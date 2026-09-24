Robbie Williams no cantará hoy en Lima: por qué San Miguel cancló su segundo concierto en Arena 1

La Municipalidad de San Miguel decide clausurar el local Arena 1 debido a graves deficiencias en las vías de evacuación y seguridad, lo que lleva a la cancelación del concierto del cantante Robbie Williams. En el informe se analiza la problemática de los eventos masivos y el riesgo para los asistentes.

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La Municipalidad de San Miguel canceló el segundo concierto de Robbie Williams, previsto para este jueves 24 de septiembre en Arena 1, luego de reportar deficiencias en la organización y seguridad de la primera presentación del artista británico. La comuna ordenó además la clausura inmediata del recinto de la Costa Verde.

La decisión fue informada mediante un comunicado emitido este jueves. El municipio indicó que las observaciones se detectaron durante el concierto realizado el miércoles 23 de septiembre y que la suspensión responde a la necesidad de proteger la integridad de los asistentes y de los vecinos del distrito.

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La segunda fecha formaba parte del paso de Robbie Williams por Lima con su gira Britpop LATAM Tour 2026. El espectáculo debía realizarse esta noche en Arena 1, en San Miguel, luego de la primera presentación del cantante en el país.

La municipalidad detalló tres aspectos que motivaron la medida: problemas en las vías de evacuación, desorden durante la salida del público y el cierre no autorizado de accesos peatonales tras el término del concierto.

Segundo concierto de Robbie Williams en Lima fue cancelado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Deficiencias en las vías de evacuación

El primer motivo expuesto por la Municipalidad de San Miguel está relacionado con las vías de evacuación. En su comunicado, la entidad señaló que detectó deficiencias en estos accesos durante el evento del miércoles 23 de septiembre.

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Las rutas de evacuación son fundamentales en un espectáculo masivo porque permiten que el público salga del recinto o se desplace hacia zonas seguras ante una emergencia. Por ello, la comuna señaló que su decisión prioriza la integridad física de los ciudadanos.

El pronunciamiento no precisa cuáles fueron las rutas que presentaron observaciones ni el tipo de deficiencia advertida. Tampoco informa si hubo una inspección previa o posterior al concierto que determinó la clausura del local.

El municipio de San Miguel señaló que hubo deficiencias en las rutas de salida, desorden al término del primer show y cierre no autorizado de pasos peatonales. Exitosa

Sin embargo, la municipalidad incluyó este aspecto entre los motivos principales que llevaron a suspender el espectáculo de este 24 de septiembre. “Estas deficiencias se evidenciaron, particularmente, en las vías de evacuación”, se lee en el documento.

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El municipio señaló que promueve las actividades culturales, artísticas y de entretenimiento, pero remarcó que la seguridad de quienes asisten a estos eventos es un aspecto que no puede dejarse de lado.

Desorden en las salidas

El segundo punto mencionado por la comuna fue el desorden registrado al finalizar la primera presentación de Robbie Williams. La Municipalidad de San Miguel indicó que esta situación se produjo durante la salida de los asistentes de Arena 1.

La primera fecha se desarrolló la noche del miércoles 23 de septiembre. El cantante británico interpretó parte de sus éxitos, entre ellos “Let Me Entertain You”, “Rock DJ”, “Supreme”, “Millennium”, “Feel” y “Angels”.

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Por fallas en evacuación, salidas y accesos peatonales cancelan concierto de Robbie Williams en Lima

Al terminar el espectáculo, usuarios reportaron dificultades para circular en los alrededores del recinto. La salida masiva del público coincidió con el cierre de un acceso peatonal situado en el puente Parque Belén, una estructura que conecta la parte alta de San Miguel con la Costa Verde.

El municipio no detalló la cantidad de personas afectadas ni si se registraron incidentes durante el retiro de los asistentes. No obstante, incluyó el orden en las salidas como una de las deficiencias advertidas durante el evento.

La comuna afirmó que la tranquilidad de los vecinos también fue considerada al momento de disponer la cancelación y el cierre temporal del recinto. El texto señala que la seguridad del público y la convivencia en el distrito son principios “no negociables”.

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El cierre no autorizado de accesos peatonales

El tercer motivo señalado en el comunicado fue el cierre no autorizado de accesos peatonales tras la culminación del concierto. Este punto guarda relación con los reportes ciudadanos que circularon durante la primera fecha.

Un oyente que se comunicó con RPP denunció que el puente Parque Belén fue cerrado con vallas mientras había personas en la zona. Según su testimonio, el bloqueo afectó a asistentes, vecinos y personas que buscaban trasladarse hacia sus vehículos o viviendas en la parte alta del distrito.

“Hay un montón de personas en el puente por el concierto y, según indican los 911, la Policía ha cerrado con vallas la única bajada de seguridad”, afirmó el ciudadano durante su llamada a la emisora.

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British singer Robbie Williams performs at Smukfest in Skanderborg,Denmark, August 5, 2026. Ritzau Scanpix/Mikkel Berg Pedersen via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY. DENMARK OUT. NO COMMERCIAL OR EDITORIAL SALES IN DENMARK.

El usuario también expresó preocupación por la falta de una vía habilitada para quienes permanecían sobre el puente. La Municipalidad de San Miguel no identificó en su comunicado a la entidad o empresa que habría dispuesto el cierre de los accesos.

El documento solo indica que el cierre no contaba con autorización y que ocurrió después de que concluyera la presentación de Robbie Williams. Este punto fue considerado junto con las observaciones sobre evacuación y salidas para cancelar la segunda fecha.

¿Qué pasará con la devolución de entradas?

Tras comunicar la suspensión del concierto, la Municipalidad de San Miguel confirmó que dispuso la clausura inmediata de Arena 1. La medida impide que el recinto albergue la segunda presentación del artista británico este jueves.

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“Informamos que el concierto programado para el día de hoy, 24 de septiembre de 2026, en el recinto Arena 1, no se llevará a cabo”, señaló la comuna. La entidad añadió que actuó con el objetivo de “salvaguardar la integridad física de la ciudadanía”.

Hasta el momento, el comunicado municipal no informa si la clausura tiene carácter temporal, qué condiciones deberá cumplir el local para retomar sus actividades ni si se iniciará algún procedimiento administrativo contra la empresa promotora.

Tampoco se conoce aún qué ocurrirá con las entradas adquiridas para el concierto cancelado. Hasta el momento, la productora encargada del concierto de Robbie Williams en Lima no ha brindad detalles sobre reprogramación, devolución de dinero o traslado del evento a otro escenario.

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Los asistentes deberán esperar una comunicación oficial de la promotora ONE Entertainment y de Ticketmaster Perú sobre las medidas que se adoptarán para las personas que tenían boletos para la fecha del 24 de septiembre.

El cantante británico Robbie Williams canta en un escenario frente a la bandera de Perú durante su presentación ante el público. (Imagen Ilustrativa Infobae)