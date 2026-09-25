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Alianza Lima vs Esquimo EN VIVO HOY: punto a punto del partido por fecha 1 de la ‘Noche Blanquiazul de Vóley’ 2026

Las ‘blanquiazules’ se reencontrarán con su hinchada en el Polideportivo Luchan Fuentes, su primer rival será el cuadro español. Sigue las incidencias del vibrante amistoso

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05:54 hsHoy

¡Llegó el día! Alianza Lima tendrá su presentación oficial frente CAV Esquimo de España por la fecha 1 de la Noche Blanquiazul 2026. Las tricampeonas iniciarán su esperado evento en el reencuentro con su hinchada previo al inicio de la Liga Peruana de vóley 2026/2027.

05:53 hsHoy

Así llega Alianza Lima al amistoso

Las tricampeonas llegarán tras dos derrotas a su próximo partido de preparación, en el que también CAV Esquimo arrastra resultados recientes adversos. El equipo dirigido por Alejandro Schneider volverá a competir luego de su participación en la Brasil Cup, torneo que se disputó en la ciudad de Belén.

Las blanquiazules cayeron por 3-1 ante Gerdau Minas en las semifinales. Más tarde, perdieron por el mismo marcador frente a Fluminense en el encuentro que definió el tercer puesto.

La experiencia permitió al conjunto peruano probar a sus refuerzos y trabajar ajustes para los torneos que tendrá durante la temporada. El cruce ante el club español será una nueva instancia de evaluación para ambos equipos dentro del cuadrangular internacional.

Las jugadoras de Fluminense celebran con gran emoción la victoria en la cancha. Mira el punto final del partido y el festejo en equipo que selló su triunfo. - América TV
05:53 hsHoy

Así llega CAV Esquimo al amistoso

CAV Esquimo, también conocido como Fundación Cajasol Andalucía, llegará a Lima como vigente campeón de la Liga Iberdrola de España.

El equipo de Dos Hermanas tuvo su última participación en la Copa Ibérica femenina, torneo disputado en Portugal que reunió a clubes españoles y portugueses. En las semifinales, cayó por 3-0 ante Sporting Braga, con parciales de 27-25, 25-16 y 25-14.

Un día después, el conjunto español perdió por 3-2 frente a Heidelberg Volkswagen en el partido por el tercer puesto. El duelo se resolvió en el quinto set. La preparación de Esquimo había comenzado con dos victorias en el Andalucía Voleibol Festival, ante Avarca de Menorca y Kiele Socuéllamos. En ese certamen también sufrió una derrota frente a CV Melilla. Luego, el cuadro andaluz conquistó la Copa de Andalucía tras imponerse por 3-0 a CDU Atarfe.

05:53 hsHoy

Dónde ver la Noche Blanquiazul de Alianza Lima

La primera jornada de la Noche Blanquiazul 2026 incluirá el duelo entre Alianza Lima y CAV Esquimo el viernes 25 de septiembre. América Televisión emitirá el partido en señal abierta mediante sus canales 4 y 704 HD. La transmisión también podrá seguirse desde la plataforma América tvGO.

Infobae Perú acompañará el desarrollo del encuentro desde su página web con información previa y un minuto a minuto de las acciones. El medio además publicará las principales repercusiones una vez terminado el compromiso.

Las 'blanquiazules' tendrán su presentación oficial en tres fechas a partir del viernes 25 al domingo 27 de septiembre en Villa El Salvador. (América TV)
05:53 hsHoy

Horarios de la Noche Blanquiazul de Alianza Lima

El Alianza Lima vs CAV Esquimo se jugará en el Polideportivo Lucha Fuentes, en Villa El Salvador. El encuentro comenzará a las 17:45 horas en Perú, Colombia y Ecuador. En Bolivia, Venezuela y Miami, Estados Unidos, el inicio será a las 18:45 horas.

Los aficionados de Argentina, Uruguay, Brasil, Paraguay y Chile podrán seguir el partido desde las 19:45 horas. En México, el duelo arrancará a las 16:45 horas. Para España, la programación fija el comienzo a las 00:45 horas del sábado 26 de septiembre.

¿Cuándo será la Noche Blanquiazul de Alianza Lima?
¿Cuándo será la Noche Blanquiazul de Alianza Lima?
05:53 hsHoy

El plantel de Alianza Lima versión 2026/2027

El técnico Alejandro Schneider cuenta con una plantilla de 15 jugadoras en Alianza Lima para competir en la Liga Peruana de Vóley, el Sudamericano y el Mundial de Clubes.

El plantel incluye seis voleibolistas extranjeras. No obstante, el entrenador solo dispone por ahora de 14 deportistas para los dos próximos compromisos.

La ausencia corresponde a Diana de la Peña, quien sufrió una lesión. La central se perdería, al menos, el debut del conjunto blanquiazul en el campeonato nacional.

  • Cristina Cuba (armadora)
  • Maria Alejandra Marin (armadora)
  • Ioana Baciu (opuesta)
  • Taylor Fricano (opuesta)
  • Sandra Ostos (punta)
  • Esmeralda Loroña (punta)
  • Daniela Bulaich (punta)
  • Nayeli Yábar (punta)
  • Ysabella Sánchez (punta)
  • Clarivett Yllescas (central)
  • Flavia Montes (central)
  • Allie Holland (central)
  • Diana de la Peña (central)
  • Zahira Quiñe (líbero)
  • Esmeralda Sánchez (líbero)

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