Perú

Ministro del Interior sobre líder de ‘La Nueva Jauría’: “Va a estar bajo tierra o tras las rejas”

El ministro del Interior aseguró que la Policía continúa tras los pasos del líder de ‘La Jauría’, quien cumple una condena de cadena perpetua y por quien se ofrece S/300 mil.

En una tensa entrevista, el Ministro del Interior, César Astudillo, aborda el polémico caso de Jolin Bazán, líder de la 'Nueva Jauría', condenado a cadena perpetua pero sin orden de captura. El ministro promete acciones contundentes y anuncia su inminente captura. | Contracorriente
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El ministro del Interior, César Astudillo, aseguró que la Policía Nacional (PNP) continúa buscando a Jolín Bazán Valderrama, señalado como líder de la organización criminal ‘La Nueva Jauría’, y adelantó que espera que próximamente se conozcan resultados sobre su ubicación y captura.

“A este criminal lo estamos buscando y va a estar donde debe estar, o bajo tierra o tras las rejas. No hay una tercera alternativa”, declaró Astudillo durante una entrevista en el programa Contra Corriente de Willax, al ser consultado por la situación de Bazán, quien permanece prófugo pese a haber sido condenado a cadena perpetua.

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La declaración se produjo después de ser cuestionado sobre cómo era posible que Bazán, condenado por el secuestro y asesinato del empresario Manuel Rodríguez Cruzado, no hubiera sido incluido anteriormente en la lista de los más buscados.

Jolín Bazán fue incluido en el Programa de Recompensas

Astudillo recordó que Bazán ya fue incorporado al Programa de Recompensas del Ministerio del Interior. La medida se concretó el 16 de septiembre, cuando el Mininter anunció una recompensa de S/300 mil por información que permita ubicarlo y capturarlo.

Un hombre en traje habla con un micrófono en la mano izquierda mientras gesticula, junto a un recuadro con el retrato de un joven
El ministro Astudillo emite declaraciones sobre alias Jolin, acusado de secuestro y presunto líder prófugo de la organización criminal La Jauría Nueva Generación. (Infobae Perú)

El ministro explicó que una requisitoria no implica que una persona ingrese automáticamente al programa de los más buscados. Según señaló, existe un procedimiento que incluye la evaluación de funcionarios de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM).

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La incorporación de Bazán había sido solicitada previamente por la Policía. El general Ricardo Espinoza Cuestas, jefe de la Región Policial La Libertad, informó el 12 de septiembre que había enviado el 1 de junio un informe para pedir que el presunto cabecilla fuera incluido entre los más buscados.

El Mininter finalmente aprobó la solicitud y estableció una recompensa de S/300 mil por información que contribuya con su captura.

Astudillo habla de “buenas noticias” sobre su captura

Durante la entrevista, el periodista también le preguntó al ministro por los cuestionamientos surgidos alrededor de Bazán y por las versiones sobre presuntos nexos entre integrantes de ‘La Jauría’ y efectivos policiales.

Fotomontaje con el rostro de un hombre a la derecha y una captura de cámara de seguridad a la izquierda donde una persona apunta una pistola
Jolín Bazán Derrama, señalado como líder de la organización criminal La Jauría, aparece junto a la captura de un ataque armado registrado por cámaras de seguridad en Trujillo. (ATV)

Astudillo respondió que ya se habían tomado acciones y afirmó que no se podían evadir responsabilidades. “No hay forma de pretender evitar responsabilidades”, sostuvo antes de asegurar que Bazán está siendo buscado.

El ministro añadió que espera que las autoridades puedan dar “buenas noticias” próximamente sobre el caso.

Bazán fue condenado a cadena perpetua

Bazán fue condenado a cadena perpetua por su participación en el secuestro agravado y asesinato del empresario Manuel Rodríguez Cruzado, ocurrido en Trujillo en 2022. Según la información difundida por el Mininter, el empresario permaneció más de dos meses en cautiverio antes de ser asesinado.

Bazán es señalado como cabecilla de ‘La Nueva Jauría’, organización que mantiene una disputa criminal con ‘Los Pulpos’ por el control de actividades ilícitas en Trujillo. Tras el debilitamiento de esta última organización, la Policía ha señalado a ‘La Jauría’ como uno de los grupos que ha ganado presencia en la ciudad.

Actualmente, Bazán figura en el Programa de Recompensas del Mininter con una oferta de S/300 mil por información que permita su ubicación y captura. Las autoridades habilitaron la línea gratuita 0800-40-007 para recibir información de manera anónima.

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