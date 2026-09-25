Dónde ver Alianza Lima vs Esquimo HOY: canal tv online del partido por ‘Noche Blanquiazul de Vóley’ 2026

Dónde ver Alianza Lima vs Esquimo por Noche Blanquiazul 2026. - créditos: Alianza Lima vóley

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Alianza Lima y CAV Esquimo de España llegarán con resultados adversos en sus compromisos más recientes al duelo hoy, viernes 25 de setiembre, por la primera jornada de la Noche Blanquiazul 2026. El encuentro se jugará en el Polideportivo ‘Lucha’ Fuentes de Villa El Salvador y será el primer examen de ambos en el cuadrangular internacional.

Las tricampeonas peruanas vuelven a competir tras la Brasil Cup, torneo de preparación que disputaron en la ciudad de Belén. El equipo dirigido por Alejandro Schneider perdió sus dos partidos por 3-1: primero frente a Gerdau Minas, en semifinales, y luego ante Fluminense, en la definición por el tercer lugar.

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La gira permitió a las ‘blanquiazules’ medir a sus refuerzos y ajustar aspectos de cara a la Liga Peruana de Vóley, el Sudamericano de Vóley y el Mundial de Clubes.

Dónde ver Alianza Lima vs Esquimo por ‘Noche Blanquiazul de Vóley’ 2026

El partido entre Alianza Lima y CAV Esquimo, correspondiente a la primera jornada de la Noche Blanquiazul 2026, tendrá transmisión en señal abierta por América Televisión, a través de los canales 4 y 704 HD. El encuentro también estará disponible en la plataforma de streaming América tvGO.

Eso no es todo, ya que Infobae Perú realizará la cobertura en su página web desde la previa, con el minuto a minuto y las principales repercusiones al término del partido.

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Cenaida Uribe, jefa de equipo de Alianza Lima Vóley, conversa sobre la reciente participación del club en la Brasil Cup. Destaca la experiencia como positiva y formadora, a pesar de los resultados, y explica los desafíos de enfrentar a equipos de nivel superlativo con poco tiempo de preparación. - América TV

Del otro lado estará CAV Esquimo, identificado también como Fundación Cajasol Andalucía. El vigente campeón de la Liga Iberdrola de España llegará a Lima después de participar en la Copa Ibérica femenina, que reunió en Portugal a clubes españoles y portugueses.

El elenco de Dos Hermanas perdió por 3-0 ante Sporting Braga en las semifinales, con parciales de 27-25, 25-16 y 25-14. Un día después, cedió por 3-2 frente a Heidelberg Volkswagen en el partido por el tercer puesto, tras un duelo que se definió en el quinto set.

La campaña de preparación de las españolas había comenzado con señales favorables. En el Andalucía Voleibol Festival, Esquimo venció a Avarca de Menorca y a Kiele Socuéllamos, aunque también cayó ante CV Melilla. Luego conquistó la Copa de Andalucía con un triunfo por 3-0 sobre CDU Atarfe.

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Cabe mencionar, que este partido abrirá para ambos una seguidilla de tres jornadas: Alianza Lima también enfrentará a Boca Juniors y EC Pinheiros, mientras que el club español se medirá con los mismos invitados en los días posteriores.

Horarios del Alianza Lima vs Esquimo por Noche Blanquiazul 2026

El Alianza Lima vs CAV Esquimo se disputará en el Polideportivo ‘Lucha’ Fuentes, ubicado en Villa El Salvador. El inicio está previsto para las 17:45 horas en Perú, Colombia y Ecuador. En Bolivia, Venezuela y Estados Unidos (Miami) comenzará a las 18:45 horas.

Argentina, Uruguay, Brasil, Paraguay y Chile lo verán desde las 19:45 horas, mientras que en México arrancará a las 16:45 horas. En España, el partido empezará a las 00:45 horas del sábado 26 de setiembre.

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Las 'blanquiazules' tendrán su presentación oficial en tres fechas a partir del viernes 25 al domingo 27 de septiembre en Villa El Salvador. (América TV)

Las convocadas de Alianza Lima para la Noche Blanquiazul 2026

El DT de Alianza Lima, Alejandro Schneider, dispondrá de 14 jugadoras disponibles, a la espera de la recuperación de Diana de la Peña, que no estuvo en el Campeonato Sudamericano de Vóley ni en la Brasil Cup. En esa línea, la lista queda de la siguiente manera:

- Zahira Quiñe (líbero)

- Esmeralda Sánchez (líbero)

- Flavia Montes (central)

- Allie Holland (central)

- Cristina Cuba (armadora)

- Maria Alejandra Marin (armadora)

- Ioana Baciu (opuesta)

- Taylor Fricano (opuesta)

- Sandra Ostos (punta)

- Esmeralda Loroña (punta)

- Daniela Bulaich (punta)

- Nayeli Yábar (punta)

- Ysabella Sánchez (punta)

- Clarivett Yllescas (central)