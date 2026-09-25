Alerta en Huachipa: casas quedaron a metros de una ladera inestable y familias están expuestas a las lluvias por el Fenómeno El Niño

Un despacho periodístico desde Huachipa muestra la situación de las viviendas construidas al borde de la ribera del río Rímac. Las imágenes exhiben el desgaste del terreno, la erosión de las laderas y la proximidad de las estructuras habitacionales al cauce del agua, así como las rejas y avisos colocados en la zona para delimitar el área de peligro.

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En la calle Los Álamos, en Huachipa, varias viviendas quedaron a escasa distancia de la ribera del río Rímac. Las familias que habitan el sector alertan sobre la pérdida gradual de terreno y el riesgo que enfrentan las construcciones asentadas junto a un talud de piedras y tierra. En algunos puntos, no existe una franja de seguridad entre las casas y el cauce.

Los residentes señalaron que el borde del terreno se ha reducido con el paso de los años. Una vecina que llegó a la zona en 1970 recordó que su vivienda tenía entonces una separación aproximada de tres metros respecto del río. Esa distancia desapareció a medida que la erosión modificó la ladera y acercó el desnivel a las edificaciones.

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La situación afecta a familias con niños y adolescentes que transitan todos los días por la zona para ir al colegio o permanecer cerca de sus viviendas. Ante la cercanía con el borde, los vecinos colocaron una valla metálica para impedir el paso hacia el tramo más expuesto. La estructura busca limitar el acceso de los menores, aunque no elimina el riesgo que representa la inestabilidad del terreno.

Varias viviendas ubicadas cerca del río en Huachipa afrontan el peligro de colapso debido a la inestabilidad de la ladera durante las lluvias.

El desnivel se acerca a las viviendas y limita el paso de los vecinos

El talud que bordea el cauce está formado por piedras, tierra y material suelto. Los habitantes del sector consideran que esa composición no ofrece una base firme para sostener las construcciones ubicadas en la parte superior. La preocupación aumenta durante los periodos de mayor caudal del río y ante la posibilidad de un movimiento sísmico que provoque un deslizamiento.

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Una de las viviendas de dos pisos está situada junto a una cinta amarilla que advierte sobre el peligro. Entre la construcción y el área marcada habría cerca de 1,5 metros de distancia, según se constató en el lugar. El inmueble presenta elementos que sugieren una obra reciente o una refacción, pese a que se encuentra junto a una zona identificada como vulnerable.

En los alrededores había ladrillos y otros materiales de construcción. Para los vecinos, esa presencia evidencia que las obras continúan en un espacio donde el margen disponible entre las casas y el río es cada vez menor. Algunos residentes indicaron que muchas personas prefieren no dar declaraciones públicas debido al temor de exponerse o por la incomodidad de reconocer que viven en un punto de riesgo.

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Varias viviendas en Huachipa permanecen en el borde de una ladera inestable ante la posible crecida del río por las lluvias.

Una cevichería fue clausurada por su ubicación en una zona vulnerable

Los residentes relataron que la Municipalidad Distrital de Ate clausuró una cevichería cercana debido a que funcionaba en una zona de riesgo. La propietaria del negocio mantiene conversaciones con autoridades locales para conocer qué alternativas tiene ante la restricción. En el vecindario sostienen que las opciones son reducidas por la cercanía entre los predios y la ribera.

El caso del local comercial expuso una inquietud compartida por quienes residen junto al Rímac. Las familias reconocen que las condiciones del terreno requieren medidas de prevención, pero también plantean que cualquier decisión debe considerar la situación de las personas que llevan entre 15 y 20 años en el sector. Algunos vecinos afirmaron que su permanencia en la zona se extendió durante décadas.

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La inquietud se concentra en la posibilidad de que una crecida del río acelere la pérdida de terreno. Los habitantes temen que el agua afecte la base de la ladera y comprometa las viviendas ubicadas en la parte más próxima al cauce. También señalan que un sismo podría generar el desprendimiento de piedras y tierra, con consecuencias para las familias que viven debajo o junto al desnivel.

Varias viviendas en Huachipa se ubican al borde de un río con laderas inestables debido a la erosión y la llegada de lluvias asociadas al fenómeno El Niño.

Un letrero municipal abre dudas sobre una construcción junto a la ladera

Una de las construcciones ubicadas en el sector tiene un letrero de la Municipalidad Distrital de Ate. Los vecinos no pudieron precisar si el predio pertenece a la comuna ni cuál es el uso previsto para el inmueble. Durante una visita al lugar, no hubo respuesta en la puerta de la vivienda, situada también cerca de la ladera vulnerable.

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La presencia del símbolo municipal generó preguntas entre los residentes, quienes piden que las autoridades informen si existe un plan para impedir nuevas edificaciones en el área o para reforzar la ribera. Los habitantes consideran necesario conocer si se realizaron evaluaciones técnicas sobre la estabilidad del talud y las condiciones de seguridad de las construcciones ya instaladas.

Los vecinos afirmaron que pagan cargos municipales vinculados con predios, jardines y seguridad. Por esa razón, plantean que las respuestas deben incluir alternativas para reducir la exposición de las familias antes de considerar un eventual desalojo. Para varios residentes, esa medida debería ser el último recurso, en especial por el tiempo que muchas personas llevan en el lugar.

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Un grupo de viviendas en Huachipa permanece al borde de una ladera inestable ante el aumento del cauce del río por el Fenómeno El Niño.

Los vecinos reclaman medidas antes de una eventual crecida del caudal

Algunos habitantes señalaron que sostuvieron conversaciones recientes con representantes locales para buscar acuerdos que permitan mejorar la seguridad en el sector. Entre sus preocupaciones figura la necesidad de controlar las construcciones próximas al borde, reforzar las zonas que muestran pérdida de terreno y establecer mecanismos de prevención para los menores que viven en el vecindario.

La valla instalada en la calle Los Álamos se convirtió en una barrera de contención para evitar que los niños lleguen hasta la parte más cercana al vacío. Sin embargo, los vecinos advierten que se trata de una medida limitada frente al deterioro de la ribera. La protección depende también de que los adultos vigilen el desplazamiento de los menores por un espacio que forma parte de su recorrido diario.

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La preocupación aumenta ante los periodos de lluvias y la posibilidad de que el fenómeno de El Niño incremente la vulnerabilidad de las viviendas ubicadas junto al río Rímac. Los residentes esperan que la municipalidad precise qué acciones adoptará para evaluar la estabilidad del terreno, evitar nuevas obras en la zona expuesta y dar una respuesta a las familias que permanecen al borde de la ladera.