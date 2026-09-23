Perú

Alerta por Fenómeno El Niño en Perú: lluvias extremas en el norte y sequía severa en el sur desde noviembre

El Comité ENFEN prevé precipitaciones por encima de lo normal y el aumento de caudales en la vertiente del Pacífico. En la sierra sur y la Amazonía, el escenario apunta a déficit hídrico durante los próximos meses

Dos hombres y una mujer con sombreros observan un campo de maíz seco y agrietado junto a un río crecido; al fondo, casas, un camino y montañas bajo cielo nublado.
Agricultores en Perú observan un campo de maíz reseco y un río crecido por el fenómeno El Niño, que causa sequías y lluvias intensas en la región. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

El Fenómeno El Niño marcará escenarios opuestos en el país desde noviembre: la costa norte afrontaría lluvias por encima de lo normal, mientras la sierra sur y parte de la Amazonía registrarían precipitaciones escasas y riesgo de déficit hídrico.

El capitán de fragata Jacobo Morote, representante de la Marina de Guerra del Perú (MPG), explicó que los últimos reportes del Comité Multisectorial encargado del Estudio Nacional del Fenómeno El Niño (ENFEN) confirman esa tendencia.

PUBLICIDAD

“El comité ENFEN ha manifestado que vamos a tener lluvias por encima de lo normal en la costa norte y que la fuerte intensidad o moderada se va a presentar desde el mes de noviembre”, señaló Morote durante una entrevista para Latina Noticias. Según indicó, estos episodios podrían elevar el riesgo de inundaciones y afectar las cuencas de la vertiente del Pacífico.

El pronóstico también anticipa que las lluvias tendrán un comportamiento distinto al otro lado de los Andes. “Ocurre completamente lo contrario en la zona sur y en la Amazonía peruana, porque vamos a tener precipitaciones normales o inferiores”, explicó el especialista. Esta condición podría impactar la disponibilidad de agua para consumo, agricultura, ganadería y generación de energía en zonas expuestas.

PUBLICIDAD

Caudales aumentarían en la vertiente del Pacífico desde noviembre

Las precipitaciones previstas en el norte se reflejarían en el comportamiento de los ríos. Morote indicó que ENFEN espera un aumento de caudales por encima de lo usual en la vertiente del Pacífico, con mayor incidencia desde noviembre.

El panorama requiere vigilancia en zonas próximas a ríos, quebradas y puentes, donde un aumento del caudal puede afectar la conectividad y las actividades económicas.

En cambio, las vertientes del Amazonas y del Titicaca afrontarían caudales normales o inferiores. La reducción responde al menor nivel de precipitaciones previsto para la sierra sur y la Amazonía. “Vamos a tener caudales normales o inferiores”, sostuvo Morote, quien recordó que la disminución de lluvias también repercute en el nivel de lagunas, ríos y reservorios.

El calentamiento del mar forma parte del escenario asociado al evento climático. En Paita, la temperatura superficial del mar llegó a 25,2 ℃ durante agosto y setiembre, un valor cercano a los registros de verano. En el Callao, el pico alcanzó 21,5 ℃ en julio, por encima de las temperaturas usuales de esa época.

“Las condiciones que estamos teniendo tanto en la temperatura del mar como en la temperatura del ambiente están siendo muy similares a los episodios que hemos tenido en el verano de este año”, indicó el oficial.

Hombre con sombrero y camisa a cuadros camina en calle inundada. Mujer en vestido rojo en puerta de casa. Viviendas a ambos lados de la calle
Un hombre y una mujer caminan por una calle inundada frente a viviendas afectadas por las intensas lluvias en la costa norte de Perú.

Anchoveta se profundiza y especies oceánicas llegan al litoral

El Niño también modifica la distribución de recursos pesqueros. La anchoveta, especie central para la pesca industrial, se ha desplazado hacia aguas más profundas y cercanas al litoral en busca de condiciones frías y nutrientes.

La anchoveta está completamente profundizada y replegada a la costa”, explicó Morote. Según señaló, el recurso se ubica entre 200 y 350 metros de profundidad, lo que dificulta su captura industrial.

Las aguas cálidas también favorecen la presencia de especies ecuatoriales y oceánicas en el mar peruano. Esta tendencia podría intensificarse durante noviembre y diciembre, meses previstos como el pico del evento. Mientras tanto, los puertos del país permanecen abiertos para actividades económicas, pesqueras, recreativas y deportivas, según la información difundida durante el reporte.

Temas Relacionados

Fenómeno El NiñoCosta peruanaSierraLluvias en PerúENFENperu-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Debate municipal Lima 2026 EN VIVO: candidatos a la alcaldía de Lima se enfrentan en la segunda jornada de este 22 de septiembre

El Jurado Nacional de Elecciones organiza la segunda y última jornada del encuentro electoral en el auditorio Mario Vargas Llosa de la Biblioteca Nacional del Perú, en San Borja. Rafael López Aliaga y Mónica Yaya, entre los participantes

Debate municipal Lima 2026 EN VIVO: candidatos a la alcaldía de Lima se enfrentan en la segunda jornada de este 22 de septiembre

Candidato a la alcaldía de Lima por Fuerza Popular canta “Soy Provinciano” de Chacalón en pleno debate municipal

Durante su intervención, el postulante recordó el origen de sus padres, cuestionó las carencias que persisten en los sectores populares y expuso su experiencia profesional vinculada al transporte y el tráfico en la capital

Candidato a la alcaldía de Lima por Fuerza Popular canta “Soy Provinciano” de Chacalón en pleno debate municipal

Alberto Tejada plantea recuperar la “dignidad” de los limeños con una ciudad segura, ordenada y con mejor transporte y servicios de salud

El candidato de Acciópn Popular sostuvo que los limeños enfrentan problemas de transporte, inseguridad y acceso a servicios de salud, y planteó trasladar a toda la capital la experiencia que adquirió como alcalde y funcionario público

Alberto Tejada plantea recuperar la “dignidad” de los limeños con una ciudad segura, ordenada y con mejor transporte y servicios de salud

Francis Allison promete una Lima segura y critica a Rafael López Aliaga: “Las obras improvisadas causan muertes y corrupción”

El candidato de Avanza País citó su paso por Magdalena del Mar como modelo para replicar en el resto de la capital

Francis Allison promete una Lima segura y critica a Rafael López Aliaga: “Las obras improvisadas causan muertes y corrupción”

Tradición Copera 2026: estos son los 25 clubes históricos que disputarán el torneo en busca de un lugar en la Liga 3

Cuadros emblemáticos como Deportivo Municipal, Ciclista Lima y León de Huánuco volverán a medirse en una competencia oficial de alcance nacional tras la confirmación realizada por la entidad reguladora del fútbol amateur

Tradición Copera 2026: estos son los 25 clubes históricos que disputarán el torneo en busca de un lugar en la Liga 3
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Debate municipal Lima 2026 EN VIVO: candidatos a la alcaldía de Lima se enfrentan en la segunda jornada de este 22 de septiembre

Debate municipal Lima 2026 EN VIVO: candidatos a la alcaldía de Lima se enfrentan en la segunda jornada de este 22 de septiembre

Candidato a la alcaldía de Lima por Fuerza Popular canta “Soy Provinciano” de Chacalón en pleno debate municipal

Alberto Tejada plantea recuperar la “dignidad” de los limeños con una ciudad segura, ordenada y con mejor transporte y servicios de salud

Francis Allison promete una Lima segura y critica a Rafael López Aliaga: “Las obras improvisadas causan muertes y corrupción”

López Aliaga se ríe tras frase de candidata: “Nos contaron que los chanchos vuelan y que Lima sería potencia mundial”

ENTRETENIMIENTO

Pareja de Naldy Saldaña respalda a cantante tras acusaciones de infidelidad con José Burga: “Quieren desacreditar su denuncia”

Pareja de Naldy Saldaña respalda a cantante tras acusaciones de infidelidad con José Burga: “Quieren desacreditar su denuncia”

Adolfo Chuiman anuncia que vuelve a la televisión en 2027 y emociona a sus seguidores: ¿regresará a 'Al fondo hay sitio'?

Nelly Rossinelli pide a usuarios sin empatía con el caso del Liceo Naval que la dejen de seguir: “No necesito gente así en mi comunidad”

Almendra Gomelsky y Lily Braun visten de nuevo el traje de las Dalinas de Nubeluz para sorprender en una boda

Melcochita agradece escultura y mural en La Victoria por sus 90 años y se alista para su concierto de despedida: “Queda en mi corazón”

DEPORTES

Tradición Copera 2026: estos son los 25 clubes históricos que disputarán el torneo en busca de un lugar en la Liga 3

Tradición Copera 2026: estos son los 25 clubes históricos que disputarán el torneo en busca de un lugar en la Liga 3

Piero Guaylupo dio la talla y provocó los aplausos de Dana White: venció a Callum Connor y se alista para firmar por la UFC

Entradas de Sport Boys vs Alianza Atlético: precio y venta para la semifinal ida de la Copa de la Liga 2026

Perú ya tiene posibles rivales para los Qualifiers de la Copa Davis 2027: ¿quiénes llegarían a Lima y a quiénes visitaría?

La paleta frontón, deporte creado en Perú, se estrena fuera del país en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026