalizada geográficamente. Puede haber provincias en recesión, que se van a mimetizar si no lo tomamos en cuenta, y para ello estamos preparando una acción efectiva”, reconoció el MEF. Pero para eso ya han detallado un plan de acción con algunas medidas focalizadas.

Bonos para afrontar el fenómeno El Niño: el anuncio del MEF. - Crédito MEF

Bono contra el FEN

Entre las medidas contempladas, el ministro de Economía y Finanzas, Elmer Cuba, señaló que el Gobierno entregaría un bono de apoyo a las familias damnificadas por el fenómeno El Niño, además de facilidades a las empresas para que puedan tener alivio económico y financiero.

“Para las empresas sería declarar en emergencia algunos sectores para que puedan tener plazos más largos y un tratamiento bancario más acorde, sin necesidad de penalizar este tipo de créditos ni encarecerlos, como también programas de garantía. Y para las familias, obviamente, pensando en un tipo de asistencia directa tipo un bono, como se hacía en la pandemia”, dijo en RPP.

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Asimismo, Cuba explicó que la intervención del Estado sería con la entrega de subvenciones económicas a los hogares damnificados del norte y sur del país.

En Latina Noticias, la economista Paola del Carpio analiza el incremento de la inflación y sus efectos en la economía peruana. Durante la presentación se detallan las alzas de precios en productos básicos como alimentos, pescados, frutas y combustibles, además de examinar la incidencia del fenómeno El Niño y factores internacionales en el poder adquisitivo de las familias.

Por el otro lado, las facilidades a las empresas no serán como el programa Reactiva que se aplicó durante la pandemia mediante créditos garantizados por el Estado y con la participación del Banco Central de Reserva (BCR).

“No será de esa manera tan masiva como fue Reactiva, que fue algo excepcional. Reactiva es para las empresas, los bonos son para la familia y yo estoy pensando en lo segundo ahora, en bonos que vayan directamente a la familia afectada. Estamos haciendo los números y estar listos por si ocurre el evento”, aclaró.

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Se viene un FEN 'de los tiempos': el fenómeno El Niño sería uno de los más fuertes en las últimas décadas y impactaría en el precio de alimentos. - Crédito Composición Infobae/Andina

MEF busca inversiones

En su exposición en el Atlantic Council en Nueva York (que forma parte de las actividades anexas de la Asamblea General de las Naciones Unidas), el ministro de Economía y Finanzas, Elmer Cuba, destacó que las condiciones económicas del país son lo suficientemente sólidas para formar parte en tendencias globales como la transición energética y la seguridad alimentaria.

“Nuestro país ocupa una posición única en la convergencia de algunas de las tendencias económicas y estratégicas más relevantes del mundo actual”, señaló tras indicar que el Perú es uno de los principales productores de minerales críticos para la transición energética y fortalece la seguridad alimentaria mundial al ser una potencia agroexportadora.

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Durante su exposición, ante esta audiencia, explicó que el Perú viene desarrollando la infraestructura, las cadenas de suministro, las instituciones y las asociaciones necesarias para competir y prosperar en el siglo XXI. En ese sentido, destacó que su fortaleza económica el Perú está preparado para “ser un socio confiable de los Estados Unidos”.