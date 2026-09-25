Presentan moción de censura contra el ministro del Interior, César Astudillo, por crisis de seguridad

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La bancada Juntos por el Perú presentó ante la Cámara de Diputados una moción de censura contra el ministro del Interior, César Astudillo por “manifiesta incapacidad de liderazgo y falta de idoneidad para el ejercicio del cargo”. Entre los fundamentos para solicitar la salida del titular del Mininter se encuentra el asesinato de la ‘China Polo’.

El primer bloque de la moción se apoya en la evolución de la violencia letal en el país. Con datos del Sistema Informático Nacional de Defunciones (Sinadef), el documento indica que hasta agosto de 2026 se registraron 1.499 homicidios, una cifra que supera el total anual reportado en cada uno de los años comprendidos entre 2017 y 2023.

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A esas cifras se suman datos regionales incorporados como respaldo: 248 homicidios entre el 28 de julio y el 11 de septiembre, durante los primeros 46 días del actual Gobierno, el 73% cometidos con arma de fuego. En Piura, la moción registra 105 homicidios entre enero y el 14 de septiembre, con el 78,1% también vinculado a disparos. El texto agrega que esas cifras representan apenas una muestra de los casos difundidos por los medios en las últimas semanas, entre ellos empresarios asesinados tras resistirse a la extorsión, transportistas atacados y víctimas de sicariato

Un documento oficial de la Cámara de Diputados de Perú acuerda censurar al ministro del Interior César Augusto Astudillo Salcedo por falta de idoneidad en el cargo.

El asesinato de la ‘China Polo’

Otro de los apartados de la moción aborda el asesinato de Susy Ysabel Aponte Polo, comunicadora y candidata al Gobierno Regional de Áncash por el movimiento Socios por Áncash. El crimen ocurrió el sábado 19 de septiembre en la avenida Ramón Castilla de Caraz, provincia de Huaylas, mientras la candidata realizaba una actividad proselitista de cara a las elecciones regionales y municipales del 4 de octubre.

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Según el documento, nueve días antes Aponte Polo había denunciado públicamente que recibió llamadas desde tres establecimientos penitenciarios, en las que se le advirtió que el general PNP Víctor Alfredo Revoredo Farfán, entonces director de Investigación Criminal de la Policía Nacional, habría ordenado un atentado contra su vida. La moción sostiene que, durante los nueve días transcurridos entre esa denuncia y el asesinato, el Ministerio del Interior no informó de una investigación disciplinaria ni adoptó una medida de protección para la candidata.

Un día después del crimen, se publicó en el diario oficial El Peruano la Resolución Suprema 234-2026-IN, que dispuso la reasignación de 23 generales de la Policía Nacional del Perú (PNP) por “necesidad del servicio”. Entre ellos figuraba Revoredo Farfán, trasladado a la Dirección de Asuntos Internacionales, y también el jefe de la Región Policial Áncash, reasignado a otra dependencia. La moción subraya que la resolución no menciona en ningún momento la denuncia pública formulada contra el oficial y plantea que, independientemente de si el traslado se decidió antes o después del crimen, ninguna de las dos posibilidades explica la falta de actuación durante los nueve días previos.

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César Astudillo habla ante un micrófono junto al oficial Víctor Revoredo y a China Polo en una composición fotográfica.

Los pasos que siguen en el Congreso

De acuerdo con el Reglamento de la Cámara de Diputados, la moción debe someterse a debate y votación entre el cuarto y el décimo día calendario posteriores a su presentación. Para su aprobación se requiere el respaldo de más de la mitad del número legal de diputados, es decir, al menos 66 votos a favor.