Gobierno plantea que Indeci atienda emergencias sin esperar reportes de municipios

Alarmas del Segundo Simulacro Nacional Multipeligro 2025 sonarán este viernes 15. Foto: Andina

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El Gobierno planteará una modificación legal para que el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) pueda intervenir desde el primer día ante desastres y otras emergencias, sin esperar la activación de los procedimientos de los gobiernos locales y regionales.

La propuesta, adelantada por el titular del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri), Marco Vinelli, apunta a que la atención de emergencias llegue de forma directa a la población damnificada.

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En declaraciones a Exitosa, Vinelli dijo que el Poder Ejecutivo ya redactó un proyecto de decreto legislativo. El ministro vinculó la iniciativa con el pedido de delegación de facultades presentado al Congreso y sostuvo que existen medidas que requieren modificaciones normativas. El Ejecutivo solicitó 66 puntos y hay más de 500 asuntos pendientes.

Gobiernos locales tardan hasta 10 días en canalizar ayuda

El ministro describió un circuito en el que las municipalidades y los gobiernos regionales asumen la primera respuesta y reciben hasta 60% de ayuda humanitaria. Pero, según sostuvo, esas autoridades también afrontan los efectos del evento y pueden tardar hasta 10 días en canalizar la asistencia. Esa demora, afirmó, deja a familias afectadas sin una respuesta inmediata tras una emergencia.

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“Hoy en día, cuando ocurre una emergencia, las personas que están encargadas de atenderlas son el gobierno local y regional, hasta con 60% de ayuda humanitaria. Sin embargo, el gobierno local sufre la emergencia, por lo que la atención demora hasta 10 días. La población afectada queda damnificada, y nadie los atiende, eso está en la ley...”, afirmó el titular de Desarrollo Agrario y Riego.

Vinelli propuso que el Ejecutivo, por medio del Indeci, pueda actuar mientras las autoridades subnacionales completan reportes y trámites. Bajo ese esquema, los gobiernos locales obtendrían licencias para coordinar con la entidad adscrita al Ministerio de Defensa (Mindef). El objetivo es reducir pasos entre almacenes de ayuda y las zonas afectadas.

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Residentes de Chupaca, Junín, reciben asistencia y son evacuados durante la noche luego del sismo de magnitud 5.1 que afectó la región. (Wayka / Javier Ninanya y Yershon Vilca)

Chupaca fue citado como ejemplo de las trabas para distribuir recursos

El caso de Chupaca, en Junín, fue citado por el ministro para explicar el obstáculo que busca corregir la iniciativa. Recordó una visita de la presidenta Keiko Fujimori el 30 de julio, luego de los terremotos, cuando encontró ayuda en almacén del Indeci. Vinelli sostuvo que los bienes no podían distribuirse porque el gobierno local no remitió la ficha de daños.

“Yo creo que la gente lo entiende claramente, y el mejor ejemplo es Chupaca. La presidenta se acercó el 30 de julio, apenas asumió el cargo, y encontré el almancén de Indeci con ayuda humanitaria, sin embargo, no se podía repartir porque el gobierno local no había enviado su ficha de daños y de damnificados”, sostuvo el ministro.

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Vinelli cuestionó la cadena de entrega de ayuda, desde gobiernos locales hasta damnificados. “Un dato, aún más relevante, cuando se reparte la ayuda humanitaria, se reparte el gobierno local y de ahí a la población. Entonces, fíjate la cantidad de pasos para llevar una botella de agua, un kilo de arroz a la población”, aseveró el ministro de Desarrollo Agrario y Riego.