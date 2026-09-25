Alianza Lima vs Esquimo EN VIVO HOY: punto a punto del partido por fecha 1 de la ‘Noche Blanquiazul de Vóley’ 2026

Así llega CAV Esquimo al amistoso

El equipo de Dos Hermanas tuvo su última participación en la Copa Ibérica femenina, torneo disputado en Portugal que reunió a clubes españoles y portugueses. En las semifinales, cayó por 3-0 ante Sporting Braga , con parciales de 27-25, 25-16 y 25-14.

Un día después, el conjunto español perdió por 3-2 frente a Heidelberg Volkswagen en el partido por el tercer puesto. El duelo se resolvió en el quinto set. La preparación de Esquimo había comenzado con dos victorias en el Andalucía Voleibol Festival, ante Avarca de Menorca y Kiele Socuéllamos. En ese certamen también sufrió una derrota frente a CV Melilla. Luego, el cuadro andaluz conquistó la Copa de Andalucía tras imponerse por 3-0 a CDU Atarfe.