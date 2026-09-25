Perú

Algunas regiones podrían caer en recesión por el fenómeno El Niño, reconoce el MEF

El fenómeno El Niño amenaza a la macroeconomía del país. Se espera un gran impacto y ya el ministro de Economía alerta de cómo afectarían las provincias

fenómeno El Niño
Se viene un gran impacto del fenómeno El Niño que golpearía a la economías de las regiones. - Crédito Andina/Norman Córdova
Guardar

Se viene un fenómeno El Niño extraordinario. Pero, a pesar de los efectos que pueda tener, el ministro de Economía y Finanzas (MEF), Elmer Cuba, recordó que las estimaciones de crecimiento en el Perú superan el 3% para este año.

Pero ya el fenómeno El Niño está afectando a sectores como la pesca y el textil, además de que se registrarían escenarios de recesión focalizada en algunas regiones del país.

PUBLICIDAD

“En ese caso van a tener una recesión focalizada geográficamente. Puede haber provincias en recesión, que se van a mimetizar si no lo tomamos en cuenta, y para ello estamos preparando una acción efectiva”, reconoció el MEF. Pero para eso ya han detallado un plan de acción con algunas medidas focalizadas.

Elmer Cuba, ministro de Economía y Finanzas, en el Congreso de la República
Bonos para afrontar el fenómeno El Niño: el anuncio del MEF. - Crédito MEF

Bono contra el FEN

Entre las medidas contempladas, el ministro de Economía y Finanzas, Elmer Cuba, señaló que el Gobierno entregaría un bono de apoyo a las familias damnificadas por el fenómeno El Niño, además de facilidades a las empresas para que puedan tener alivio económico y financiero.

“Para las empresas sería declarar en emergencia algunos sectores para que puedan tener plazos más largos y un tratamiento bancario más acorde, sin necesidad de penalizar este tipo de créditos ni encarecerlos, como también programas de garantía. Y para las familias, obviamente, pensando en un tipo de asistencia directa tipo un bono, como se hacía en la pandemia”, dijo en RPP.

PUBLICIDAD

Asimismo, Cuba explicó que la intervención del Estado sería con la entrega de subvenciones económicas a los hogares damnificados del norte y sur del país.

En Latina Noticias, la economista Paola del Carpio analiza el incremento de la inflación y sus efectos en la economía peruana. Durante la presentación se detallan las alzas de precios en productos básicos como alimentos, pescados, frutas y combustibles, además de examinar la incidencia del fenómeno El Niño y factores internacionales en el poder adquisitivo de las familias.

Por el otro lado, las facilidades a las empresas no serán como el programa Reactiva que se aplicó durante la pandemia mediante créditos garantizados por el Estado y con la participación del Banco Central de Reserva (BCR).

“No será de esa manera tan masiva como fue Reactiva, que fue algo excepcional. Reactiva es para las empresas, los bonos son para la familia y yo estoy pensando en lo segundo ahora, en bonos que vayan directamente a la familia afectada. Estamos haciendo los números y estar listos por si ocurre el evento”, aclaró.

fotos de papas, bolsas de arroz y limones
Se viene un FEN 'de los tiempos': el fenómeno El Niño sería uno de los más fuertes en las últimas décadas y impactaría en el precio de alimentos. - Crédito Composición Infobae/Andina

MEF busca inversiones

En su exposición en el Atlantic Council en Nueva York (que forma parte de las actividades anexas de la Asamblea General de las Naciones Unidas), el ministro de Economía y Finanzas, Elmer Cuba, destacó que las condiciones económicas del país son lo suficientemente sólidas para formar parte en tendencias globales como la transición energética y la seguridad alimentaria.

“Nuestro país ocupa una posición única en la convergencia de algunas de las tendencias económicas y estratégicas más relevantes del mundo actual”, señaló tras indicar que el Perú es uno de los principales productores de minerales críticos para la transición energética y fortalece la seguridad alimentaria mundial al ser una potencia agroexportadora.

Durante su exposición, ante esta audiencia, explicó que el Perú viene desarrollando la infraestructura, las cadenas de suministro, las instituciones y las asociaciones necesarias para competir y prosperar en el siglo XXI. En ese sentido, destacó que su fortaleza económica el Perú está preparado para “ser un socio confiable de los Estados Unidos”.

Temas Relacionados

Fenómeno El NiñoMEFFENRecesiónperu-economia

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

La selección peruana Sub 20 obtuvo medalla de bronce después de 32 años: triunfazo frente Chile por los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026

La ‘blanquirroja’ logró meterse en el podio después de tres décadas tras derrotar por 2-1 a los ‘mapochos’. Piero Cari y autogol Matías Orellana le dieron la victoria al combinado nacional

La selección peruana Sub 20 obtuvo medalla de bronce después de 32 años: triunfazo frente Chile por los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026

Alianza Lima vs Esquimo EN VIVO HOY: punto a punto del partido por fecha 1 de la ‘Noche Blanquiazul de Vóley’ 2026

Las ‘blanquiazules’ se reencontrarán con su hinchada en el Polideportivo Luchan Fuentes, su primer rival será el cuadro español. Sigue las incidencias del vibrante amistoso

Alianza Lima vs Esquimo EN VIVO HOY: punto a punto del partido por fecha 1 de la ‘Noche Blanquiazul de Vóley’ 2026

Cómo votar por Perú ante Venezuela en la final del Mundial de Comidas 2026 de Ibai Llanos

La propuesta nacional reúne cebiche, pan con chicharrón, ají de gallina y lomo saltado en su disputa por el título frente a la selección venezolana

Cómo votar por Perú ante Venezuela en la final del Mundial de Comidas 2026 de Ibai Llanos

Suheyn Cipriani entre las clasificadas: quiénes siguen en carrera por el Miss Perú Universo 2027

La organización presentó la nómina de aspirantes que integran The Iconic 30 luego de un proceso que combinó la decisión del jurado y el voto del público

Suheyn Cipriani entre las clasificadas: quiénes siguen en carrera por el Miss Perú Universo 2027

Candidatura de Javier González-Olaechea a la OIT no tendría apoyo total en la CNT, advierte sindicato

El Ministerio de Trabajo resaltó que la candidatura del excanciller del gobierno de Dina Boluarte a la OIT tuvo apoyo unánime en el Consejo Nacional de Trabajo. Pero se habría omitido que la CUT se retiró de las sesiones

Candidatura de Javier González-Olaechea a la OIT no tendría apoyo total en la CNT, advierte sindicato
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

MML rechaza tercer laudo a favor de Rutas de Lima y pide la nulidad del mismo ante una Corte de EE. UU.

MML rechaza tercer laudo a favor de Rutas de Lima y pide la nulidad del mismo ante una Corte de EE. UU.

Presentan moción de censura contra el ministro del Interior, César Astudillo, por crisis de seguridad

Nueva derrota para el Perú: Rutas de Lima gana el tercer arbitraje a la MML y comuna se pronuncia

Keiko Fujimori prevé reunirse por primera vez con Claudia Sheinbaum tras la crisis diplomática entre Perú y México

Keiko Fujimori desafía a Janet Tello, presidenta del PJ, y afirma que no va a “callar” sobre “los errores del pasado”

ENTRETENIMIENTO

Cómo votar por Perú ante Venezuela en la final del Mundial de Comidas 2026 de Ibai Llanos

Cómo votar por Perú ante Venezuela en la final del Mundial de Comidas 2026 de Ibai Llanos

Suheyn Cipriani entre las clasificadas: quiénes siguen en carrera por el Miss Perú Universo 2027

Robbie Williams en Lima: Municipalidad de San Miguel canceló segundo concierto y ordena clausura inmediata de Arena 1

¿Por qué se canceló el segundo concierto de Robbie Williams en Arena 1 Park?

Concierto de Robbie Williams fue cancelado: cierre de Arena 1 alerta a fans por próximos shows en San Miguel

DEPORTES

Alianza Lima vs Esquimo EN VIVO HOY: punto a punto del partido por fecha 1 de la ‘Noche Blanquiazul de Vóley’ 2026

Alianza Lima vs Esquimo EN VIVO HOY: punto a punto del partido por fecha 1 de la ‘Noche Blanquiazul de Vóley’ 2026

La selección peruana Sub 20 obtuvo medalla de bronce después de 32 años: triunfazo frente Chile por los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026

Dónde ver Alianza Lima vs Esquimo HOY: canal tv online del partido por ‘Noche Blanquiazul de Vóley’ 2026

Lista de convocadas de Perú para el Campeonato Sudamericano Sub 19 de Vóley 2026: con Camila Monge, las elegidas para el torneo juvenil

Partidos de hoy, viernes 25 de septiembre de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo