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SBS: Deudores podrán modificar cronograma de pagos si son afectados por el fenómeno El Niño

La Superintendencia ha mandado un oficio a los bancos detallando disposiciones para ayudar a quienes tengan créditos y préstamos y puedan ser impactados por los cambios climáticos

Alerta por El Niño Costero continúa en Perú con riesgo de lluvias intensas en la costa norte. (Foto: Agencia Andina)
Alerta por El Niño continúa en Perú con riesgo de lluvias intensas en la costa norte. - Crédito Andina
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¿Tienes un negocio, cuentas con un crédito y temes que el fenómeno El Niño pueda afectarte y hacer que no puedas pagar y generarte mora o deuda mayor? La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP está asegurando que en caso seas impactado y no puedas pagar y generes moras y deudas, se te pueda dar mayor plazo para cumplir con tus obligaciones financieras.

“Ante circunstancias excepcionales y temporales que pueden afectar transitoriamente la capacidad de pago de empresas y personas naturales con buen comportamiento crediticio, la SBS informa que las empresas del sistema financiero están facultadas para modificar las condiciones originales de los contratos, adecuándolas a los nuevos flujos de ingresos esperados del deudor”, aclaró la misma entidad.

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Así, en este oficio múltiple enviado a las entidades financieras, se ha establecido disposiciones que buscan brindar flexibilidad temporal a los deudores que puedan enfrentar dificultades para pagar sus créditos, permitiendo modificar sus cronogramas de pago, sin afectar su calificación crediticia.

Los mototaxis permanecen estacionados en una calle inundada en una zona afectada por fuertes lluvias, en Lima, Perú, el 17 de agosto de 2026. - Crédito Reuters/Angela Ponce
Los mototaxis permanecen estacionados en una calle inundada en una zona afectada por fuertes lluvias, en Lima, Perú, el 17 de agosto de 2026. - Crédito Reuters/Angela Ponce

Usuarios podrán pagar en nuevo plazo

La SBS toma acciones para que los usuarios que sean afectados por los cambios climáticos y consecuencias que generé el fenómeno El Niño puedan afrontar sus obligaciones financieras, como el pago de préstamos y créditos a las entidades del sistema financiero, como los bancos y cajas.

Esto permitirá que estos usuarios puedan modificar sus cronogramas de pagos, a fin de no afectar su calificación crediticia ni generar mora mayor al pagar fuera de plazo. Es más, “estas modificaciones contractuales no serán consideradas refinanciaciones”, pero solo siempre que respondan a eventos excepcionales y temporales y no deriven de un deterioro permanente de la capacidad de pago y cumplan con los criterios y condiciones establecidos en el referido oficio.

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Entre dichos criterios se consideran los siguientes:

  • La evaluación individual del deudor
  • Su clasificación de riesgo —Normal o Con Problemas Potenciales—
  • El número máximo de días de atraso del crédito
  • Los límites aplicables a la extensión del plazo original
  • El número de reprogramaciones
  • Entre otros aspectos.
SBS aclara situación de los herederos ante las deudas de familiares difuntos | Canal N

Asimismo, se diferenciará la aplicación de estas medidas según se trate de créditos minoristas o no minoristas.

¿A qué deudores beneficiará la medida?

“Como parte de las coordinaciones para la adopción de medidas ante el posible impacto del Fenómeno El Niño, hemos venido trabajando con el ministerio de la Producción y nos hemos reunido con el ministerio de Desarrollo Agrario y Riego y con el equipo técnico del MEF”, dijo Sergio Espinosa, Superintendente de Banca, Seguros y AFP.

Así, también se detalló que este oficio múltiple que incorpora flexibilizaciones adicionales a los criterios antes señalados, están orientado específicamente a atender a los deudores afectados por declaratorias de estado de emergencia regional y sectorial.

Lima bajo la lluvia: Abraham Levy reporta una de las mayores precipitaciones históricas en la capital. Captura: X.
¿Has sido afectado por cambios climáticos? Tu deuda podrá ser aplazada con nuevo cronograma de pagos y según condiciones. - Crédito Captura X

Es decir, se sugiere que las medidas aplicarán ahí donde se haya declarado emergencia. Como se recuerda, recientemente el Gobierno declaró estado de emergencia durante 60 días en Villa El Salvador y Villa María del Triunfo, luego de los daños ocasionados por los aniegos asociados a las lluvias persistentes registradas el pasado 16 de agosto.

Sin embargo, aún se espera que haya un impacto mayor por el fenómeno El Niño, inclusive hasta el siguiente año.

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