Caso Liceo Naval: Revelan la identidad de los tres adultos que estuvieron en el bus donde se produjo la agresión sexual

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La investigación por el caso del Liceo Naval Almirante Guise finalmente identificó a los tres adultos que viajaron en un bus junto a los estudiantes agresores y la víctima de abuso sexual. Una resolución ordenó a la institución entregar la información necesaria para citarlos.

Según indicó ATV, los investigados son el conductor del vehículo, Juan Carlos Apaza Flores, el entrenador Rafael Ludeña Valdivia y el profesor Víctor Pablo Muñoz Guerra, quien acompañaba al grupo. El vocero de la Comandancia General de la Marina de Guerra afirmó que la institución ya presentó una denuncia por omisión de funciones, aunque no se precisó ante qué autoridad fue registrada.

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En el caso del entrenador de la delegación, este había reemplazado a quien solía acompañar a los menores a sus actividades deportivas. Esto fue confirmado tanto la víctima como los presuntos agresores, quienes declararon que no lo conocían, un elemento que se tomará en cuenta para determinar si los adultos dejaron sin atención a un menor que pedía ayuda.

Una infografía del programa Panorama ilustra la ubicación de los estudiantes, el profesor, el entrenador y el chofer dentro del bus escolar donde ocurrió una agresión sexual en Lima. (Captura video: Panorama)

Adultos podrían enfrentar penas de hasta 30 años

Incluso antes de conocer las identidades de los tres mayores de edad al interior del bus en el que se cometió el abuso sexual, el abogado de la familia de la víctima, Jorge Petrozzi, indicó que estas personas podrían afrontar penas de entre 30 o 31 años de prisión si se prueba que omitieron impedir el delito.

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Ante una consulta sobre la responsabilidad de quienes debían custodiar a los alumnos durante el viaje, Petrozzi explicó a Exitosa que “es una omisión criminal y la consecuencia, de acuerdo con nuestro Código Penal, es que reciben la pena del delito cometido por las personas a quienes ellos evitaron custodiar o impedir que realizaran el hecho punible”.

La defensa también señaló que la sanción máxima para los adolescentes investigados podría llegar a ocho años, según la interpretación que el abogado hizo de la norma. Petrozzi adelantó que pedirá a la Fiscalía una investigación rápida y que participará en el proceso bajo la conducción del Ministerio Público.

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Directora pidió a padres de la víctima denunciar el caso

El contralmirante Antonio Bautista Vildoso Concha, de la Marina de Guerra del Perú, detalló ante RPP la secuencia de hechos que se dio tras un episodio ocurrido durante una actividad deportiva extracurricular, cuando el menor llamó a su madre desde el propio colegio para contarle lo sucedido.

La Fiscalía y la Policía investigan la presunta agresión sexual contra un estudiante de 16 años del Liceo Naval Almirante Guise denunciada por su familia.

De acuerdo con el relato del contralmirante, los hechos se remontan al 15 de setiembre, cuando la coordinadora de deportes del Liceo Naval Almirante Guise tomó conocimiento de lo ocurrido tras finalizar una actividad extracurricular. Esto ocurrió luego de que uno de los entrenadores advirtiera que “parece que ha sucedido algo”.

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Esa misma noche, aproximadamente a las 11 p. m., la entonces directora del colegio, Carito Ayala, se comunicó con la madre del menor afectado para informarle sobre lo sucedido. Según Vildoso Concha, la directora le habría indicado a la madre: “Esto hay que denunciarlo. Y la espero a primera hora a usted y a su esposo para tratar este tema”.

Al día siguiente, cuando los padres acudieron al colegio, la directora les habría planteado la posibilidad de presentar la denuncia. “O hace usted la denuncia o la hacemos nosotros”, habría señalado Ayala, de acuerdo con el testimonio del contralmirante ante RPP.

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El contralmirante explicó que este procedimiento respondió al protocolo exigido por el Ministerio de Educación, que contempla una ficha de entrevista con los padres como sustento para formalizar una denuncia. Esta versión, sin embargo, entra en contradicción con declaraciones previas del abogado de la familia del menor afectado, quien había señalado una falta de cooperación por parte del colegio en el manejo del caso.