Andrea Noriega, conductora de Zaca TV, desmiente denuncias de bullying en su contra: “Yo no soy esa persona”

La conductora Andrea Noriega emite una declaración en el estudio del programa Zaca TV. Durante la transmisión, la presentadora aborda comentarios difundidos en redes sociales sobre presuntos actos de acoso escolar o bullying, rechazando los señalamientos y exponiendo su postura ante la audiencia.

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Andrea Noriega negó haber ejercido bullying durante su etapa escolar, luego de que usuarios de redes sociales la señalaran como presunta responsable de agresiones contra una excompañera de colegio.

Las publicaciones surgieron en medio de la exposición de testimonios de personas que aseguran haber sido víctimas de bullying escolar en el colegio Liceo Naval. En ese contexto, algunos usuarios difundieron acusaciones contra figuras que hoy tienen presencia en internet.

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Uno de esos señalamientos apuntó a la conductora de Zaca TV. Sin brindar mayores detalles sobre el presunto episodio, una publicación sostuvo que Andrea Noriega habría hecho llorar a una excompañera durante sus años de colegio.

La presentadora Andrea Noriega aborda en el programa Somos Lo Que Somos las denuncias de acoso presentadas en su contra.

Andrea Noriega afirmó que las acusaciones de bullying no la representan

La conductora abordó el tema el martes 22 de septiembre en el programa Somos lo que somos. Andrea Noriega contó que no usa Twitter, aunque vio en TikTok capturas de pantalla vinculadas a las acusaciones de bullying.

“Yo también quiero hablar de algo que a mí me sorprendió un montón. Quiero más que nada dar mi descargo sobre lo que se me había señalado en redes sociales. Yo personalmente no tengo Twitter porque siento que siempre se ha conocido como una plataforma un poco negativa y yo trato de mantenerme lejos de eso, pero me salieron unas como capturas de pantalla por TikTok de algo que no me representa como persona hablando del tema del bullying”.

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Noriega rechazó los mensajes difundidos y cuestionó que se replique información que, según afirmó, es falsa. “Eso es algo que yo rechazo tajantemente y me parece super irresponsable como personas pueden replicar información completamente falsa livianamente cuando es algo tan serio”.

La conductora Andrea Noriega desmiente durante una transmisión de Zaca TV las denuncias de acoso formuladas en su contra. (Zaca TV)

La presentadora de Zaca TV señaló que no ahondaría en sus propias experiencias escolares y sostuvo que jamás participaría de actos que afecten a otra persona. “Yo no quiero desarrollar mi experiencia en el colegio porque siento que no tiene nada que ver, porque yo nunca fui ni sería parte en hacerle daño a una persona”.

También se refirió a la formación que recibió de su familia y su colegio. “Yo estoy super tranquila con cómo me han criado mis papás, los valores que me han dado mis papás y también mi colegio, que he tenido la suerte de estar en un colegio que siempre me ha ayudado a crecer como persona”.

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Finalmente, Andrea Noriega aseguró que nunca realizó bullying y sostuvo que intervendría ante una situación de ese tipo. “Y puedo asegurar que nunca en mi vida he hecho bullying y créanme que si estuviera en una posición que aunque sea presenciaría un acto tan horrible como lo que es el bullying, yo pongo las manos al fuego porque yo haría lo que sea para meterme y ayudar a la persona por la que está pasando por esto”.

Los integrantes de Zaca TV comparten un momento de alegría y camaradería en su estudio, con expresiones animadas y un ambiente vibrante.

“Porque yo ya sé cómo se siente ser molestado, porque lamentablemente sí me han pasado cosas así, pero no es como para ser la víctima, sino es porque sé cómo se siente, sé lo feo que se ve, porque uno nunca sabe por lo que pasa alguien y yo siempre voy a querer ver al otro bien y nunca en mi vida hacerle daño a una persona. Eso no me representa para nada como persona. Yo no soy esa persona”, concluyó.

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