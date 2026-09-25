MML rechaza tercer laudo a favor de Rutas de Lima y pide la nulidad del mismo ante una Corte de EE. UU.

MML - Municipalidad de Lima Foto: Editora Perú

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La Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) rechazó el resultado del laudo parcial que un tribunal arbitral de la Corte Permanente de Arbitraje (CPA) emitió en el tercer proceso que enfrenta contra el exconcesionario Rutas de Lima, y anunció que solicitó su nulidad ante una corte de Estados Unidos.

A través de un comunicado, el municipio sostuvo que, de las cinco pretensiones indemnizatorias planteadas por Rutas de Lima en diciembre de 2022 —cuando la concesionaria inició el arbitraje con una demanda de 430 millones de dólares—, la comuna obtuvo una victoria en tres de ellas, lo que representaría, dicen, un ahorro de casi 100 millones de dólares más intereses para las arcas limeñas. La MML afirmó que continuará aplicando “los recursos y mecanismos legales disponibles en el marco del derecho internacional” para sostener la disputa.

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Sobre el Tramo Ramiro Prialé, el comunicado precisó que el tribunal halló responsabilidad conjunta entre el exconcesionario y la comuna, con un voto disidente. Respecto a la caducidad del contrato de concesión declarada en 2023, la MML confirmó que el tribunal la dejó sin efecto por mayoría, pero remarcó que el 4 de diciembre de 2025 Rutas de Lima abandonó las vías metropolitanas, lo que motivó la resolución del contrato por parte del municipio y la ejecución de una carta fianza por 40 millones de dólares.

La Municipalidad Metropolitana de Lima aclara el resultado del laudo parcial en el proceso arbitral contra la empresa Rutas de Lima en Perú. (Municipalidad Metropolitana de Lima)

“La Municipalidad de Lima rechaza el laudo parcial, a pesar que no hay una pretensión económica reconocida en perjuicio de la MML ya que está pendiente una segunda fase del proceso arbitral. Sin embargo, ha pedido la nulidad del laudo parcial ante la corte americana y. continuará aplicando los recursos y mecanismos legales disponibles en el marco del derecho internacional para garantizar la defensa del interés público”, se lee en el comunicado.

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El laudo parcial a favor de Rutas de Lima

El laudo parcial, al que accedió Infobae, estableció que la terminación unilateral decretada por la comuna en 2023 “no surtió efectos bajo el Contrato de Concesión y bajo el derecho peruano”. La medida había sido anunciada en enero de ese año por el entonces alcalde y hoy candidato a primer regidor, Rafael López Aliaga, durante el discurso por el aniversario 488 de la capital peruana, con base en la Cláusula 17.7 del contrato, que permite la terminación unilateral por afectación al interés público.

El colegiado, integrado por los árbitros Luca G. Radicati di Brozolo, David Arias y Jorge Alberto Balbi Calmet, revisó nueve causales invocadas por la MML y concluyó que ninguna la justificaba. Entre ellas descartó el argumento de que el municipio debería invertir 141 millones de dólares para completar el Tramo Ramiro Prialé, obligación que ya figuraba en el propio contrato. El fallo sobre la terminación unilateral no fue unánime: el árbitro Balbi Calmet emitió un voto en discordia parcial al considerar que el tribunal carecía de margen jurídico para aplicar un test de proporcionalidad sobre cada causal invocada por la comuna.

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El colegiado también halló responsabilidad conjunta en el retraso de la entrega de terrenos del Tramo Ramiro Prialé, aunque atribuyó la mayor parte de la culpa a la MML. El monto de la compensación por este reclamo, calculado inicialmente por Rutas de Lima en 339,5 millones de dólares, se definirá en una fase adicional del arbitraje, para la cual el tribunal invitó a ambas partes a presentar una propuesta conjunta.