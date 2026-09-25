Perú

Suheyn Cipriani entre las clasificadas: quiénes siguen en carrera por el Miss Perú Universo 2027

La organización presentó la nómina de aspirantes que integran The Iconic 30 luego de un proceso que combinó la decisión del jurado y el voto del público

Suheyn Cipriani avanza al Top 30 del Miss Perú Universo 2027
Suheyn Cipriani avanza al Top 30 del Miss Perú Universo 2027
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La Organización Miss Perú anunció a las 30 candidatas que continuarán en competencia por la corona nacional, entre ellas Suheyn Cipriani, quien avanzó a la siguiente fase del certamen rumbo al Miss Perú Universo 2027. La final está programada para el 13 de diciembre en el Callao.

La lista se reveló el miércoles 23 de septiembre durante una transmisión en vivo del programa Mande quien mande, de América Televisión. Las concursantes seleccionadas conforman desde ahora el grupo denominado “The Iconic 30”, instancia que reúne a las aspirantes que superaron la primera evaluación del concurso.

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Más de 60 participantes iniciaron el proceso de selección. El Top 30 deberá completar un calendario de actividades, preparación y nuevas pruebas antes de la gala que elegirá a la próxima representante peruana en certámenes internacionales de belleza.

La clasificación de Cipriani marca su continuidad en una competencia que combinará aspirantes que llegaron a través de representaciones regionales, distritos de Lima, comunidades en el exterior y el proceso de casting abierto por la organización.

El jurado tuvo previa entrevista con las participantes

La selección se llevó a cabo luego de una jornada de entrevistas privadas que se desarrolló el martes 22 de septiembre en las oficinas de la Organización Miss Perú. Cada aspirante tuvo un encuentro individual con el Comité de Selección, que evaluó a las candidatas antes de emitir el resultado.

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El grupo de evaluadores estuvo integrado por la exreina de belleza Camila Escribens, la modelo Romina Lozano, el doctor Joseph Llamoga y el doctor Henry Torres, entre otros miembros. La instancia permitió que las participantes expusieran sus perfiles y respondieran consultas antes del anuncio público.

El jurado tuvo a su cargo el 80% de la calificación de cada concursante. El concurso incorporó a la vez una modalidad de votación digital para el público, que tuvo incidencia en el resultado de esta etapa.

Miss Perú Universo 2027 revela a las 30 candidatas que disputarán la corona nacional
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Los seguidores pudieron respaldar a sus favoritas mediante la plataforma Choicely. Sus votos equivalieron al 20% de la puntuación final, mientras que la valoración del Comité de Selección concentró la mayor parte de la decisión.

La participación ciudadana tuvo por primera vez un peso del 20% en esta fase del Miss Perú. La inclusión de este sistema permitió que las aspirantes sumaran respaldo de sus comunidades y seguidores, aunque la decisión final dependió principalmente del jurado.

Representantes regionales en competencia

La lista del Top 30 incluye a candidatas de distintas regiones del país.

  • Miss Ancash, Emilia Sal y Rosas
  • Miss Ancash Capital, Antonella Cortez Aranzulo
  • Miss Arequipa, Gabriela Darleen Juárez Basurco
  • Miss Cajamarca, Fátima Díaz Díaz
  • Miss Comunidad Latina, Yuriko Halty
  • Miss Cusco, Cithaly Escobedo
  • Miss Huánuco, Valeria Cristina Quiñonez Trejo
  • Miss La Libertad, Giulliana Vallebuona Coloma
  • Miss Lima Centro, Ailemys Hernández Díaz
  • Miss Lima Sur, María Fernanda Cardozo Crisanto
  • Miss Lima, Vanessa Medina Saldaña
  • Miss Lima Capital, Valeria Noblecilla Delgado
  • Miss Lima Norte, Leiya Lee López Briones
  • Miss Nueva York, Adela Nicole Salas Espinoza
  • Miss Piura, Maria Fernanda Martinez Arrieta
  • Miss San Martín, Beiggy Mabel Vela Zevallos
  • Miss Tacna, Eva Maria Zegarra Cornejo
  • Miss USA, Milena Said Jelicic

Las candidatas representan regiones del Perú, sectores de Lima y comunidades peruanas en el extranjero. La diversidad de procedencias forma parte de la estructura del certamen, que habilita varias vías de postulación para acceder a la competencia nacional.

Once postulantes del casting completan el grupo de The Iconic 30

El proceso de casting aportó 11 nombres a “The Iconic 30”. Además de Suheyn Cipriani, siguen en carrera:

  • Andrea Molina Liza
  • Carolina Murguia
  • Valeria Florian Castillo
  • Daniela Quiroz Vásquez
  • Gianira Castillo Apaza
  • Micaela Millo De La Cuba
  • Isabella Valentina Indacochea Rodríguez
  • Jhazmin Karolinne Calderon Rossi
  • Loraine Sol Adela Groothedde Vargas
  • Mariela Elisa Arévalo Aguilar
  • Natalia Reyna
  • Suheyn Cipriani

La etapa que comienza ahora exigirá a las 30 aspirantes participar en sesiones de preparación, actividades oficiales y evaluaciones previas a la elección de diciembre. La organización aún debe detallar el cronograma completo de pruebas y apariciones públicas de las concursantes.

Suheyn Cipriani y las otras 29 clasificadas competirán por un lugar en la final del 13 de diciembre en el Callao. Allí se conocerá a la ganadora que asumirá la representación de Perú en la siguiente edición de Miss Universo.

La organización presentó la nómina de aspirantes que integran The Iconic 30 luego de un proceso que combinó la decisión del jurado y el voto del público
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