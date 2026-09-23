Perú tendrá el apoyo del BID para reformar el Estado, infraestructuras, educación y dar respuesta a 'El Niño'

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El ministro de Economía y Finanzas de Perú, Elmer Cuba, ha revelado este miércoles que el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) colaborará con el Gobierno peruano para reformar el Estado, además del sistema educativo, las infraestructuras y la respuesta dada al fenómeno de 'El Niño'.

Según ha explicado desde Nueva York tras la reunión de la delegación peruana encabezada por la presidenta Keiko Fujimori con representantes del BID, en esta ocasión se ha tratado la parte puramente estratégica y de planificación.

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Sin embargo, en las citas que vendrán a lo largo de las próximas semanas y meses, se abordarán de manera más específica temas de seguridad ciudadana, criminalidad, educación o infraestructuras.

Por otro lado, Cuba ha recordado que el Ejecutivo ha solicitado al Congreso facultades especiales para modificar el tratamiento fiscal a las microempresas con vistas a impulsar el abandono de la informalidad. Igualmente, se desean agilizar las asociaciones público-privadas (APP).

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