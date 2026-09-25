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La selección peruana Sub 20 obtuvo medalla de bronce después de 32 años: triunfazo frente Chile por los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026

La ‘blanquirroja’ logró meterse en el podio después de tres décadas tras derrotar por 2-1 a los ‘mapochos’. Piero Cari y autogol Matías Orellana le dieron la victoria al combinado nacional

Resumen del emocionante encuentro entre Perú y Chile por la medalla de bronce en los Juegos Suramericanos de Rosario. Con goles de Markkarí y un autogol, la selección peruana venció 2-1 a 'La Roja' para subirse al podio. - Movistar Deportes
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Se metió al podio. Perú logró quedarse con la medalla de bronce de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 después de 32 años. La ‘blanquirroja’ le ganó a Chile por 2-1 en tierras argentinas y cerró de la mejor manera su participación en el fútbol masculino.

Piero Cari abrió el marcador a los 22 minutos y adelantó al equipo peruano en el partido por la tercera posición. La ventaja se amplió a los 63 minutos con un autogol de Matías Orellana, una acción provocada por Jussepi García para establecer el 2-0.

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La ‘Roja’ descontó a los 90+5′ por medio de Cristian Rocha. La selección peruana resistió durante los minutos finales y aseguró la victoria con un rendimiento defensivo firme.

La 'blanquirroja' le ganó a Chile por 2-1 en tierras argentinas. (Movistar Deportes)

Así fueron los goles de Perú

Piero Cari adelantó a Perú ante Chile en el partido por el tercer puesto de los Juegos Suramericanos 2026. El atacante de Alianza Lima marcó a los 22 minutos del segundo tiempo, tras una jugada colectiva que se inició en el mediocampo y avanzó por el sector derecho.

La acción terminó con un centro al área para Cari, quien envió el balón a la red y puso el 1-0 de la Bicolor en el Clásico del Pacífico. El equipo dirigido por Thiago Kosloski tomó la ventaja en un encuentro que ganó intensidad después del gol.

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La ‘blanquirroja’ buscó ampliar la diferencia, mientras que la selección chilena elevó el ritmo con la intención de alcanzar el empate.

Selección Peruana – Thiago Kosloski - Juegos ODESUR Santa Fe– Perú – deportes – 22 septiembre
La selección peruana Sub 20 cambió su panorama tras caer ante Colombia. Dos victorias consecutivas frente a Chile y Panamá le permitieron cerrar la fase de grupos en el primer lugar. (Selección Peruana)

En el segundo tiempo, los sureños adelantaron sus líneas y se instaló en campo peruano para buscar el empate. El conjunto dirigido por Sebastián Miranda aumentó la presión sobre la defensa de la Bicolor.

El combinado nacional amplió la diferencia a los 63 minutos con un autogol de Matías Orellana, que se produjo después de un tiro de esquina. Cristian Rocha, delantero de Deportes Temuco, descontó a los 87 minutos. El tanto chileno redujo la ventaja peruana en el tramo final del encuentro, pero no le alcanzó.

Argentina vs Paraguay: la gran final de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026

Argentina y Paraguay definirán el oro en el fútbol masculino de los XIII Juegos Suramericanos Santa Fe 2026. La final se jugará este viernes 25 de septiembre, desde las 15:00 horas de Perú, en el Estadio Marcelo Bielsa de Rosario.

El seleccionado anfitrión alcanzó el partido decisivo después de un recorrido irregular. Su estreno fue una derrota por 2-1 ante Paraguay, el mismo rival que enfrentará por la medalla de oro.

Reaccionó con una victoria por 1-0 frente a Uruguay. Luego, rescató un empate 1-1 ante Venezuela en el cierre de la fase de grupos y obtuvo la clasificación. En las semifinales, el equipo argentino venció 1-0 a Perú. El gol llegó sobre el final del encuentro y aseguró su lugar en la definición.

Argentina chocará con Paraguay en la final de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026.
Argentina chocará con Paraguay en la final de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026.

Los paraguayos accedieron a la final tras imponerse a Chile con un gol en tiempo de descuento durante las semifinales. La ‘albirroja’ registró los mejores resultados de la competencia hasta esta instancia. En la fase inicial venció a Argentina y Venezuela, además de igualar con Uruguay para terminar como líder de su grupo.

El equipo dirigido por Antolín Alcaraz buscará revalidar la medalla de oro obtenida en los Juegos Suramericanos de 2022, cuando fue anfitrión.

Santiago Espíndola marcó a los 89 minutos en Santa Fe y sentenció la semifinal de los XIII Juegos Suramericanos 2026, pese a las intervenciones decisivas del arquero Fabricio Mesías durante el duelo (Televisión Pública)

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