Cómo votar por Perú ante Venezuela en la final del Mundial de Comidas 2026 de Ibai Llanos

Los usuarios pueden respaldar al país a través de las publicaciones oficiales del streamer español en Instagram, TikTok, YouTube y Facebook

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Perú y Venezuela disputan la final del Mundial de Comidas 2026, el torneo gastronómico impulsado por el streamer español Ibai Llanos. El cebiche, acompañado por otros platos peruanos, compite contra una propuesta venezolana encabezada por el pabellón criollo. La definición se resuelve a través de las interacciones en las publicaciones oficiales del creador de contenido.

La final reúne nuevamente a ambos países después de su enfrentamiento en el Mundial de Desayunos de 2025. En aquella oportunidad, el pan con chicharrón peruano se impuso a la arepa reina pepiada venezolana. Esta vez, la disputa enfrenta repertorios más amplios, con platos tradicionales que Ibai incorporó para representar parte de la gastronomía de cada nación.

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Hasta el último reporte compartido en las publicaciones de la competencia, Venezuela concentraba el 53% de los votos, mientras que Perú alcanzaba el 47%. La diferencia era de seis puntos porcentuales, por lo que la participación de los usuarios en las redes sociales puede incidir en el resultado final.

Perú avanza a la final del ‘Mundial de Comidas’ de Ibai Llanos y enfrentará a Venezuela, que busca la revancha

La votación se desarrolla en los perfiles oficiales de Ibai Llanos en Instagram, TikTok, YouTube y Facebook. Los seguidores deben verificar la dinámica habilitada en cada publicación, debido a que el formato puede variar entre comentarios, encuestas u otras opciones de interacción.

Los votos deben emitirse en las cuentas oficiales de Ibai Llanos

El primer paso para apoyar a Perú consiste en ingresar a los perfiles verificados u oficiales de Ibai Llanos. Allí se debe ubicar el contenido dedicado a la final del Mundial de Comidas, identificado con el duelo entre Perú y Venezuela.

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Los usuarios deben evitar encuestas, publicaciones o convocatorias realizadas por cuentas ajenas al streamer. Solo las interacciones en los canales oficiales del organizador forman parte de la competencia, según la dinámica aplicada durante las rondas anteriores.

En Instagram, la votación se encuentra vinculada a la publicación del enfrentamiento. La persona interesada debe revisar los comentarios y seguir la instrucción específica que aparezca en el post. Si el mecanismo habilitado solicita escribir el nombre del país, deberá dejar “Perú” en el espacio indicado.

En TikTok, el procedimiento parte del video publicado sobre la final. Los usuarios deben buscar la encuesta o modalidad de votación asociada a ese contenido y elegir la opción correspondiente a Perú. La plataforma puede mostrar formatos distintos según el tipo de publicación difundida por la cuenta.

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En YouTube, la dinámica se concentra en el video o Short destinado a la definición. El público debe entrar a los comentarios y revisar las indicaciones proporcionadas por el creador. Si la convocatoria establece una votación mediante respuestas, deberá participar con la opción peruana.

Facebook también concentra una publicación sobre la final. Los seguidores deben localizar el contenido oficial, revisar el espacio de comentarios o la dinámica disponible y emitir su voto de acuerdo con las instrucciones de esa red.

El creador de contenido Ibai Llanos figura al frente de una ilustración desenfocada de un plato de ceviche. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Perú compite con cebiche, pan con chicharrón, ají de gallina y lomo saltado

La propuesta peruana tiene como eje al cebiche, uno de los platos más difundidos de la gastronomía nacional. Para la final, Ibai Llanos añadió otros acompañamientos: el pan con chicharrón, la Inca Kola, el ají de gallina y el lomo saltado.

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El pan con chicharrón y la Inca Kola ya habían representado a Perú en el Mundial de Desayunos de 2025. Esa combinación consiguió el título en la primera edición de aquel torneo, después de superar a Venezuela en la ronda decisiva.

La selección actual amplía el repertorio peruano con dos preparaciones habituales en restaurantes y hogares del país. El ají de gallina integra una crema elaborada a partir de ají amarillo, pan y pollo deshilachado, mientras que el lomo saltado combina carne, cebolla, tomate y papas fritas.

“Los finalistas del Mundial de Desayunos se enfrentan en el Mundial de Comida y hemos querido representar gran parte de la gastronomía de cada país”, explicó Ibai al presentar el enfrentamiento final en sus redes sociales.

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Perú llegó a esta instancia después de superar a Honduras en los octavos de final, a Guatemala en los cuartos de final y a Argentina en las semifinales. El país busca su segundo campeonato consecutivo en los torneos gastronómicos organizados por Ibai, aunque se trata de una competencia distinta a la ganada en 2025.

(Captura de video)

Venezuela llega a la definición con pabellón criollo, cachapa y arepas

Venezuela compite con el pabellón criollo y la maltina como base de su propuesta. A esta selección se sumaron la cachapa, la reina pepiada, la arepa y el plato navideño venezolano, compuesto por ensalada de gallina, pan con jamón, pernil y hallaca.

El pabellón criollo reúne carne mechada, arroz, frijoles negros y plátano frito, aunque las preparaciones pueden variar según la región y cada familia. La cachapa y las arepas también forman parte de la cocina venezolana de consumo cotidiano y aparecen entre los alimentos más reconocidos fuera del país.

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La elección final definirá al campeón del Mundial de Comidas 2026. Los usuarios que quieran respaldar a Perú deberán ingresar a las redes oficiales de Ibai Llanos, buscar el contenido de la final contra Venezuela y completar la acción de voto que esté habilitada en cada plataforma.