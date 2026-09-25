Candidatura de Javier González-Olaechea a la OIT no tendría apoyo total en la CNT, advierte sindicato

Javier González-Olaechea está propuesto por el gobierno para director general de la OIT. - Crédito URS FLUEELER/Pool via REUTERS

Guardar

Recientemente el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo informó que, a solicitud del ministro Juan Sheput, los representantes presentes en la Sesión Ordinaria N.° 131 del Consejo Nacional de Trabajo y Promoción del Empleo (CNTPE) respaldaron por unanimidad la candidatura del excanciller Javier González-Olaechea Franco a la Dirección General de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) para el periodo 2027-2032.

Si bien el MTPE no ha dicho que todos los integrantes del Consejo Nacional de Trabajo hayan apoyado la candidatura, sí se debe aclarar que la Central Unitaria de Trabajadores del Perú (CUT Perú) se ha pronunciado aclarando que ellos se retiraron de la CNT y sugieren que ellos no apoyan la candidatura de González-Olaechea, excanciller de Dina Boluarte.

PUBLICIDAD

Según la CUT, el gobierno habría incumplido con llevar a cabo algunos acuerdos adoptados en al anterior reunión, por lo que los representantes de este sindicato se habrían retirado de la CNT. A esa unanimidad se referiría el ministro de Trabajo, dado que la CUT no estaba considerada, una que no contaba con este sindicato.

Juan Sheput destacó la candidatura de González-Olaechea a la OIT. - Crédito MTPE

La versión de la CUT

“El día 22 de septiembre el ministro Sheput pretendió llevar adelante una reunión del pleno del Consejo Nacional de Trabajo (CNT), incumpliendo totalmente las normas reglamentarias del consejo y mas aun los acuerdos adoptados en la reunión del 3 de septiembre”, aclaró el sindicato.

PUBLICIDAD

Por eso, han rechazado las declaraciones de Sheput en los medios. “Entre ellas las que dan cuenta del apoyo del CNT a la candidatura de Olaechea a DG de la OIT y del pago en dos tramos del aumento del sueldo mínimo. (...)El acuerdo del 3 de septiembre fue el incremento del sueldo mínimo a 1300 y debatir en la reunión de hoy 22 los pedidos de solicitar al ejecutivo el retiro de los temas laborales de la solicitud del gobierno de facultades legislativas”, añadieron.

Anteriormente, al CUT Perú ya se había pronunciado rechazando la candidatura “de quienes en su hoja de vida defienden la represión a las protestas, el ataque a la libertad sindical, el bloqueo abierto a la negociación colectiva; y protegen la discriminación, el racismo y la exclusión”.

PUBLICIDAD

El Consejo Nacional de Trabajo tiene pendiente ahora ver el mecanismo del alza de la RMV. - Crédito MTPE

La versión del MTPE

Como resaltó el MTPE, el ministro de Trabajo presentó la postulación peruana y solicitó un pronunciamiento de los representantes de los trabajadores, empleadores y el Gobierno en la CNT.

“La propuesta recibió el apoyo unánime de los participantes presentes, expresando una posición tripartita favorable a la candidatura nacional”, señala el ministerio.

Este video documenta una entrevista en el programa 'Primera Hora' de tvpe Noticias. Presenta a una conductora y al Ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Juan Sheput. El ministro aborda los retos y prioridades del sector laboral, destacando el incremento de la remuneración mínima vital y la recuperación del poder adquisitivo. La transmisión incluye una intérprete de lengua de señas. Se muestran imágenes de apoyo con personas trabajando en un entorno de oficina.

Asimismo, Sheput destacó que González-Olaechea reúne experiencia de Estado, conocimiento del sistema de la OIT, capacidad de negociación multilateral y trayectoria en el sector productivo. También sostuvo que su elección permitiría impulsar desde la región una agenda centrada en la generación de empleo, la protección de los derechos laborales y la respuesta frente a los cambios tecnológicos que están transformando el mundo del trabajo.

PUBLICIDAD

“Este respaldo demuestra que el Perú puede construir posiciones comunes cuando se trata de defender una candidatura nacional y proyectar una voz propia ante la comunidad internacional. La postulación de Javier González-Olaechea representa al país y recoge el compromiso de trabajadores, empleadores y Gobierno con el diálogo social”, señaló el titular del MTPE.