Alerta por Fenómeno El Niño en Perú: lluvias extremas en el norte y sequía severa en el sur desde noviembre

Agricultores en Perú observan un campo de maíz reseco y un río crecido por el fenómeno El Niño, que causa sequías y lluvias intensas en la región. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El Fenómeno El Niño marcará escenarios opuestos en el país desde noviembre: la costa norte afrontaría lluvias por encima de lo normal, mientras la sierra sur y parte de la Amazonía registrarían precipitaciones escasas y riesgo de déficit hídrico.

El capitán de fragata Jacobo Morote, representante de la Marina de Guerra del Perú (MPG), explicó que los últimos reportes del Comité Multisectorial encargado del Estudio Nacional del Fenómeno El Niño (ENFEN) confirman esa tendencia.

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“El comité ENFEN ha manifestado que vamos a tener lluvias por encima de lo normal en la costa norte y que la fuerte intensidad o moderada se va a presentar desde el mes de noviembre”, señaló Morote durante una entrevista para Latina Noticias. Según indicó, estos episodios podrían elevar el riesgo de inundaciones y afectar las cuencas de la vertiente del Pacífico.

El pronóstico también anticipa que las lluvias tendrán un comportamiento distinto al otro lado de los Andes. “Ocurre completamente lo contrario en la zona sur y en la Amazonía peruana, porque vamos a tener precipitaciones normales o inferiores”, explicó el especialista. Esta condición podría impactar la disponibilidad de agua para consumo, agricultura, ganadería y generación de energía en zonas expuestas.

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Caudales aumentarían en la vertiente del Pacífico desde noviembre

Las precipitaciones previstas en el norte se reflejarían en el comportamiento de los ríos. Morote indicó que ENFEN espera un aumento de caudales por encima de lo usual en la vertiente del Pacífico, con mayor incidencia desde noviembre.

El panorama requiere vigilancia en zonas próximas a ríos, quebradas y puentes, donde un aumento del caudal puede afectar la conectividad y las actividades económicas.

En cambio, las vertientes del Amazonas y del Titicaca afrontarían caudales normales o inferiores. La reducción responde al menor nivel de precipitaciones previsto para la sierra sur y la Amazonía. “Vamos a tener caudales normales o inferiores”, sostuvo Morote, quien recordó que la disminución de lluvias también repercute en el nivel de lagunas, ríos y reservorios.

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El calentamiento del mar forma parte del escenario asociado al evento climático. En Paita, la temperatura superficial del mar llegó a 25,2 ℃ durante agosto y setiembre, un valor cercano a los registros de verano. En el Callao, el pico alcanzó 21,5 ℃ en julio, por encima de las temperaturas usuales de esa época.

“Las condiciones que estamos teniendo tanto en la temperatura del mar como en la temperatura del ambiente están siendo muy similares a los episodios que hemos tenido en el verano de este año”, indicó el oficial.

Un hombre y una mujer caminan por una calle inundada frente a viviendas afectadas por las intensas lluvias en la costa norte de Perú.

Anchoveta se profundiza y especies oceánicas llegan al litoral

El Niño también modifica la distribución de recursos pesqueros. La anchoveta, especie central para la pesca industrial, se ha desplazado hacia aguas más profundas y cercanas al litoral en busca de condiciones frías y nutrientes.

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“La anchoveta está completamente profundizada y replegada a la costa”, explicó Morote. Según señaló, el recurso se ubica entre 200 y 350 metros de profundidad, lo que dificulta su captura industrial.

Las aguas cálidas también favorecen la presencia de especies ecuatoriales y oceánicas en el mar peruano. Esta tendencia podría intensificarse durante noviembre y diciembre, meses previstos como el pico del evento. Mientras tanto, los puertos del país permanecen abiertos para actividades económicas, pesqueras, recreativas y deportivas, según la información difundida durante el reporte.