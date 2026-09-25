Partidos de hoy, viernes 25 de septiembre de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo

Hoy, viernes 25 de septiembre, la jornada deportiva está cargada de partidos imperdibles: Brasil se medirá con Australia por fecha FIFA, Italia chocará con Bélgica, Francia lo hará con Turquía por el Nations League UEFA, Alianza Lima arrancará su Noche Blanquiazul, y mucho más.
La ‘canarinha’ enfrentó a los australianos muy temprano y sacó un empate en el Queensland Country Bank Stadium. La igualdad dejó a Brasil bajo presión y expuso las críticas contra Carlo Ancelotti, que deberá mostrar una reacción en el próximo amistoso frente a India, previsto para el sábado 3 de octubre.
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La selección brasileña evitó la derrota con un gol de Rayan a los 90+5′. El delantero del Bournemouth conectó de cabeza un tiro libre ejecutado por Raphinha y selló el 1-1 definitivo en la última acción del encuentro.
Por otro lado, las ‘íntimas’ inaugurarán la Noche Blanquiazul 2026 en el Polideportivo Lucha Fuentes de Villa El Salvador. El tricampeón se medirá con CAV Esquimo en la primera jornada del cuadrangular internacional.
El equipo de Alejandro Schneider se reencontrará con sus hinchas previo al arranque de la Liga Peruana de vóley 2026/2027. El nuevo DT presentará un plantel renovado con 15 jugadoras para afrontar el torneo nacional, Sudamericano y Mundial de Clubes.
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Partidos de amistosos internacionales
- Brasil 1-1 Australia (Finalizado)
- India vs Panamá (09:00 horas / Estadio Sree Kanteerava / DSports, DGO)
Partidos de la Noche Blanquiazul
- EC Pinheiros vs Boca Juniors (15:00 horas / Polideportivo Lucha Fuentes / América TVGO)
- Alianza Lima vs CAV Esquimo (17:45 horas / Polideportivo Lucha Fuentes / América TV, América TVGO)
Partidos de Liga 2 Perú
- Deportivo Binacional vs AD Cantolao (13:00 horas / Estadio Guillermo Briceño Rosamedina / Bicolor+)
- ADA Jaén vs Llacuabamba (15:00 horas / Estadio Víctor Montoya Segura / Bicolor+)
- Comerciantes FC vs Sport Huancayo 2 (15:15 horas / Estadio Villa Emprendedora CFC / Bicolor+)
- Carlos Mannucci vs San Martín (20:00 horas / Estadio Mansiche / Bicolor+)
Partidos de Nations League UEFA
- Georgia vs Irlanda del Norte (11:00 horas / estadio Boris Paichadze Dinamo Arena / ESPN 2, ESPN)
- Armenia vs Letonia (11:00 horas / Estadio Republicano Vazgen Sargsyan / ESPN, Disney+)
- Suecia vs Rumania (13:45 horas / Strawberry Arena / Disney+)
- Montenegro vs Chipre (13:45 horas / Estadio Pod Goricom / ESPN 2, Disney+)
- Hungría vs Ucrania (13:45 horas / Puskás Aréna / Disney+)
- Italia vs Bélgica (13:45 horas / Estadio Olímpico de Roma / Disney+)
- Turquía vs Francia (13:45 horas / Kocaeli Stadyumu / Disney+)
- Polonia vs Bosnia y Herzegovina (13:45 horas / PGE Narodowy / Disney+)
Partidos de Nations League Concacaf
- Bermudas vs Guadalupe (11:00 horas / Daren Sammy Cricket Ground / ESPN 2, ESPN)
- Granada vs Cuba (11:00 horas / Kirani James Athletic Stadium / ESPN, Disney+)
- Jamaica vs Guatemala (13:45 horas / National Stadium / Disney+)
- Bonaire vs San Cristóbal y Nieves (13:45 horas / NBG Technical Center / ESPN 2, Disney+)
- Barbados vs Santa Lucía (13:45 horas / Beausejour Stadium / Disney+)
- Honduras vs Surinam (13:45 horas / Estadio Nacional Chelato Uclés / Disney+)
- El Salvador vs Martinica (13:45 horas / Estadio Nacional Jorge “Mágico” González / Disney+)
Partidos de fútbol colombiano
- Boyacá Chicó (18:10 horas / Estadio La Independencia / Win+ Fútbol, Win Play, SportTV, Fanatiz)
- Once Caldas vs Atlético Bucaramanga (20:15 horas / Estadio Palogrande de Manizales / RCN Nuestra Tele, Win+ Fútbol, Win Play)
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