Qué se recuerda el 25 de septiembre en Perú entre historia, diplomacia, conservación y tecnología

Un mapa antiguo, una bandera de Perú, un retrato militar y una computadora representan elementos de la historia y las efemérides peruanas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El 25 de septiembre concentra en Perú hechos de la historia política, diplomática, ambiental y sísmica. La fecha recuerda la muerte de Andrés de Santa Cruz, la llegada a Lima del presidente francés Charles de Gaulle, la creación de la Reserva Nacional de Paracas y el terremoto de 2005 que afectó a poblaciones de cuatro países de América del Sur.

También se conmemora el Día del webmaster, una jornada dedicada a quienes administran y mantienen sitios web. El término abarca tareas que evolucionaron junto con Internet: desde la supervisión técnica de un portal hasta la actualización de contenidos, la revisión de enlaces, la atención a usuarios y el seguimiento de la navegación.

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En organizaciones pequeñas, estas responsabilidades suelen concentrarse en una sola persona. En estructuras más amplias, se distribuyen entre equipos de programación, diseño, contenidos, posicionamiento digital, análisis de datos y soporte. Aun así, el webmaster conserva un papel vinculado con el funcionamiento general de un sitio y con la detección de problemas que pueden afectar su acceso o uso.

El Día del webmaster reconoce una función que se adaptó a la expansión de Internet

Un webmaster puede encargarse del dominio, el alojamiento, las actualizaciones de seguridad y el rendimiento de una página. También controla que los enlaces funcionen, que la información esté vigente y que el sitio responda de forma adecuada ante distintos dispositivos y navegadores.

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La función incluye conocimientos de lenguajes de programación, diseño de interfaces, gestión de servidores y administración de contenidos. La usabilidad ocupa un lugar central: una plataforma debe permitir que los visitantes encuentren información, completen formularios o accedan a servicios sin obstáculos técnicos.

El trabajo también requiere coordinación con redactores, diseñadores, desarrolladores y responsables de atención al público. La presencia de comentarios, consultas y operaciones digitales amplió sus tareas, que hoy incluyen la revisión de formularios, canales de contacto y herramientas que permiten medir el tráfico y las conductas de navegación.

Cada 25 de septiembre se conmemora el Día del Webmaster, un rol que ha evolucionado para abarcar desde el mantenimiento técnico hasta la creación de contenido y la interacción con los usuarios. (Freepik)

Andrés de Santa Cruz murió exiliado en Francia el 25 de septiembre de 1865

La misma fecha recuerda la muerte de Andrés de Santa Cruz y Calahumana, militar y dirigente de origen aimara cuya trayectoria quedó ligada a los primeros años de vida independiente de Perú y Bolivia. Falleció el 25 de septiembre de 1865 en Francia, donde vivió durante sus últimos años tras el fracaso de su proyecto político en los Andes.

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Santa Cruz fue presidente de Bolivia entre 1829 y 1839 y ocupó de forma interina la presidencia peruana en 1827. Su nombre también quedó asociado con la Confederación Perú-Boliviana, que lideró entre 1836 y 1839 y que integró a Bolivia con los estados Nor Peruano y Sud Peruano.

Conocido como el Gran Mariscal de Zepita, promovió reformas en la administración pública, el Ejército y la educación boliviana. Tras el fin de la Confederación, enfrentó el exilio y perdió influencia política en la región. Sus restos regresaron a La Paz en 1965, un siglo después de su fallecimiento.

Visionario de la integración andina, Andrés de Santa Cruz dejó huella con la Confederación Perú-Boliviana, cuya caída lo desterró; falleció en Francia el 25 de septiembre de 1865. (Manuel Ugalde)

Charles de Gaulle llegó a Lima durante una gira de 26 días por Sudamérica

El 25 de septiembre de 1964, Charles de Gaulle arribó a Lima como parte de un viaje por América del Sur. El entonces presidente de Francia fue recibido por el presidente peruano Fernando Belaúnde Terry, en una visita oficial que se extendió durante tres días.

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La gira comenzó el 21 de septiembre y concluyó el 16 de octubre de 1964. De Gaulle recorrió Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Chile, Argentina, Paraguay, Uruguay y Brasil. El itinerario incluyó reuniones con mandatarios, actos públicos y discursos dirigidos a reforzar los vínculos políticos y culturales entre Francia y los países sudamericanos.

Durante su estadía peruana, el mandatario francés asistió a actividades protocolares y visitó el Congreso. Su paso por Lima formó parte de una política exterior que buscaba ampliar la presencia de Francia en América Latina, en un período marcado por las tensiones internacionales de la Guerra Fría.

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Charles de Gaulle paseando por Lima al lado del entonces presidente de la república, Fernando Belaúnde Terry. (Lima, La Única)

Paracas fue creada en 1975 y protege más de 335 mil hectáreas

La Reserva Nacional de Paracas fue establecida el 25 de septiembre de 1975, no en 1966, mediante el Decreto Supremo N.º 1281-75-AG. Está ubicada en el departamento de Ica y comprende espacios terrestres y marinos de las provincias de Pisco e Ica.

Reserva Nacional de Paracas

El área protegida tiene una extensión de 335 mil hectáreas y conserva ecosistemas costeros, marinos y desérticos. Entre sus objetivos figuran la protección de la biodiversidad, el uso responsable de los recursos hidrobiológicos y la preservación de elementos arqueológicos y culturales vinculados con la zona.

Este espacio protegido ha sido reconocido internacionalmente por su importancia en la preservación de especies en peligro, convirtiéndose en un símbolo de conservación en la costa peruana. (Andina)

Paracas alberga especies de aves, mamíferos, peces, reptiles y algas. En su territorio se encuentra el Candelabro, un geoglifo trazado sobre una ladera de arena frente al mar. Otro de sus puntos conocidos fue la formación rocosa llamada La Catedral, que sufrió un colapso tras el terremoto que golpeó la costa peruana el 15 de agosto de 2007.

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Aves marinas descansan sobre una roca frente a la colina del geoglifo del Candelabro en la Reserva Nacional de Paracas, un área clave para la conservación en Perú. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El terremoto de 2005 dejó muertos, heridos y miles de damnificados

La fecha también remite al sismo de magnitud 7,5 que sacudió el norte peruano el 25 de septiembre de 2005, cerca de Moyobamba. El movimiento ocurrió a las 20.55, hora local, y tuvo su epicentro en una zona de la Amazonía peruana, con una profundidad estimada en más de 100 kilómetros.

Con epicentro entre Moyobamba y Tarapoto, el terremoto de 2005 de magnitud 7,5 dejó una huella dolorosa en el norte peruano, afectando comunidades y extendiéndose a países vecinos. (Andina)

El terremoto dejó 20 muertos y 266 heridos, además de daños en viviendas, caminos, servicios básicos y edificios públicos. Las consecuencias alcanzaron localidades de Perú y se sintieron en Colombia, Ecuador y Brasil. Miles de personas quedaron afectadas por derrumbes y por el deterioro de la infraestructura en áreas de difícil acceso.

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Personal de emergencia remueve escombros en una calle dañada de la región amazónica de Perú tras el paso de un sismo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El episodio fue uno de los movimientos telúricos más fuertes registrados en Perú desde 2001 y antecedió al terremoto de 2007 en la costa central. Cada 25 de septiembre, estas efemérides reúnen procesos políticos, vínculos internacionales, conservación ambiental, riesgos naturales y el desarrollo de las herramientas digitales que hoy sostienen buena parte de la comunicación pública.