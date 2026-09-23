Perú

Caso Liceo Naval: Revelan la identidad de los tres adultos que estuvieron en el bus donde se produjo la agresión sexual

Según el abogado de la víctima, los tres adultos podrían recibir condenas de hasta 30 años de prisión si se demuestra que omitieron auxiliar al menor que pedía ayuda

Imagen CQWCLBBUB5BQ5O6AGWKTFPCKJM
Guardar

La investigación por el caso del Liceo Naval Almirante Guise finalmente identificó a los tres adultos que viajaron en un bus junto a los estudiantes agresores y la víctima de abuso sexual. Una resolución ordenó a la institución entregar la información necesaria para citarlos.

Según indicó ATV, los investigados son el conductor del vehículo, Juan Carlos Apaza Flores, el entrenador Rafael Ludeña Valdivia y el profesor Víctor Pablo Muñoz Guerra, quien acompañaba al grupo. El vocero de la Comandancia General de la Marina de Guerra afirmó que la institución ya presentó una denuncia por omisión de funciones, aunque no se precisó ante qué autoridad fue registrada.

PUBLICIDAD

En el caso del entrenador de la delegación, este había reemplazado a quien solía acompañar a los menores a sus actividades deportivas. Esto fue confirmado tanto la víctima como los presuntos agresores, quienes declararon que no lo conocían, un elemento que se tomará en cuenta para determinar si los adultos dejaron sin atención a un menor que pedía ayuda.

Un esquema del interior de un autobús visto desde arriba con etiquetas que indican la ubicación del chofer, entrenador, profesor, víctima y alumnos
Una infografía del programa Panorama ilustra la ubicación de los estudiantes, el profesor, el entrenador y el chofer dentro del bus escolar donde ocurrió una agresión sexual en Lima. (Captura video: Panorama)

Adultos podrían enfrentar penas de hasta 30 años

Incluso antes de conocer las identidades de los tres mayores de edad al interior del bus en el que se cometió el abuso sexual, el abogado de la familia de la víctima, Jorge Petrozzi, indicó que estas personas podrían afrontar penas de entre 30 o 31 años de prisión si se prueba que omitieron impedir el delito.

PUBLICIDAD

Ante una consulta sobre la responsabilidad de quienes debían custodiar a los alumnos durante el viaje, Petrozzi explicó a Exitosa que “es una omisión criminal y la consecuencia, de acuerdo con nuestro Código Penal, es que reciben la pena del delito cometido por las personas a quienes ellos evitaron custodiar o impedir que realizaran el hecho punible”.

La defensa también señaló que la sanción máxima para los adolescentes investigados podría llegar a ocho años, según la interpretación que el abogado hizo de la norma. Petrozzi adelantó que pedirá a la Fiscalía una investigación rápida y que participará en el proceso bajo la conducción del Ministerio Público.

Directora pidió a padres de la víctima denunciar el caso

El contralmirante Antonio Bautista Vildoso Concha, de la Marina de Guerra del Perú, detalló ante RPP la secuencia de hechos que se dio tras un episodio ocurrido durante una actividad deportiva extracurricular, cuando el menor llamó a su madre desde el propio colegio para contarle lo sucedido.

La Fiscalía y la Policía investigan la presunta agresión sexual contra un estudiante de 16 años del Liceo Naval Almirante Guise denunciada por su familia.
La Fiscalía y la Policía investigan la presunta agresión sexual contra un estudiante de 16 años del Liceo Naval Almirante Guise denunciada por su familia.

De acuerdo con el relato del contralmirante, los hechos se remontan al 15 de setiembre, cuando la coordinadora de deportes del Liceo Naval Almirante Guise tomó conocimiento de lo ocurrido tras finalizar una actividad extracurricular. Esto ocurrió luego de que uno de los entrenadores advirtiera que “parece que ha sucedido algo”.

Esa misma noche, aproximadamente a las 11 p. m., la entonces directora del colegio, Carito Ayala, se comunicó con la madre del menor afectado para informarle sobre lo sucedido. Según Vildoso Concha, la directora le habría indicado a la madre: “Esto hay que denunciarlo. Y la espero a primera hora a usted y a su esposo para tratar este tema”.

Al día siguiente, cuando los padres acudieron al colegio, la directora les habría planteado la posibilidad de presentar la denuncia. “O hace usted la denuncia o la hacemos nosotros”, habría señalado Ayala, de acuerdo con el testimonio del contralmirante ante RPP.

El contralmirante explicó que este procedimiento respondió al protocolo exigido por el Ministerio de Educación, que contempla una ficha de entrevista con los padres como sustento para formalizar una denuncia. Esta versión, sin embargo, entra en contradicción con declaraciones previas del abogado de la familia del menor afectado, quien había señalado una falta de cooperación por parte del colegio en el manejo del caso.

Temas Relacionados

Liceo Naval Almirante GuiseSan BorjaAgresión sexualperu-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

BTS en Perú: Qué es una tienda POP-UP y por qué causa sensación entre los fanáticos de la banda coreana

La banda de K-pop tendrá tres presentaciones en el Estadio San Marcos, pero antes de su encuentro con el público, habrá una experiencia para fans

BTS en Perú: Qué es una tienda POP-UP y por qué causa sensación entre los fanáticos de la banda coreana

5 recetas fáciles para cocinar durante la semana

Las 5 recetas fáciles para cocinar durante la semana: pollo al sillao, guiso de pollo, tallarines verdes, arroz chaufa y lentejas.

5 recetas fáciles para cocinar durante la semana

La agenda de Keiko Fujimori en la ONU: reuniones con Finlandia, Antonio Guterres y un evento sobre crimen organizado

La presidenta de Perú tiene previstas cuatro actividades este miércoles en Nueva York, además de un encuentro empresarial iberoamericano por la noche

La agenda de Keiko Fujimori en la ONU: reuniones con Finlandia, Antonio Guterres y un evento sobre crimen organizado

Receta de ensalada de pasta fría

Ensalada de pasta fría fácil y deliciosa con verduras, queso y un aderezo cremoso.

Receta de ensalada de pasta fría

Primavera inicia con calor extremo: Senamhi activa alerta roja desde hoy en Lima y más de 20 regiones

El Senamhi mantiene vigente el aviso desde el miércoles 23 de septiembre, con incremento térmico diurno de intensidad moderada a extrema en zonas costeras y andinas del país

Primavera inicia con calor extremo: Senamhi activa alerta roja desde hoy en Lima y más de 20 regiones
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

La agenda de Keiko Fujimori en la ONU: reuniones con Finlandia, Antonio Guterres y un evento sobre crimen organizado

La agenda de Keiko Fujimori en la ONU: reuniones con Finlandia, Antonio Guterres y un evento sobre crimen organizado

Piden excluir a Luis Miguel Llanos tras ser inscrito en el registro de deudores alimentarios

Debate municipal Lima 2026: todo lo que pasó en la segunda jornada

Dina Boluarte reaparece en público tras 10 meses de ser vacada como presidenta: “Estoy feliz”

Fiscalía abre investigación a Germán Juárez por presuntas irregularidades en caso de Martín Vizcarra

ENTRETENIMIENTO

BTS en Perú: Qué es una tienda POP-UP y por qué causa sensación entre los fanáticos de la banda coreana

BTS en Perú: Qué es una tienda POP-UP y por qué causa sensación entre los fanáticos de la banda coreana

Jorge Luis Salinas recibe elogios en el Milan Fashion Week: influencers y críticos de moda se rinden ante sus diseños

Andrea Noriega, conductora de Zaca TV, desmiente denuncias de bullying en su contra: “Yo no soy esa persona”

Magaly Medina hace un llamado a proteger la identidad del escolar afectado en el Liceo Naval

Magaly Medina responde a sus detractores tras polémica por ‘La China Polo’: “Yo sé de lo que me defiendo”

DEPORTES

Se filtró el respaldo de Franco Velazco a Héctor Cúper en Universitario pese a dudas en un sector de la dirigencia: “Está firme”

Se filtró el respaldo de Franco Velazco a Héctor Cúper en Universitario pese a dudas en un sector de la dirigencia: “Está firme”

Alianza Lima vs Palestino será televisado: canal exclusivo que transmitirá el amistoso internacional

Preocupación en Sport Boys por lesión de Nicolás Da Campo: ¿Qué se sabe de su diagnóstico y recuperación?

Maricarmen Guerrero marcó distancia con Alianza Lima y reveló de qué equipo es hincha: “Que me reciban con los brazos abiertos”

“Alzugaray es campeón de Sudamericana y Flores es mundialista”: la crítica de Pedro García a Bryan Reyna tras quejas por su suplencia en Universitario